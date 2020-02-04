«Большая тройка» и Зеленский: Какие тайны скрывает Ливадийский дворец

От Ялты до южнобережного поселка Ливадия всего 15 минут на автобусе или около часа пешком. Минуя местных таксистов, упираемся в белоснежные железные ворота с вензелями. За ними тот самый Ливадийский дворец, где ровно 75 лет назад началась Ялтинская конференция глав стран-участниц антигитлеровской коалиции, перекроившая послевоенную Европу

В зимней Ялте в эти дни по-весеннему тепло. Своих немногочисленных гостей территория Ливадийского дворца встречает обильной зеленью и музыкой. Классические мелодии сменяются на патриотическую песню «Вставай, страна огромная!» времен Великой Отечественной. И даже не вдаваясь в подробности истории этого дворца, а точнее тех, кто жил здесь в разные времена, начинаешь чувствовать, что бок о бок тут уживаются царская и советская эпохи. Ялтинская конференция 1945 года — последний формальный раздел мира © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Ливадийский дворец с его огромным парком всегда пользуются популярностью, причем не только у туристов, но и у местных жителей. Круглый год по здешним тропинкам ходят электрокары, семьи с детьми и пенсионеры с собаками. Летом их больше, зимой меньше. Но в последние годы в разговорах прохожих все чаще угадывается украинская речь. Это те, кто бежал от войны на Украине и нашел свой новый дом у Черного моря. Удивительно, но в Крыму бывшие жители Украины предпочитают селиться именно на Южном берегу, видимо, ассоциируя полуостров исключительно с этим местом.

Размеренным шагом «новые» и «старые» жители Крыма прогуливаются между памятником императору Александру III, который в 2017 году открывал президент РФ Владимир Путин, и памятником «большой тройки» работы Зураба Церетели, появившимся здесь на два года раньше.

Желающие погрузиться в исторические события этого места видны сразу. Они не тратят время на променад и спешат в кассу дворца. За 400 рублей здесь можно купить билет, который откроет двери в повседневный быт царской семьи, наслаждаться которым имели возможность Рузвельт, Черчилль и Сталин. Именно эти фигуры особенно интересуют туристов в канун годовщины Ялтинской конференции.

О том, как лидеры СССР, Британии и США делили в этих стенах мир и строили новый порядок, можно узнать не только от экскурсовода. При входе в Ливадийский дворец всем желающим выдают отдельный аудиогид. Около часа брожения в наушниках по дворцу дадут ответы на основные вопросы, связанные с Крымской конференцией. Да и не только с ней.

Сегодня сотрудники дворцового комплекса вовсю готовятся к выставке, посвященной 75-й годовщине этого события. Она откроется уже 7 февраля. Гостям покажут ранее неизвестные материалы конференции, дадут ответы на все интересующие вопросы. Предвкушается большой ажиотаж, а пока в залах дворца пусто. Куда больше людей собирается в Крестовоздвиженской церкви, что на территории комплекса.

Чтобы обойти дворец, прогуляться по его территории, заглянуть в Итальянский дворик, пройти по Царской тропе и спуститься к морю, нескольких часов не хватит. Полное наслаждение от визита в Ливадийский дворец можно получить, лишь проведя здесь весь день. Так многие и поступают. Бальбек: Миру нужна новая Ялтинская конференция © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Уже при выходе, минуя те самые белые ворота с вензелями, взгляд невольно приковывает многоэтажная новостройка. И до недавнего времени она была ничем не примечательным примером хаотичной застройки Южного берега Крыма. Застройки наглой и губительной. Теперь же и около нее можно увидеть фотографирующихся туристов. Свою славу этот дом приобрел год назад, когда выяснилось, что одна из квартир в нем принадлежит супруге нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. И пока сам он не решается наведаться сюда лично, нередкие зеваки ищут объективами своих фотоаппаратов окна гаранта, попавшего в копилку политических фигур этого места.