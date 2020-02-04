В Киеве 2 февраля застрелили пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника. Полиция засекретила версии убийства

В центре Киева вечером 2 февраля произошло резонансное убийство. Около 18 часов по Киеву (19:00 мск — Ред.) в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Якобы злоумышленник забрал у него пакет и скрылся в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что погибшего звали Андрей Сотник. Он был пластическим хирургом, переехавшим в Киев из Донецка в 2014 году. Сотник жил по адресу ул. Саксаганского, 121. Само же убийство произошло в арке жилого дома по ул. Саксаганского, 117. Киевские полицейские задержали «вора в законе» Камо Московского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

Примечательно, что позже полиция засекретила версии убийства Сотника. А СМИ обратили внимание на профессиональную деятельность погибшего.

Тайны следствия и профессии

Днем 3 февраля полиция заявила, что не будет распространяться о версиях произошедшего.

«Мы не раскрываем версии, поскольку это тайна следствия», — сообщила «Украинским новостям» представитель пресс-службы Шевченковского районного управления полиции Анна Зубарева.

Тогда же в полиции отказались раскрыть и личность убитого, которая на тот момент уже была известна СМИ.

«В Киеве на ул. Саксаганского недалеко от цирка застрелен, по предварительной информации (заказное убийство), наш коллега, пластический хирург Андрей Сотник. Ещё раз — центр европейской столицы, 2020 год, заказное убийство врача. Как думаете, сколько сегодня из тех немногих оставшихся успешных врачей решат уезжать?» — написал в 21:29 (22:29 мск. — Ред.) в Facebook медик Виктор Сысоенко.

Более того, поздно вечером 2 февраля в сети появилась и видеозапись убийства.

На ней видно, как убийца подбегает к Сотнику, который идет с пакетом, и несколько раз стреляет в хирурга. Сотник пытался убежать, но это не спасло его. Убийца забрал пакет и скрылся. Криминальные инвесторы: «воры в законе» берут Украину под контроль © ДонПресс

Собственно, то, что было в пакете, и может быть одной из главных причин убийства. Подозревают, что Сотник мог нести крупную сумму денег, направляясь на некие деловые переговоры. Человеком он был небедным.

Как выяснили журналисты, до переезда в Киев Сотник работал в Донецке хирургом областной травматологической больницы, а также врачом-хирургом косметологической больницы Донецка. В Киеве же он возглавил клинику пластической хирургии DMK Ukraine.

Как утверждает издание «Страна», большая доля прибыли клиники шла непосредственно Сотнику. Сам же хирург часто посещал конференции своих коллег в Европе и США.

Впрочем, бывший народный депутат Игорь Мосийчук считает, что ограбление не было главным мотивом убийцы.

«Предварительный анализ видео и свидетельств с места убийства хирурга Андрея Сотника на Саксаганского свидетельствует, что киллер делал контрольные выстрелы и это заказное убийство!» — написал он в своем Telegram-канале.

Та же «Страна» со ссылкой на источники в МВД утверждает, что сейчас рассматриваются три версии убийства: ограбление, месть и заказ. В пользу первой говорит то, что нападавший забрал пакет. При этом убийца знал распорядок дня хирурга. Сейчас, по информации издания, устанавливаются контакты Сотника и запланированные на вечер встречи. Также правоохранители не исключают, что кто-то знал, что находится в пакете, и специально подослал к Сотнику киллера.

Помимо этого, отрабатывается и версия о мести. С этой целью тщательно проверяется круг донецких связей и знакомств хирурга. Также подозревают, что убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего: сюжет, когда убивают пластического хирурга за неудачную операцию или, напротив, за слишком хорошее изменение личности того, кто желает скрыться, довольно популярен в тех же детективах. Однако коллеги утверждают, что таких операций Сотник не проводил.

«Он проводил реконструктивные операции, в основном занимался инъекциями, косметическими процедурами. Был больше известным среди косметологов», — рассказали они в комментарии телеканалу ТСН.

Впрочем, версия о том, кто подозревается в убийстве, да и как оно произошло, напоминает о другом происшествии — в Одессе.

Территория криминала

Мосийчук утверждает: убийца хирурга не выглядел, как украинец.

«Полиция разыскивает убийцу хирурга Андрея Сотника. Его рост — 170-175, кавказская внешность. Среднего телосложения, одет в черные джинсы, куртку и кепку, при себе имеет оружие!» — пишет он в Telegram.

В другой своей записи Мосийчук утверждает, что Сотника убили из гладкоствольного оружия, вероятно, обреза.

Если исключить орудие убийства, то произошедшее в Киеве напоминает то, что случилось в Одессе пять с небольшим лет тому назад. Тогда — 18 декабря 2014 года собственник пунктов обмена валюты, одессит Александр Чичкалюк решил забрать деньги из обменников домой. На подходе к его квартире на него напали: нанесли несколько ударов ножом, в том числе и по лицу. На шум выскочил сын Чичкалюка. Он начал преследовать нападавших и догнал их. Но те не собирались сдаваться: сына Чичкалюка ударили два раза ножом в сердце.

В общем, нападавшие знали о том, что у Чичкалюка будет ценный груз. Его тоже пытались убить, но холодным оружием. Правда, в Одессе нападавшие убили не Чичкалюка, а его сына, который их начал преследовать.

Позже по подозрению в убийстве был задержан Теймураз Пейкришвили. Его арестовали. Однако условия нахождения Пейкришвили в СИЗО вызвали скандал: в октябре 2019 года украинские журналисты проекта «Слідство.Інфо» сняли репортаж «Тюрьма возможностей» о том, как вольготно Пейкришвили живется за решеткой: подозреваемый в убийстве позволял себе выходить из СИЗО и встречаться в Одессе со своими близкими и знакомыми, а также лечиться в городе.

С материалом журналисты ознакомили и министра юстиции Дениса Малюську. Позже тот действительно нагрянул в одесский СИЗО и не был обрадован увиденным.

Грузия, откуда на Украину прибыл ряд известных «воров в законе», известна своей бескомпромиссной борьбой с этим явлением, а также вообще с проявлениями преступности. Вместо того, чтобы солидаризироваться с Грузией в вопросе борьбы с Россией, Украине следовало бы наладить совместную с этой страной борьбу с преступностью.

А пока новости из Киева все больше походят на криминальную хронику. Чувствовать себя защищенным даже в центре украинской столицы не может никто.