В польском городе Лодзь украинцы заметили «некоммунизированный» продукт на полках супермаркета «Ашан» и сочли это диверсией и даже спецоперацией ФСБ. Такую обеспокоенность за поляков вызвала... водка. А именно – подарочный набор водки (видимо, приуроченный к 23 февраля), появившийся на прилавках этого города

В зеленой деревянной коробке, стилизованной под милитари, производитель предлагает подарить бутылку крепкого напитка в виде автомата Калашникова.

Но возмутила украинца, который мигом поделился своими эмоциями в соцсетях, не столько сама водка, сколько советская символика — красная звезда и надпись на коробке: «Красная армия». Известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице ФБ написал: «В Польше на полках супермаркетов Aushan как минимум в Лодзи появились подарочные наборы водки "Красная армия" — в тяжелых деревянных ящиках с металлическими замками. Стоимость — около 2000 грн / 80 долл. На фоне принципиального дистанцирования официальной Польши от Кремля и его проектов (и даже от участия в совместных международных мероприятиях) это выглядит сознательным демаршем в интересах РФ. В целом подобные внешнеполитические идеологические диверсии с использованием водки, спорта / олимпиад и "матрешек", можно сказать, является брендом ФСБ. И накануне шумного празднования "75 лет победы" такого стоило ожидать. Однако теперь интересной будет реакция официальной Варшавы на вызов». Сабля, водка, конь гусарский. «Если выпить-закусить — надо харьковцев спросить!» © Эполет (канал Яндекс-Дзен)

Наборы водки «Красная армия» продаются по всему миру. Беглый анализ по поиску выдал сотни сайтов, на которых можно заказать товар — от Нидерландов до Новой Зеландии. Например, на сайте «Али-Баба» под описанием товара указано, что это «красная армейская водка — лучшая польская водка премиум класса 40% vol. Уникальная форма и упаковка. Страна-производитель — Польша». На другом сайте страной-производителем указана Германия и Швеция. НАБУ провело обыски в Украинской ассоциации футбола. Изъяты мячи и водка © ffu.ua | ffu.ua | Перейти в фотобанк

Кстати, никакого труда не составит заказать такой подарок мужчине к празднику на украинских сайтах. Стоимость такого набора с запрещенными символами из советского прошлого — 3444 грн. Производителем водки значится тоже Польша.

Польские производители крепкого алкоголя, судя по всему, ориентируются на спрос своих покупателей, а не на политические тренды. А бренды «русская водка» и «Калашников» вместе дают взрывную смесь, которая хорошо продается без помощи российских спецслужб.

Впрочем, украинские стражи нераспространения «Русского мира» могут обратиться в международные организации по защите, ну скажем, трезвого образа жизни.