В зеленой деревянной коробке, стилизованной под милитари, производитель предлагает подарить бутылку крепкого напитка в виде автомата Калашникова.
Но возмутила украинца, который мигом поделился своими эмоциями в соцсетях, не столько сама водка, сколько советская символика — красная звезда и надпись на коробке: «Красная армия». Известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице ФБ написал: «В Польше на полках супермаркетов Aushan как минимум в Лодзи появились подарочные наборы водки "Красная армия" — в тяжелых деревянных ящиках с металлическими замками. Стоимость — около 2000 грн / 80 долл. На фоне принципиального дистанцирования официальной Польши от Кремля и его проектов (и даже от участия в совместных международных мероприятиях) это выглядит сознательным демаршем в интересах РФ. В целом подобные внешнеполитические идеологические диверсии с использованием водки, спорта / олимпиад и "матрешек", можно сказать, является брендом ФСБ. И накануне шумного празднования "75 лет победы" такого стоило ожидать. Однако теперь интересной будет реакция официальной Варшавы на вызов».
Наборы водки «Красная армия» продаются по всему миру. Беглый анализ по поиску выдал сотни сайтов, на которых можно заказать товар — от Нидерландов до Новой Зеландии. Например, на сайте «Али-Баба» под описанием товара указано, что это «красная армейская водка — лучшая польская водка премиум класса 40% vol. Уникальная форма и упаковка. Страна-производитель — Польша». На другом сайте страной-производителем указана Германия и Швеция.
Кстати, никакого труда не составит заказать такой подарок мужчине к празднику на украинских сайтах. Стоимость такого набора с запрещенными символами из советского прошлого — 3444 грн. Производителем водки значится тоже Польша.
Польские производители крепкого алкоголя, судя по всему, ориентируются на спрос своих покупателей, а не на политические тренды. А бренды «русская водка» и «Калашников» вместе дают взрывную смесь, которая хорошо продается без помощи российских спецслужб.
Впрочем, украинские стражи нераспространения «Русского мира» могут обратиться в международные организации по защите, ну скажем, трезвого образа жизни.