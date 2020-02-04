Союз как у Петлюры и Пилсудского: как Варшава предлагает дружить Киеву

Итоги январского визита Владимира Зеленского в Польшу еще предстоит оценить. Напомню, что его предшественник на посту президента Украины умудрился, героизируя Степана Бандеру и внедряя его наследие, в пух и прах рассориться с Варшавой

Испортить отношение с гордыми поляками — дело нехитрое, а вот восстановить их всегда гораздо сложнее. «Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет», — заявил Зеленский 27 января на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Какие исторические события предложено сейчас выбрать объединяющими две страны, на той же пресс-конференции рассказал президент Польши: «Мы… говорили… о наших совместных действиях, которые мы можем предпринять в этом году, чтобы укрепить связи между нашими обществами, построить эти хорошие связи. Я предложил президенту (Украины. — Авт.) отпраздновать память польских и украинских солдат, которые боролись с большевистским вторжением в 1920 году. Это столетие Варшавской битвы, но это также и столетие той великой войны, когда, с одной стороны, польские солдаты сражались против большевиков, которых мы иногда символически называем «солдатами Пилсудского», хотя, конечно, это упрощение, потому что это большая заслуга наших отцов нашей независимости, невозможно игнорировать заслуги Витоса (премьер-министра Польши в 1920—1921 годах Винцента Витоса. — Авт.) и других великих польских политиков, — но, с другой стороны, там были Петлюра и его солдаты, украинские солдаты, которые также отважно встали (на защиту Польши. — Авт.), сражались, отдали свои жизни в той войне, сражаясь в том же деле, в котором сражались наши солдаты. Это определенно часть нашей позитивной общей истории. Я предложил президенту отпраздновать эту память».

Это очень умный ход. С одной стороны, Петлюра — видный украинский националист, борец за независимую Украину. Сейчас в общественном сознании он задвинут на задний план фигурами Бандеры и Романа Шухевича, но стоит напомнить, что если первые были вождями подпольной партии и ее военного крыла, контролировавшего глухие леса на Западной Украине, то Петлюра в 1918—1920 годах был сначала главнокомандующим, а затем председателем Директории (правительства) Украинской народной республики, полноценного государства, признанного рядом зарубежных держав и контролировавшего значительную часть современной Украины, в том числе периодически и ее столицу Киев.

А с другой стороны, Петлюра 21 апреля 1920 года подписал Варшавский договор с Верховным главнокомандующим Польской Республики Юзефом Пилсудским о совместных военных действиях против России (который Сейм Польши отказался утвердить), признав себя «младшим партнером» возрожденной Речи Посполитой и уступив ей спорную Галицию. В свою очередь, Пилсудский пообещал воевать за независимое украинское государство, в Житомирском обращении 26 апреля 1920 года признал право Украины на независимость, подтвердив это на встрече с Петлюрой 17 мая 1920 года в Виннице, где расположилась Директория: «Я буду счастлив, когда не я, слуга своего народа, представители сеймов Украины и Польши провозгласят заключение соглашения (о союзе двух стран. — Авт.). От имени Польши провозглашаю — да здравствует свободная Украина, суверенная Украина с собственными правительством и Конституцией!» Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«В торжественных заявлениях представители польского командования доводили до сведения жителей, что Войско Польское пришло сюда не для завоевания края, а по приглашению украинского народа для освобождения его от большевиков, и что, как только восстановлен будет порядок, Войско Польское отсюда уйдет. Говорили, что едет в Киев вместе с Пилсудским сам Петлюра», — вспоминал по горячим следам недолгую польскую оккупацию Киева в мае 1920 года журналист Давид Заславский.

Безусловно, есть негативный момент с еврейскими погромами, которые устраивали бойцы Петлюры на Украине. Но тогда уж стоит напомнить, что в памяти евреев куда более страшной трагедией — которую удалось превзойти лишь Холокосту — осталась Хмельничина 1648—1649 годов, число жертв которой по горячим следам оценивали в 300 тысяч человек. До сих пор «Хмэль-злодей» в еврейском фольклоре выступает одним из самых страшных злодеев. Но никто не спешит на этом основании пересматривать оценку национально-освободительного восстания под руководством Богдана Хмельницкого, освободившего центр Украины от поляков, а затем присоединившего его в 1654 году к России.

Небезынтересно, что в мае 2019 года, уже после избрания Зеленского президентом, Украинский институт национальной памяти сообщал по поводу годовщины убийства Петлюры: «Предполагают, что (застреливший Петлюру. — Авт.) Шварцбард был агентом Объединенного государственного политического управления — карательного органа Советской России. Его руками Кремль ликвидировал опасного для себя лидера украинского освободительного движения. Тем более, что за 11 дней до этого к власти в Польше в результате военного переворота вернулся маршал Юзеф Пилсудский — давний друг и союзник Петлюры. В политических кругах заговорили о возможности возобновления польско-украинского военного союза для борьбы против Москвы».

В свою очередь, Польша начала продвигать подобную идеологему еще раньше.

19 ноября 2017 года в интервью интернет-изданию wPolityce.pl президент польского Института национальной памяти Ярослав Шарек на вопрос журналиста «Мы много говорили о том, что разделяет Польшу и Украину. Что может нас связать?» кратко ответил: «1920 год и уже упоминавшийся Симон Петлюра».

Еще ранее, 14 декабря 2016 года, в Сейме Польши в присутствии украинских и польских парламентариев и чиновников открыли документальную выставку «За вашу и нашу свободу. Союз Пилсудский — Петлюра, 1920».

Заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов подчеркнул на открытии этой выставки, что, как и в 1920 году, Украина сейчас воюет на востоке не только за свою независимость, но и за независимость Польши.

Интересно, что инициатором открытия выставки тогда выступил глава комиссии Сейма по связям с поляками за границей, депутат от правящей партии «Право и справедливость» Михаил Дворчик, ныне занимающий пост главы канцелярии премьер-министра Польши и курирующий в том числе, как он заявил 23 января, созданную «специальную команду, состоящую из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД», которая следит за заявлениями России в адрес Польши и находит на них адекватные ответы.

Можно отметить и такой момент. Я уже писал ранее про конференцию «Осколки империи», которая прошла 25—26 сентября 2017 года в Колонном зале Сейма Польши. Ее соорганизатором выступила депутат от «Права и справедливости» и заместитель Дворчика на посту комиссии Сейма по связям с поляками за границей Малгожата Госевская, а с украинской стороны на ней выступили заместитель главы УНА-УНСО* Игорь Мазур, официальный спикер партии «Национальный корпус» Александр Алферов и международный секретарь той же «азовской» партии Елена Семеняка.

События периода Гражданской войны доминировали среди тем конференции. Так, польский историк правых взглядов Здислав Янечек представил доклад «Место Украины в концепции независимости Юзефа Пилсудского», а Алферов — «Консервативные тенденции в Украинской народной республике».

И вот теперь получается, что сто лет спустя Украина вместе с Польшей вернулись к давней идее — дружить вместе против России.

* Деятельность организации запрещена в РФ