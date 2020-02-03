Плевать на СБУ! Закарпатские венгры намерены остаться главными сепаратистами мирового футбола

С 30 мая по 7 июня сего года в Скопье, столице Северной Македонии, состоится розыгрыш Кубка мира по версии ConIFA. Предполагается участие 16 команд, среди которых «Карпаталия» - сборная венгров Закарпатья, выигравшая аналогичное первенство в 2018 году

ConIFA — международная ассоциация, объединяющая футболистов непризнанных или частично признанных территорий. Своего рода антипод UEFA. Специфика этой организации определяет и оригинальный, экзотический состав участников состязаний.

Футбольная сборная закарпатских венгров завоевала Кубок мира по футболу среди непризнанных государств

Успех двухлетней давности принес футболистам «Карпаталии» свирепую славу. А заодно и поток угроз со стороны украинских властей различного уровня. Игроков и тренеров стали пугать застенками СБУ. А Федерация футбола Украины вынесла такой вердикт: «Участие указанной команды в так называемом чемпионате непризнанных государств — турнире ConIFA World Football Cup — негативно отразилось на авторитете и имидже Федерации футбола Украины. Поэтому за поведение, которое вредит репутации футбола и ФФУ, дисциплинарным комитетом принято решение о пожизненной дисквалификации украинских игроков футбольной команды «Karpatalya».

Победителей чемпионата мира по футболу на Украине будут ждать застенки СБУ

«Карпаталия» будет выступать в группе В, где ее соперниками станут Западная Армения (территория, находящаяся ныне в границах Турции), Тамил-Илам (сепаратисты Шри-Ланки) и Кабилия (это на севере Алжира). Как видите, довольно пестрая в этническом плане подобралась компания у закарпатцев.

В других группах представлены Южная Осетия и австралийские аборигены, Пенджаб и Курдистан, Мапуче (индейцы Чили и Аргентины) и остров Чагос (британская территория в Индийском океане), прочие самобытные футбольные школы.

Надо сказать, не все страны реагируют на участие в аналогичных турнирах представителей своих специфических территорий так остро и истерично, как это делает Украина. Скажем, спортивная служба BBC с удовлетворением отметила, что наконец-то благодаря ConIFA международный опыт получат футболисты Джерси (остров в проливе Ла-Манш, коронное владение Британии) и Корнуолл (графство на юго-западе Англии). Последнюю команду ВВС даже считает сильнейшей из европейских сборных, входящих в ConIFA. Федерация футбола Украины «предала анафеме» действующих чемпионов мира © AFP, Robin MILLARD | AFP, Robin MILLARD | Перейти в фотобанк

Разумеется, интересно было бы увидеть в таких по-своему представительных состязаниях команды ДНР и ЛНР. Но, похоже, что пока время для участия мятежных республик Донбасса в состязаниях под эгидой ConIFA еще не пришло.

Недавно новый лидер Футбольного союза ДНР Павел Давыденко, избранный вместо знаменитого ветерана "Шахтера" Игоря Петрова, в интервью интернет-изданию «Донецкое время» сообщил следующее: «Да, мы очень надеемся, что нам дадут добро на участие в чемпионате мира под эгидой ConIFA, который пройдет с 30 мая по 7 июня 2020 года в Скопье (Северная Македония). Но проблема с обеспечением безопасности остается. Собственно, из-за нее мы и не смогли поехать на Евро в Нагорный Карабах. Но мы все же надеемся и ведем подготовительную работу совместно с Министерством молодежи, спорта и туризма».

Футбол: ДНР и ЛНР узнали своих соперников по групповому этапу Евро-2019 ConIFA © Facebook, Confederation of Independent Football Associations

Тем не менее, Донецк может быть представлен на футбольном форуме непризнанных стран в Северной Македонии. Дело в том, что одной из самых авторитетных бригад рефери, обслуживающих матчи ConIFA, является судейская группа из столицы ДНР под руководством опытного арбитра Дмитрия Жукова. Именно дончане в прошлом году блестяще провели финальный матч Кубка Европы в Арцахе. Скорее всего, Жуков и его команда весной отправятся в Скопье.

Кстати, изначально местом проведения турнира была обозначена Африка — Сомалиленд. Но сложности логистики и прочие непростые организационные моменты, связанные с проведением турнира в тех краях, заставили руководство ConIFA пересмотреть свое решение. На ежегодном форуме организации, состоявшемся на упоминавшемся уже острове Джерси, была названа столица Северной Македонии. Будни и праздники футбольных сепаратистов © Facebook, Дмитрий Жуков

А вот кого мы точно не увидим на состязаниях под флагом ConIFA, так это крымчан. Недавно мелькнула фейковая новость о том, что полуостров вошел в организацию непризнанных или полупризнанных футбольных земель. Футбольный союз Крыма опроверг эти сведения быстро и решительно.

Крым сейчас — это особая территория УЕФА. Вся работа направлена спортивными структурами полуострова на полноправное вхождение в российские состязания всех уровней. Пока из этого, правда, ничего не получается. Но крымчане настойчиво идут к намеченной цели, и тут им любые иные объединения, в том числе СonIFA, только помеха.

В общем, в конце весны — начале лета болеем за "Карпаталию".