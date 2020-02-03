Плевать на СБУ! Закарпатские венгры намерены остаться главными сепаратистами мирового футбола

ConIFA — международная ассоциация, объединяющая футболистов непризнанных или частично признанных территорий. Своего рода антипод UEFA. Специфика этой организации определяет и оригинальный, экзотический состав участников состязаний.
Скажем, в 2014 году самыми сильными на планете футбольными сепаратистами оказались спортсмены Графства Ницца. Двумя годами позже победу праздновала Абхазия. В 2018 году наступил черед выиграть венграм Закарпатья, которые в статусе действующих обладателей Кубка мира намерены прибыть в Скопье, чтобы постараться отстоять свой титул.
Успех двухлетней давности принес футболистам «Карпаталии» свирепую славу. А заодно и поток угроз со стороны украинских властей различного уровня. Игроков и тренеров стали пугать застенками СБУ. А Федерация футбола Украины вынесла такой вердикт: «Участие указанной команды в так называемом чемпионате непризнанных государств — турнире ConIFA World Football Cup — негативно отразилось на авторитете и имидже Федерации футбола Украины. Поэтому за поведение, которое вредит репутации футбола и ФФУ, дисциплинарным комитетом принято решение о пожизненной дисквалификации украинских игроков футбольной команды «Karpatalya».
Похоже, действующие обладатели Кубка мира по версии ConIFA решили наплевать на угрозы, исходящие со стороны Украины. Тем паче, что многие, если не все, игроки и тренеры этой команды давно обзавелись венгерскими паспортами.
«Карпаталия» будет выступать в группе В, где ее соперниками станут Западная Армения (территория, находящаяся ныне в границах Турции), Тамил-Илам (сепаратисты Шри-Ланки) и Кабилия (это на севере Алжира). Как видите, довольно пестрая в этническом плане подобралась компания у закарпатцев.
В других группах представлены Южная Осетия и австралийские аборигены, Пенджаб и Курдистан, Мапуче (индейцы Чили и Аргентины) и остров Чагос (британская территория в Индийском океане), прочие самобытные футбольные школы.
Надо сказать, не все страны реагируют на участие в аналогичных турнирах представителей своих специфических территорий так остро и истерично, как это делает Украина. Скажем, спортивная служба BBC с удовлетворением отметила, что наконец-то благодаря ConIFA международный опыт получат футболисты Джерси (остров в проливе Ла-Манш, коронное владение Британии) и Корнуолл (графство на юго-западе Англии). Последнюю команду ВВС даже считает сильнейшей из европейских сборных, входящих в ConIFA.
Разумеется, интересно было бы увидеть в таких по-своему представительных состязаниях команды ДНР и ЛНР. Но, похоже, что пока время для участия мятежных республик Донбасса в состязаниях под эгидой ConIFA еще не пришло.
Недавно новый лидер Футбольного союза ДНР Павел Давыденко, избранный вместо знаменитого ветерана "Шахтера" Игоря Петрова, в интервью интернет-изданию «Донецкое время» сообщил следующее: «Да, мы очень надеемся, что нам дадут добро на участие в чемпионате мира под эгидой ConIFA, который пройдет с 30 мая по 7 июня 2020 года в Скопье (Северная Македония). Но проблема с обеспечением безопасности остается. Собственно, из-за нее мы и не смогли поехать на Евро в Нагорный Карабах. Но мы все же надеемся и ведем подготовительную работу совместно с Министерством молодежи, спорта и туризма».
В чем именно заключается вопрос безопасности, не поясняется, можем только догадываться. Но если в случае с Кубком Европы в 2019 году в Арцахе (Нагорном Карабахе) участие сборных ДНР и ЛНР на ранних этапах обсуждалось, флаги республик даже попали на подготовленную к турниру атрибутику, то отсутствие донбассовцев среди участников состязаний в Скопье стало очевидно заранее. Во всяком случае в официальной информации ConIFA о предстоящем Кубке мира о них нет ни слова.
Тем не менее, Донецк может быть представлен на футбольном форуме непризнанных стран в Северной Македонии. Дело в том, что одной из самых авторитетных бригад рефери, обслуживающих матчи ConIFA, является судейская группа из столицы ДНР под руководством опытного арбитра Дмитрия Жукова. Именно дончане в прошлом году блестяще провели финальный матч Кубка Европы в Арцахе. Скорее всего, Жуков и его команда весной отправятся в Скопье.
Кстати, изначально местом проведения турнира была обозначена Африка — Сомалиленд. Но сложности логистики и прочие непростые организационные моменты, связанные с проведением турнира в тех краях, заставили руководство ConIFA пересмотреть свое решение. На ежегодном форуме организации, состоявшемся на упоминавшемся уже острове Джерси, была названа столица Северной Македонии.
А вот кого мы точно не увидим на состязаниях под флагом ConIFA, так это крымчан. Недавно мелькнула фейковая новость о том, что полуостров вошел в организацию непризнанных или полупризнанных футбольных земель. Футбольный союз Крыма опроверг эти сведения быстро и решительно.
Крым сейчас — это особая территория УЕФА. Вся работа направлена спортивными структурами полуострова на полноправное вхождение в российские состязания всех уровней. Пока из этого, правда, ничего не получается. Но крымчане настойчиво идут к намеченной цели, и тут им любые иные объединения, в том числе СonIFA, только помеха.
В общем, в конце весны — начале лета болеем за "Карпаталию".