Визиты госсекретаря США Майка Помпео в постсоветские страны — Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан — преследуют весьма очевидные цели и направлены против главных геополитических противников США - России и Китая. Пользователи соцсетей активно комментируют заявления главы американской дипломатии и политических властей этих стран

Турне Госсекретаря США Майка Помпео стартовало в пятницу 31 января в Киеве, 1 февраля он посетил Минск, 2 февраля был в Нур-Султане (бывшей Астане), а сегодня, 3 февраля, глава американской дипломатии уже в столице Узбекистана — Ташкенте. Такое внимание к постсоветским государствам на фоне жесткого политического противостояния США с Россией и Китаем вполне объяснимо.

Автор Украина.ру Ростислав Ищенко убежден, что кроме инспекционной задачи (что касается в первую очередь Украины) американский дипломат хотел бы настроить местные элиты на более тесное политическое взаимодействие с США в ущерб контактам с Россией и Китаем.

«Очередной тур госсекретаря Помпео — ярчайшее свидетельство приверженности американцев своей любимой тактике. Заявлены визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Цели прозрачны, как никогда. Узбеки в посткаримовскую эру стали проявлять возрастающий интерес к российским интеграционным проектам. Их необходимо притормозить. В Казахстане, который при Назарбаеве был одним из локомотивов евразийской интеграции, идёт смена политических поколений. Американцы пытаются прощупать нет ли серьёзных противоречий между «стариками» и «молодёжью» и нельзя ли на этом сыграть», — поясняет политолог.

Пользователи соцсетей также сошлись во мнении, что главным лейтмотивом всех переговоров будет стремление осложнить политическое взаимодействие и координацию между этими странами и главными геополитическими оппонентами США — Китаем и Россией.

При этом главной целью дипломатического турне Помпео можно считать Белоруссию, где Александр Лукашенко в последнее время прозрачно намекал, что он готов рассмотреть предложения Запада на фоне возникших проблем с руководством РФ. Вот только недавняя политическая история Украины ярко демонстрирует, чем обычно для постсоветских президентов заканчивается такой политический шантаж и заигрывание с противниками России.

Об этом, в частности, напоминает российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков. Марков: Помпео хочет направить Лукашенко по пути Януковича © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Госсекретарь Майкл Помпео делает большое турне вокруг России. Украина, Белоруссия, Казахстан. США ведут гибридную войну против России и лично против президента Путина с 2013 года. Видимо, Помпео будет стараться обеспечить максимальную изоляцию России от соседей…

Постараться наобещать президенту Лукашенко признание его победы на президентских выборах в этом году в обмен на нарастание конфликтов между Москвой и Минском. Пообещать уменьшение блокады белорусских чиновников проамериканскими европейцами. Добиться, чтобы западные фонды могли свободно финансировать белорусские антироссийские НКО, как в Украине при Януковиче. А потом в какой-то момент и направить Лукашенко по пути Януковича», — написал российский политик на своей странице в соцсети Facebook.

При этом Марков убежден, что как экономические и политические партнеры Украина, Белоруссия, Казахстан для США малозначимы.

«А как рычаг давления на Россию эти страны имеют огромное значение. Поэтому за каждой фразой Помпео в Киеве, Минске, Астане будет видна тайная горящая надпись «Россия», — подчеркивает он.

Этот же тезис озвучивает в своем Twitter-аккаунте российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, что заявления госсекретаря США Майка Помпео о «выводе отношений с Белоруссией на новый уровень» напоминают обещания в адрес экс-президента Украины Виктора Януковича.

«США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла "для вывода отношений на новый уровень". Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: в свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», — отметил Пушков.

США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла «для вывода отношений на новый уровень». Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: в своё время так «вывели на новый уровень» Януковича на Украине. Посол США Дж.Пайетт сыграл заметную роль. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 1, 2020

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Кстати то, что никаких экономических преференций ни Украина, ни Белоруссия не получат, убеждена и украинский политолог Елена Дьяченко.

«Итоги визита Помпео в Украину: президент Украины заявил что купит американские локомотивы. итоги визита в Беларусь: президент Беларуси заявил что купит американскую нефть. Помпео при этом ничего не пообещал купить, стеклянных бусиков хватило», — написала она на своей странице в соцсети Facebook

Зато в обмен на ободряющие слова о поддержке демократии и прогрессивных реформ США традиционно потребовали разорвать «неправильные» экономические связи с Китаем и Россией.

Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что госсекретарь США Майк Помпео, находясь с визитом в Казахстане, выдвинул абсолютно вызывающие требования к политическому руководству страны. Юсин не оценил «трогательную заботу» Помпео о суверенитете Казахстана © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Госсекретарь США Майк Помпео и американская дипломатия в целом бесподобны. Находясь с визитом в Казахстане, Помпео предостерег местные власти: российские и китайские инвестиции в экономику страны могут нанести ущерб ее суверенитету.

Трогательная забота о суверенитете на фоне того, как сами США только что разослали собственным союзникам инструкцию, предписывающую, каким образом и в каких выражениях они должны реагировать на «сделку века» президента Трампа», — заметил журналист.

А вот израильский политолог Соломон Манн убежден, что новое турне Помпео направлено непосредственно против России, а не против кого-то иного.

«Помпео не занимается провокациями и плачем по «новичкам». Он наносит удары по союзникам России, заставляя или уговаривая их мешать соседу. Цепочка визитов Помпео очень характерна: в Киеве Помпео обещал не уменьшать военную помощь и фактически призвал к нарушению Минских соглашений. Теперь правительственно ориентированные круги с удовольствием соединятся с "соросятами" и рабами "демпартии", которые все еще выполняют устаревшие директивы "бороться с Путиным". Следующий визит Помпео в Минск также был визитом войны: Помпео поощрил "бацку" на противостояние с Кремлем и пообещал нефтяную помощь. Определенные круги сообщают, что Помпео даже пообещал займы, если "бацка" в разрыве с Москвой перейдет от слов к делу.

Следующим спитчем Помпео уже сегодня разразился в столице Казахстана, призвав страну отмежеваться от России. Мало того, Помпео, который никогда не интересовался вопросами "соблюдения прав человека", попенял руководству самого надежного союзника России, что дескать он "мало защищает своих единоверцев мусульман в Китае".

Обратите внимание на чудовищность провокации: в секулярной стране, с трудом справляющейся с мусульманским экстремизмом, оказать давление на правительство чтобы оно разругалось с соседом — Китаем — с которым только недавно заключено соглашение как раз таки на основе невмешательства во внутренние дела друг друга! Призыв Помпео совершенно явственно звучит как отмашка мусульманским экстремистам в Казахстане и соседних странах, что будет дорого стоить местным правительствам, до сих пор с трудом удерживающим свои страны от скатывания к "исламским революциям".

Однако, совершенно очевидно, что удар США направлен вовсе не против тех государств, в которых визит Помпео вызвал политическую нестабильность. Удар направлен против России и, по всей видимости, это еще только предупредительный огонь», — подчеркнул Соломон Манн.

Провокационные высказывания главы американской дипломатии Майка Помпео и прямолинейный нажим на руководителей постсоветских стран позволил пользователям соцсетей сделать очевидный вывод, что высшее политическое руководство США решило не отказываться от проверенного имперского принципа при минимальных затратах сколотить из слабых стран-соседей коалицию против своих геополитических конкурентов, в данном случае против России и Китая.