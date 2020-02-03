Депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар стал персоной недели. Он выдал целых два масштабных и скандальных информационных повода, тут же немедленно прославившись. До этого о его существовании большинство граждан не подозревало

Двадцатипятилетний аспирант КНУ избран по списку партии Зеленского, входит в комитет по свободе слова. Известен он стал, однако, заявлениями, к законотворческой деятельности не относящимся.

Во-первых, он написал заявление в полицию на активисток Ярину Аист и Анастасию Конфедерат, обратившихся к водителю автобуса с требованием выключить сериал на русском языке. По его мнению, фраза «русский язык не должен звучать в Украине» подпадает под действие ст. 161 УК: «умышленные действия, направленные на разжигание национальной (…) вражды и ненависти».

Реагировали в обществе на это заявление по-разному. «Ватники» возрадовались, «патриоты» — возмутились. Впрочем, «патриоты» также возмутились и тому, что волонтёрки оказались ещё и активистками ЛГБТ-сообщества.

Тема, однако, недораскрыта — они ещё и криптопутинки. Почему это Ярина — Аист, а не Лелека, как положено по-украински. И что значит позывной «Конфедерат», когда всем известно, что «федерализм — это сепаратизм» (так ещё Ющенко говорил), а конфедерализм ещё хуже? В общем, патриотки какие-то некачественные — с двойным дном.

Во-вторых, отвечая на вопрос избирательницы о соотношении пенсии и квартплаты, он, ничтоже сумняшеся, ответил: «Мы ещё не знаем, есть ли у неё другое имущество, поскольку субсидия предоставляется независимо от имущественного состояния. (…) Если собака во дворе элитной породы — то она может её продать в любой момент и спокойно себе оплатить».

Эти слова вызвали фонтан народного остроумия, разнообразных мемов и демотиваторов. Справедливости ради, народ к чему-то такому был готов. Давно же уже ходили картинки с изображением актуального премьера (Яценюка или Гройсмана) с подписью «Как ты можешь жаловаться на высокие тарифы, если у тебя две почки?» или Петра Порошенко — «Почему вы жалуетесь на жизнь? Жить вас никто не заставляет». Ну и цитата, понятно, из «министра социальной политики» Андрея Ревы, о том, что украинцы плохо живут, потому что много едят (упитанная тушка министра явно иллюстрировала это суждение). Депутат тут просто попал в струю.

Больше всего отличилась украинская «Википедия» (давно уже превратившаяся в СМИ определённой идеологической направленности), в которой 3 февраля появилась фраза: «Говорят, что построил стабильный доход на поставке элитных собак российскому актёру Панину. Соответственно, из-за этого готов отстаивать российские медиапродукты даже в украинской политике». Легко заметить, что безымянный боец пропагандистского фронта совместил оба инцидента. Очевидно также и то, что оба утверждения даже не оценочные суждения, которые системно внедряются в украинскую «Википедию», а просто ложь.

Между тем, почему-то никто не обратил внимания на то, что в обоих случаях депутат был вполне последователен, что понятно и где-то даже простительно для недавно инфицированного идеологией молодого человека.

Ведь идеология «Слуги народа» — либертарианство. Что говорит нам эта идеология?

Во-первых, ни в коем случае нельзя преследовать людей на основании языка, политических взглядов, сексуальных предпочтений… Допустим, в защиту педофилов Брагар, возможно, выступать бы и не стал, хотя с точки зрения либертарианца это просто сексуальная ориентация, но общество у нас до ужаса нетолерантное. А может, и стал бы — есть ведь во фракции СН Иванисов (хотя судили его не за педофилию, а за групповое изнасилование — они просто по одной статье проходят). Ну а русскоязычный водитель — уж точно не педофил.

Во-вторых, в экономическом смысле — каждый сам за себя. Мог бы предложить избирательнице жить в коробке от холодильника. Там отопления нет, но зима-то сейчас тёплая…

Не уверен, конечно, что Брагар действительно идейный либератрианец, но его слова в либератарианскую логику вполне укладываются.