Казалось бы - ну что за спешка такая в реформе начального художественного образования? Как будто ничего более насущного украинская власть не видит для себя в окружающем дефолте. Но так уж повелось у «слуг народа», что дымовая информационная завеса громких деклараций должна скрывать истинный смысл задуманного

А задумано известно что: отсекание всего лишнего, что тянет госбюджет на дно. Хотя он не сильно и пытается от того дна оттолкнуться — недавний инвестиционный форум в Мариуполе, можно сказать, на виду у неприятеля, так до сих пор ничего вразумительного в экономику Украины не привлек. Что уж говорить о реверансах пониже? При этом судорожно ищутся всякие возможности подсократить траты казны — везде, где можно, кроме собственных зарплат.

Не самая, скажем, затратная часть бюджета — начальные художественные, музыкальные, хореографические и прочие детские школы — постигает та же участь под соусом реформы наипервейшего образования будущих Репиных, Чайковских и Лифарей. Реформу эту затеяла замминистра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк. Именно она в конце прошлого года громко объявила об общественных слушаниях на тему: «Как нам реорганизовать тяжелое прошлое в этой сфере?». Тема, конечно, называлась, по-другому, но смысл был примерно такой. Кто хочет познакомиться с почти трехчасовой говорильней, которая проходила в Мыстецьком арсенале на ул.Лаврской, 10-12 в Киеве — может сделать это в свободное от работы время и на языке оригинала. Посол Венгрии раскритиковал школьное образование на украинском языке © politeka.net

Оставим за скобками даже такой моральный аспект, как переименование педагогов в специалистов по оказанию образовательных услуг. То есть, теперь воспитание ставится в угоду сервису. Проще (и обиднее) говоря, обслуживанию недорослей. А они, как известно, более склонны к баловству, нежели к прилежанию — если бы было по-другому, то школы не нужны были вообще, а все дети бы и так учились на «хорошо» и «отлично».

Да и не все школы имеют достаточно весомое государственное финансирование, некоторые только мизерную зарплату способны выплачивать персоналу да коммунальные услуги, постоянно дорожающие, покрывать. Однако, оплата обучения в таких школах, все-таки, не заоблачная. А Государственная художественная школа имени Шевченко и вовсе бюджетируется в размере 21 155 500 грн в год.

Итак, в результате вышеупомянутой говорильни пришли к очень важному выводу: в центре всего процесса должен стоять ребенок.

Но зачем было огород городить: разве раньше было по-другому? В конце концов, будущих строителей коммунизма всегда ставили в центр образовательного процесса. Но сейчас другие времена, и в центре должны быть не только будущие строители коммунизма (вернее, их в центре вовсе не должно быть), но все, кто хочет. Ну, вот просто — все. И самое главное: начальное творческое образование должно быть инклюзивным. То есть, ориентированным на тех детей, которые (в силу разных причин) не могут раскрывать свой талант в обычных условиях, а нуждаются в особом подходе.

Вообще, история детской неврологии и психиатрии в Киеве началась практически с отца Игоря Сикорского — Ивана Алексеевича, профессора университета св.Владимира. В начале еще прошлого ХХ века он написал замечательную книжку «Душа ребенка» и основал клинику для детей с особенностями умственного развития прямо в своем доме 15-б на ул.Ярославов Вал (тогда она называлась Большой Подвальной). Помогали ему в этом две сестры будущего «Мистера Геликоптера» — Елена и Ольга, они занимались с детками разными творческими практиками (с девочками — вышиванием, с мальчиками — выпиливанием, например), однако никто не помышлял смешивать между собой этих детей и других, которые не были ограничены ни физически, ни умственно, в своем развитии сообразно возрасту. Ибо уже тогда знали: или одни чувствуют, что не поспевают, либо других надо тормозить в овладении дисциплинами. И то, и другое не эффективно, а иногда даже вредно. Это как реализм, говоря художественным языком, повсеместно заменить абстракционизмом — нелогично, непонятно, пестро, излишне эмоционально, но без гармонии, отражающей мир во всей его красоте. Образование по-украински: в Ивано-Франковске учитель курил в классе и матерился на студентов © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Сейчас же, так называемые, «европейские ценности» предписывают толерантность к отличным от нормы индивидуумам, предоставление равных прав и возможностей и так далее, и тому подобное. А это значит, что стандарты образования — в рисунке, в вокале, танце — теряют свое эталонное значение, и уже не могут служить мерилом успешности того или другого ученика. Ведь главное теперь — его желание! И то, что называется «индивидуальной образовательной траекторией», попросту говоря — индивидуальным учебным планом. В процессе которого надо адаптировать образовательную программу под индивидуальные способности и потребности каждого ученика.

Недалек тот час, когда рукоплескать придется любому жесту, любому движению или звуку, чтобы — не дай Бог! — не обидеть ученика.

Названа инициатива МОМ («мистецька освіта майбутнього» — художественное образование будущего, по-русски говоря). Но ведь Мом — это бог глупости и насмешки в греческой мифологии. Не является ли такая реформа насмешкой над здравым смыслом и эффективным подходом? Время, как всегда, покажет. Однако что-то подсказывает, что ориентирование на меньшинство отличается гуманизмом, но не отличается избирательностью. А ведь она — самое главное в селекции наиболее одаренных детей, воспитании таланта, формировании личности. И, поэтому, необходимо предостеречь от возможной потери ориентиров профессионального роста еще на старте творческой карьеры. Только вот кого предостеречь — вопрос без ответа…