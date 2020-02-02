Семь чудес Харькова: как первая столица Украины получила свои визитки

Сегодня увидеть семь чудес Харькова вместе можно лишь на площади Архитекторов, где представлены их миниатюрные копии. Но чтобы насладиться их видом вживую, стоит поездить по городу, это того стоит

Журналисты харьковской редакции «Вгороде», вдохновившись статьей профильного издания «Стройбзор», рассказали о «визитках» Харькова. Краткий дайджест этого обзора предлагает издание Украина.ру.

Сталинский Шевченко

Памятник Шевченко в Харькове считается одним из лучших во всем мире, а до 1941 года это был самый большой бронзовый памятник в СССР. Его открытие произошло 24 марта 1935 года. Открытие памятника приурочили к 120-летию со дня рождения поэта Тараса Шевченко (правда, с открытием опоздали — Шевченко родился 9 марта). Высота самой скульптуры — 5,5 м, памятника — 16,5 м. Отливали скульптуру поэта в Ленинграде. Она установлена на специальном пилоне, изготовленном харьковскими мастерами из черного лабрадорита. Вокруг пилона по спирали разместилось 16 фигур, являющихся символом украинского народа, который борется за свою свободу. При создании некоторых из них вдохновлялись персонажами поэта. На изготовления такого комплексного монумента было использовано около 30 тонн бронзы и более 400 тонн лабрадорита. Чтобы закончить работы и установить памятник Шевченко до юбилея, к его изготовлению было привлечено больше 200 человек.

Авторы памятника — скульптор Матвей Манизер и архитектор Иосиф Лангбард.

Существует городская легенда, что среди фигур, окружающих поэта, спрятано обычное колесо от трактора тех времен.

Самая главная визитка

Фонтан "Зеркальная струя" стал главной визиткой Харькова. Он появился в 1947 году. И своим появлением, согласно городской легенде, обязан первому секретарю Компартии Украины Никите Хрущеву, который не впечатлился пустырем напротив местного обкома. Ранее там стояла Мироносицкая церковь, история которой началась в 1701 году, а закончилась в 1930-м на волне борьбы с церковью.

Хрущев отругал местных коммунистов за несознательность, и в итоге после обсуждения те решили устроить на пустынном месте парк. Затем соорудили фонтан-беседку, получивший название "Зеркальная струя". В общем, это один из немногих случаев, когда горячность Хрущева сыграла во благо и отдельного города, да и всего СССР.

Жемчужина конструктивизма

Один из первых советских небоскребов, жемчужина конструктивизма — дом Государственной промышленности, или, более коротко, Госпром, был спроектирован для «Паевого товарищества строительства и эксплуатации домов государственной промышленности в городе Харькове».

Сабля, водка, конь гусарский. «Если выпить-закусить — надо харьковцев спросить!» © Эполет (канал Яндекс-Дзен) Сергея Серафимова, Самуила Кравца и Марка Фельгера. Но в течение всех трех лет строительства им руководил харьковский инженер Павел Роттерт.

Проектировщикам пришлось решать ряд уникальных проблем. Например, как доставить воду на высоту 63 метра. Они с честью ее решили. Монолитное здание из железобетона пережило Великую Отечественную войну. Согласно городской легенде, в нем скрывались обезьяны, сбежавшие из зоопарка в те неспокойные дни.

Строили здание настолько на совесть, что 7 из 12 лифтов работают и сегодня. Как и в 1928 году, ими управляют лифтеры. В некоторых уголках Госпрома по-прежнему можно встретить интерьер в первозданном виде — лепку, антресоли, имитацию мрамора на стенах, старинные лестницы с деревянными перилами, дверные ручки, которые изначально по рекомендации Харьковского НИИ гигиены были медными.

Сейчас это здание хотят внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сталинский ампир брежневской эпохи, или Просто Книжный мир

70 лет тому назад — в далеком 1950 году — Харьковский турбинный завод начал строительство жилого дома для своих сотрудников. Проект дома разработал архитектор П.И. Арешкин. В 1954 году была завершена семиэтажная часть дома с одиннадцатиэтажной башней, увенчанной шпилем, который и дал название дому. Но за год до этого умер Сталин. Популярный при нем стиль, позже названный сталинским ампиром, при Хрущеве подвергли беспощадной критике. Оттого и девятиэтажное крыло здания по Армянскому переулку оказалось безликим. Правда, завершили это крыло уже при Леониде Брежневе — в 1967 году.

Еще дом называют «Дом книги» — именно такой магазин занимал первые этажи здания до 1990 года.

Самое старинное здание

Издание «Вгороде» утверждает, что Покровский собор — самое старинное здание Харькова, сохранившееся до сегодняшних дней. Его строили харьковские казаки в честь своей небесной покровительницы — Богородицы. Открыт был собор в главный праздник казачества — День Покрова Пресвятой Богородицы в 1689 году. Тогда же его освятил митрополит Аврамий.

Сначала собор был приходским казацким храмом, однако после приказа императора Петра I об увеличении территории крепости он оказался в центре крепости, поэтому получил статус монастырского. В 1726 году по инициативе епископа Белгородского Епифания и генерал-губернатора Слободской Украины князя Николая Голицына был основан мужской Свято-Покровский монастырь с коллегиумом, который впоследствии сильно повлиял на культурное и духовное развитие всей Слобожанщины.

В начале XIX века храм претерпел изменения. Верхняя церковь стала кафедральной, нижняя — коллегиальной, появилась трапезная, соединившая собор с колокольней, вызолотили главки и кресты собора, установили отопление и перестроили лестницу на второй этаж, достроили хоры.

Закрыт был собор в 20-х годах ХХ века, позже его использовали не по назначению. Здание разрушалось. В итоге в 60-х годах реставраторы должны были разбирать все пристройки и переходы XIX века. Первая литургия после длительного перерыва прошла в соборе 8 апреля 1990 года.

Успенский собор

Первый Успенский собор в Харькове был построен в середине XVII века из дерева. Здание было маленьким (не более 70 кв. м) и бедным: денег на иконы не нашлось, стены украсили бумажными изображениями святых. В 1687 году рядом с ним построили новый — каменный — храм, который был крестово-купольным. Его купола были покрыты дубовым гонтом, отдельно стояла шатровая колокольня, в нижнем ярусе который были кладовые и погреб, сдаваемые в аренду, что приносило доход. Увы, но этот храм был уничтожен пожаром 3 марта 1733 года. От него уцелела только каменная кладка. И хотя собор восстановили, покрыли жестью и даже вызолотили крест, здание пошло трещинами. В 70-х годах XVII века его решили разобрать, чтобы возвести новый. Завершили строительство нового собора в июне 1783 года. Он был значительно больше старого. Строительство соборной колокольни велось с 1821 по 1841 год. Она стала достопримечательностью всего края — ее высота составила почти 90 м.

Благовещенский собор

Одна из самых ярких визитных карточек города — Благовещенский собор. Первая церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в Харькове была заложена около 1655 года. Это был деревянный храм. Он был выполнен в классических украинских трехкупольных формах с отдельно стоящей деревянной рубленой колокольней. Оградой у собора был плетень.

Новый — каменный — собор заложили в 1789 году. Из-за роста прихожан храм решили реставрировать, однако лишь чуть увеличили его. Позже и вовсе решили строить новый собор. Это решение единодушно приняли 22 ноября 1887 года на собрании по инициативе группы именитых и зажиточных прихожан и с разрешения архиепископа Амвросия. Третий смеющийся. Станет ли Харьков жертвой личных амбиций? © Andrey Avdeenko

Торжественная закладка нового собора состоялась 2 октября 1888 года рядом со старым храмом. Его проект разработал архитектор Харьковского технологического института, профессор Михаил Ловцов. Он был к тому же членом Благовещенского прихода. Финансирование строительства осуществлялось в основном за счет пожертвований купцов, как местных, так и из других городов. Все расходы по сооружению церкви и внутреннему убранству обошлись в 400 тыс. руб. При строительстве собора использовали 7 млн кирпичей.

В 1901 году новый собор освятили. Тогда же снесли старый храм, который действовал все это время. После освобождения от немцев в 1943 году собор начал работать в привычном режиме.