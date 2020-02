Большой резонанс вызвало заявление Леонида Кравчука, президента Украины в 1991 – 1994 годах, прозвучавшее в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 24», о том, что, по его информации, Гитлер со Сталиным встречались во Львове, где поделили Европу. Сам Кравчук, правда, потом от этой истории открестился, заявив, что читал об этом в СМИ

«Господин Зеленский говорит о том, что Вторую мировую войну, которая началась после агрессии нацистской Германии в отношении Польши, спровоцировал заключенный союз между СССР и нацистской Германией. А Гитлер и Сталин встретились во Львове — это же документ, и это не является секретом. И пытались договориться», — ко всеобщему удивлению сказал Кравчук.

Как он пояснил на следующий день в эфире радио «Комсомольская правда»: «Я читал это (о встрече Сталина и Гитлера во Львове. — прим. авт.) напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса».

Было бы странно, если бы Кравчук лично работал в архивах. Однако дело в том, что информация о данной встрече действительно публиковалась в СМИ, и не раз, и в том числе со ссылкой на архивы сразу двух стран — России и США! Польша — жертва советской оккупации? Как это было на самом деле © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Занятно, но впервые информация об этом появилась в той же «Комсомольской правде», в печатном номере (тогда еще общесоюзном) от 11 ноября 1990 года. Исследователь Владимир Наджафов опубликовал фотокопию и перевод документа, по его словам, обнаруженного в Национальном архиве США.

Документ представляет собой «личное и конфиденциальное» письмо, направленное 19 июля 1940 года директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джорджем Эдгаром Гувером помощнику государственного секретаря США Адольфу Августу Берлу (полные данные — J.E. Hoover, Director, Federal Bureau oflnvestigation, United States Department of Justice to Honorable A.A. Berle, Jr., Assistant Secretary of State, Department of State. July 19, 1940. Personal and Confidential // United States of America National Archives Microfilm Publications. T. 1248. Roll 1. № 761.62/718).

Вот его текст: «Дорогой мистер Берл, по только что поступившей из конфиденциального источника информации, после немецкого и русского вторжения в Польшу и ее раздела, Гитлер и Сталин тайно встретились во Львове в Польше 17 октября 1939 года. Предполагается, что правительства других стран все еще находятся в неведении относительно этой встречи. На этих тайных переговорах Гитлер и Сталин, как сообщается, подписали военное соглашение взамен исчерпавшего себя пакта о ненападении. Сообщается также, что 28 октября 1939 года Сталин сделал доклад членам Политического бюро Коммунистической партии Советского Союза, информировав семерых членов упомянутого бюро о подробностях своих переговоров с Гитлером. Я полагал, что эти сведения представляют интерес для Вас».

Вот, собственно, и весь документ.

Как Сталин победил Черчилля в отдельно взятой Польше. Границы Белоруссии нарисовали в Кремле © РИА Новости, Анатолий Морозов | Перейти в фотобанк Э. Пейдж» (3-ий секретарь посольства США в СССР в 1935, 1937 — 1938 гг., сотрудник Европейского отдела госдепартамента в 1938 — 1942 гг.)».

То есть даже в Госдепартаменте эта информация тогда вызвала некоторое недоверие. Сам Наджафов пишет далее: «Предоставив в ноябре 1990 г. газете «Комсомольская правда» фотокопию этого документа со своими комментариями, я, конечно, понимал малую вероятность такой встречи. Считался с тем, что обнаруженный документ вполне мог оказаться из хорошо известной по историографии Второй мировой войны серии «дезинформационного материала стратегического назначения»… Свои комментарии к публикации завершил выводом, что документ нуждается в подтверждении по материалам самых засекреченных советских архивов. Такого документального подтверждения как не было, так и нет».

Наджафов уточняет, что запрашивал дополнительные данные по поводу данного письма в архивах ФБР, но безрезультатно. В общем, на фальсификатора он явно не похож.

Что можно сказать по этому поводу? Из Европы в Штаты могла приходить достаточно дикая информация. К примеру, в 2010 году я обратил внимание на запись в дневнике Геббельса, выдержки которого были опубликованы на русском языке, где он несколько раз за январь 1941 года упоминает публикации в американских газетах о якобы имеющем место мощном вооруженном восстании против Муссолини в Северной Италии. А тут — тайная встреча.

В 1999 году информация Наджафова была «актуализирована». Некий инженер-ракетчик Герман Назаров, заделавшийся историком, опубликовал в развлекательном журнале «Чудеса и приключения» (!) найденную им в архивах переписку, которая якобы велась между советской и германской сторонами по поводу встречи Сталина и Гитлера во Львове.

Итак, первое письмо:

«Послу Германии в СССР графу Вернеру фон дер Шуленбургу

Исх. № 960 от 3 сентября 1939 г.

Я принципиально согласен встретиться с господином Адольфом Гитлером. Неизменно буду рад этой встрече. Организацию встречи я поручил своему наркому внутренних дел тов. Берия.

С уважением И. Сталин».

Второе:

«Послу Германии в СССР графу Вернеру фон дер Шуленбургу

Исх. №1001 от 20 сентября 1939 г.

Сообщите рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру, что я готов буду встретиться с ним лично 17, 18 и 19 ноября 1939 г. во Львове. Полагал бы прибыть специальным поездом и провести встречу в моём вагоне.

С уважением И. Сталин».

Сталин не запятнал себя контактами с Гитлером, в отличие от всех остальных — Путин © Public domain

«Послу Германии в СССР графу Вернеру фон дер Шуленбургу

Исх. № 1037 от 11 октября 1939 г.

Прошу Вас окончательно считать временем встречи 17, 18 и 19 октября 1939 г., а не 17 — 19 ноября, как это планировалось ранее. Мой поезд прибудет к месту встречи в 15 ч. 30 мин. 17 октября 1939 г. Органами НКВД предприняты все меры для безопасности планируемого мероприятия.

С уважением И. Сталин».

На письмах упоминаются приписки по поводу доставки и звонков другой стороны и т.д.

Все бы ничего, если бы не одно большое «но». Вот что пишет Наджафов, которого истина все-таки интересует: «Мало что дал и длительный телефонный разговор с самим Назаровым. Переписку Сталина с германским послом Ф. Шуленбургом, по его словам, он обнаружил (в копии) совершенно случайно, работая в Президентском архиве по другой тематике. Не смог он удовлетворительно ответить и на мой вопрос о выходных данных дела, где обнаружил переписку. Так ничего дополнительного, убедительного узнать не удалось. Тогда я обратился в Президентский архив, предоставив ксерокопию статьи Г.А. Назарова с просьбой подтвердить или опровергнуть приводимые в ней сведения. Был получен официальный ответ об отсутствии в архиве каких-либо материалов о переписке Сталина с Ф. Шуленбургом (равно как и подтверждения приводимого в статье Назарова соглашения НКВД с Гестапо). В беседе со мной работник Президентского архива, отвечающий за его работу, заявил, что вообще Назаров в их архиве не работал».

Удивительно? Нет.

Дело в том, что годом ранее тот же Назаров уже публиковал сенсационные «архивные документы» о якобы заключенном в 1938 году соглашении о сотрудничестве между НКВД и Гестапо, в которых затем нашли массу грубейших ошибок, начиная хотя бы с того, что их якобы заключали люди, которые на тот момент даже не занимали указанных постов, да и упомянутых в тексте «документа» структур еще не существовало (не говоря уж про кучу опечаток, несоответствий в оформлении документов и прочем).

Руслан Мармазов: Личное дело товарища Сталина вывезли в США © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк Евгений Жирнов рассказал имевшую место некоторое время назад историю о том, как изданию предлагали купить целую папку таких документов: «Издательскому дому «Коммерсантъ» предложили купить такие сенсационные архивные документы, что только за три папки из нескольких десятков продавцы запросили 100 тыс. долл… Три папки с ксерокопиями. В первом деле были письма Ленина и документы о болезни вождя мирового пролетариата… Во второй папке были материалы о встрече Сталина с Гитлером осенью 1939 года во Львове. Вот это уже была настоящая сенсация! Другие документы раскрывали историю заключения договора между гестапо и главным управлением госбезопасности НКВД 11 ноября 1938 года — открытие мирового уровня. Еще один документ, скрепленный подписями Берии и Мюллера, предусматривал совместную борьбу двух ведомств с мировым масонством и еврейством».

Вскоре и в газете «Дуэль» появилась публикация о том, как те самые документы приносил им с просьбой опубликовать Герман Назаров. Но даже в этом радикальном национал-патриотическом издании его «архивные папки» сочли откровенной «липой».

Кстати, в качестве источника документов Жирнову посредник называл «личный архив» Сталина, который якобы был найден в титановом сейфе на даче некоего генерала, вскрыт, документы аттрибутированы помощником президента Рудольфом Пихоя и т.д. Правда, все упомянутые лица назвали подобную информацию бредом.

Резюмируем. В 1940 году до Штатов доходили неподтвержденные слухи о личной встрече Сталина и Гитлера 17 октября 1939 года во Львове. Уже в 1990-е годы фальсификаторы изготовили целый пакет «документов», снабдив их красивой историей, о сотрудничестве НКВД и Гестапо, встрече Сталина и Гитлера и т.д.

Никаких подтверждений этому нет.