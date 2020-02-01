В начале визита мы предполагали, что Госсекретарь США Майк Помпео будет решать в Киеве две задачи: договариваться о противодействии «российской агрессии» и пытаться переманить Владимира Зеленского на сторону Дональда Трампа. Первая часть переговоров будет частично опубликована, вторая – останется в тени. Однако переговоров, по сути, не было

Урок нам: не думать о них лучше, чем они есть.

Визит Помпео в Киев проходил в режиме «блиц». Переговоры с Зеленским продлились менее получаса. Главными новостями были встречи с предстоятелем ПЦУ Епифанием и совместный брифинг с президентом.

Первая новость относится к жанру «нельзя же так палиться»: Госсекретарь США наглядно продемонстрировал, что ПЦУ — никакая не церковь, а политический проект США. Это хороший сигнал для националистов и плохой — для Филарета. Последнему в заокеанском благословении отказано.

Обещания и требования

Формальных тезисов в выступлениях Помпео было немного.

Во-первых, он повторил заверения относительно поддержки европейского и евроатлантического курса Киева.

Это обычное сотрясение воздуха — членство в ЕС и НАТО Украине не светит, а сам по себе курс в поддержке не нуждается.

Во-вторых, Украина является «крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом».

Это заявление очень понравилось бы Порошенко, но избиратели Зеленского вряд ли обрадуются перспективам войны с Россией до последнего украинца. Впрочем, эмоции туземцев шерифу не интересны.

В-третьих, США будут сохранять санкции против России, а «Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки России присоединить его».

Эта новость более содержательная — Украина может чувствовать, что Вашингтон на её стороне. Проблема, правда, в том, что если в США вдруг решат снять с России санкции, в Киеве об этом узнают постфактум.

В-четвёртых, США ждут от Украины продолжения реформ: «сейчас США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость».

Тут опять бессодержательные камлания. Вот, например, что имеет в виду под «энергонезависимостью»? Должна ли Украина подорвать газопровод, или нынешней схемы закупки российского газа в Европе достаточно?

В-пятых, США требуют от Украины борьбы с коррупцией.

В глобальном смысле понятно: США недовольны существованием на Украине крупного капитала, влияющего на политику, и желает, чтобы ничего такого не было. Причём было бы хорошо изничтожить не только влияние на политику, но и сам крупный капитал. Последний владеет активами, которые, по справедливости, должны принадлежать транснациональным корпорациям, список которых будет утверждён в Вашингтоне.

В частности, США хотели бы, чтобы Зеленский как можно дальше дистанцировался от Коломойского — в этом случае он окончательно утратит политическую субъектность, попав под безальтернативный контроль «грантоедов» и посольства США. Зеленский, понятно, этого не хочет.

Есть, правда, и вопросы. Вот, например, гипотетическая посадка Порошенко — это борьба с коррупцией или нет? Судя по тому, что Порошенко не сидит, можно предположить, что нет. Но это не точно.

В-шестых, Помпео предупредил Украину об опасности китайских инвестиций.

Тут проблема шире, чем казус «Мотор Сичи». Мы уже писали, что после Минска Помпео поедет в Нур-Султан и Ташкент, где будет презентовать стратегию США в Центральной Азии, основной идеей которой будет противодействие влиянию России и Китая.

Вопросы без ответов

В то же время, в заявлениях Помпео не было конкретики по вопросам чисто организационного плана. А они очень важны для Зеленского.

Во-первых, в подвешенном состоянии находится вопрос относительно назначения нового посла в Киев. Очевидно, что по этому вопросу нет общего мнения в самом «Foggy Bottom» («туманное дно» — слэнговое наименование Госдепа). Украина внезапно оказалась слишком важным регионом, поэтому Трампу хотелось бы назначить сюда своего человека. Но в Госдепе-то преобладают демократы-глобалисты…

Во-вторых, неясно, будет ли назначен новый спецпредставитель по Украине. Правда, ключ к этому назначению находится даже не в Вашингтоне, а в Москве — личность спецпредставителя (и само его существование) будет зависеть от того, кто будет заниматься украинским направлением на Старой площади.

В-третьих, осталась неясность с визитом Зеленского в Вашингтон. Правда, тут непонятно, зачем Зеленскому этот визит вообще — сейчас там идет битва вокруг импичмента, а потом начнётся избирательная кампания… Причём к украинскому президенту будут вопросы у обеих партий. Тут уж не до каких-то соглашений — хорошо бы ноги унести.

В-четвёртых, Зеленский попросил снять ограничения на импорт украинской стали и пригласил американские компании строить мосты и дороги в стране, а также добывать газ и нефть на Черноморском шельфе (скромный намёк на возможность устроить пограничный конфликт с Россией в «украинском Крыму»). В знак благодарности он пообещал закупать локомотивы и оружие. Помпео многозначительно промолчал.

Выводы

Общие выводы от визита Помпео не особенно оптимистичные (независимо от того, что именно считать оптимизмом).

Во-первых, Помпео и Зеленский, судя по всему, не говорили о возможном сотрудничестве в вопросах импичмента и выборов в США. Эти вопросы слишком щекотливые, поднимать их можно было только на личной встрече, а её-то, судя по всему, и не было. Если же Зеленский не пообещает однозначной поддержки Трампу (Боже, куда мир катится???), то его в Вашингтон и не пригласят.

Во-вторых, не говорили о возможном создании «отравленного пояса» вокруг России. Правда, говорить о его перспективах и, тем более, об организационном оформлении, можно будет только после завершения поездки.

Кстати, то, что Помпео начал визит с Киева, следует рассматривать как сигнал Минску, Нур-Султану и Ташкенту — сделайте со своими странами то же, что сделала Украина, и будут вам печеньки от США. Надо быть сумасшедшими, чтобы не согласиться на столь щедрое предложение (на всякий случай для легковерных и прямолинейных — это такой юмор автора).

Не надо считать, что в Вашингтоне сидят глупцы — они отлично видят, что люди не учатся не только на чужих, но даже и на своих ошибках (два Майдана на Украине — явный пример). Потому могут не стеснять себя. Вот и Сорос в Давосе прямо говорит, что восстание в Гонкоге это здорово, хотя оно и убьёт процветающую экономику региона.

В-третьих, нет решений по принципиально важным организационным вопросам двухсторонних отношений.

В-четвёртых, по сути ничего не сказано относительно перспектив урегулирования на Донбассе.

Резюме: отношения Украины и США поставлены на паузу. Как минимум до конца процедуры импичмента, а скорее всего — до 2021 года.