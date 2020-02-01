Две области Западной Украины - Львовская и Закарпатская - по прежнему остаются без руководителей, но правительство, наконец, определилось с кандидатурой губернатора Закарпатья

Хотя ещё 28 января закарпатские СМИ писали о том, что губернатором края может стать этнический венгр Иштван Петрушко, ныне занимающий пост главы Береговской районной государственной администрации, однако уже на следующий день всё изменилось. В среду, 29 января, на закрытом заседании Кабинета министров Украины президенту Владимиру Зеленскому на пост главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) была предложена кандидатура «варяга» — уроженца Полтавы, а ныне киевского бизнесмена Никиты Михайлюка.

Казалось бы, 38-летний Михайлюк идеально попадает в профиль губернатора от «ЗЕ-команды»: с мая 2019-го — генеральный директор компании «Умные удобрения», до того с 2013 года — советник директора британской компании UK Granis и руководитель проектов этой фирмы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также он один из учредителей ООО «ЭПРОН-ПРО», занимающегося оптовой торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Западная Украина с 20 по 24.01: сокращение населения, «День Злуки», «оккупация Буковины» и сакура для Пэрис Хилтон © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Базовая специальность у Никиты Михайлюка — правоведение, позже он закончил аспирантуру Института Международных отношений Киевского Национального университета имени Шевченко. Вот только свой первый диплом он получил в Национальной академии Службы Безопасности Украины по специализации «оперативно-розыскная деятельность» в 2003 году, после чего пять лет работал в центральном аппарате СБУ. До какого звания дослужился Михайленко — неизвестно, поскольку ещё во времена Януковича он ушёл в бизнес, связанный с минеральными удобрениями — за деятельностью которого пристально следил, работая в СБУ. Исходя из практики деятельности украинской спецслужбы, в качестве поощрения Михайленко был отправлен в качестве «офицера действующего резерва» на работу в подведомственную сферу, то есть он остаётся действующим офицером СБУ, но вся информация о его званиях, наградах и продвижении по службе строго засекречена.

Таким образом, Закарпатская область закрепила за собой славу региона, с которым может справиться только «силовик»: много лет её возглавлял милицейский генерал Геннадий Москаль, да и отставленный с поста губернатора 26 декабря 2019-го Игорь Бондаренко является бывшим военным. Ныне же и.о. главы ОГА является вице-губернатор Алексей Гетьманенко, до того — заместитель руководителя бизнеса Западного регионального управления «ПриватБанка», причём ещё с тех времён, когда этот банк принадлежал Игорю Коломойскому. Учитывая прогрессирующую «зачистку» органов власти от людей днепровского олигарха, вряд ли Гетманенко останется на посту вице-губернатора Закарпатья. При этом Никита Михайлюк в комментарии местным журналистам отказался прогнозировать дату возможного указа о своём назначении — мол, пока собираю кучи бумаг и документов, ещё даже спецпроверку не прошёл. Западная Украина с 13 по 17 января: последние праздники, перспектива Прикарпатья остаться без головы и недовольные венгры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Такое «межвластие» в регионе привело к тому, что Закарпатская область стала единственной на Западной Украине, где на уровне ОГА никак не отреагировали на «День героев Крут». В остальных областях региона эту дату 29 января отметили с разным уровнем креативности, причём самыми интересными были мероприятия в Хмельницком. Тут в городском парке провели соревнования по спортивному ориентированию, сборке-разборке автоматов и стрельбе из мелкокалиберной винтовки для местных школьников, а также открытый турнир по пулевой стрельбе, в котором приняли участие более 350 спортсменов.

Примечательно, что практически на всех мероприятиях проводили параллели между боем под Крутами и боями в аэропорту Донецка, то есть украинские власти продолжают «праздновать поражения»: ведь и станция Круты, и Донецкий аэропорт были в результате потеряны украинскими войсками. Скромнее всего этот день отметили на Ровенщине: никаких массовых мероприятий, обращение главы ОГА, тематические вечера и просмотр фильма «Круты 1918». В остальных областях проходили «вече», молебны и возложения цветов чиновниками высокого уровня к различным монументам: «Героям Крут» в Луцке, Тарасу Шевченко — в Черновцах, символической могиле борцам за волю Украины — в Тернополе, реальным могилам на Лычаковском кладбище — во Львове. В центре Львова также провели реконструкцию боя под Крутами, а в Ивано-Франковске — сразу два факельных шествия: одно организовал «Национальный корпус», другое — городские власти.

Но для мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива на минувшей неделе куда важнее оказалось другое мероприятие — похорон последнего в городе ветерана дивизии СС «Галичина» Михаила Мулыка, которые состоялись 28 января. В церемонии приняли участие несколько сотен жителей города и области, причём часть из них — в форме гитлеровских войск. Марцинкив пообещал назвать именем Мулыка одну из улиц Ивано-Франковска, и вступил в заочную дискуссию с депутатом Верховной Рады от «Слуги народа» Максом Бужанским, который назвал умершего «заслуженным эсэсовцем». «Наверное, у нас Украина разная! Одна украинская, другая промосковская, малоросская! Открою тайну: мой дед тоже был воином Украинской дивизии «Галичина», и я горд этим! Для многих ребят тогда это была возможность возродить сечевых стрельцов!» — написал мэр Ивано-Франковска на своей странице в Фейсбук. Западная Украина с 6 по 10 января: колядники с вертепами, подготовка к «Маланке» и дети из Донбасса в Почаевской Лавре © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако большинство других руководителей органов местного самоуправления Западной Украины занимаются куда более насущной для власти и жителей региона проблемой — продолжающейся административно-территориальной реформой, конкретнее — созданием объединённых территориальных общин. Этот процесс идёт, что называется, «со скрипом», ведь план создания общин утверждают в ОГА, да и сами города и сёла не всегда могут договориться о своём объединении, что вызывает конфликты и публичные протесты. К примеру, на минувшей неделе перекрывали трассы Львов-Мукачево в Жидачевском районе Львовской области (там местные жители требовали не ликвидировать Новострелищанскую общину) и Ивано-Франковск-Черновцы в Снятинском районе Ивано-Франковщины (здесь жители нескольких сёл требовали включить их в состав Снятинской общины).

30 января жители Снятинского района приехали в областной центр и пикетировали здание ОГА, причём на этом протесты явно не прекратятся, поскольку встреча с вице-губернаторами пикетчиков не удовлетворила. А 29 января Ассоциация «Объединённые территориальные общины Ровенщины» подписала открытое обращение к центральным органам власти с призывом не сокращать количество общин в Ровенской области. В Черновицкой области дискуссии сосредоточены на присоединении к областному центру сёл Чорновка (тут находится городская мусорная свалка) и Коровия (это своеобразное «царское село», где находятся виллы множества областных чиновников, силовиков, налоговиков и таможенников). А вот на Закарпатье больше всего переживают о количестве районов, которое останется в области после принятия закона об административном устройстве, и будет ли создан «венгерский» район.

На Волыни же решили порадовать президента Украины Владимира Зеленского, предложив обустроить резиденцию президента в здании, где более полувека находится… областная психиатрическая больница. Речь идёт о семейном замке князей Радзивиллов в городке Олыка, куда на минувшей недели совместно прибыли губернатор Волыни Юрий Погуляйко и председатель Волынского областного совета Ирина Вахович. Последняя высказала уверенность, что в превращении Олыки в мощный туристический центр поможет депутат Верховной Рады Игорь Палица (как и Вахович, близок к Игорю Коломойскому). Теперь осталось только переместить в Луцк 236 пациентов и 353 сотрудника областной психбольницы — и можно предлагать президенту ощутить себя князем.