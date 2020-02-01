Визит Майка Помпео в Киев заставил западные СМИ еще раз порассуждать о том, как лягут карты в отношениях США, России и Украины. Последняя скорее всего проиграет, признают на Западе. Поэтому ее жалко

«Наобещал больше, чем может выполнить»

«Маловероятно, что Владимир Зеленский сможет выиграть противостояние с Россией», — считает The American Interest, журналист которого Кирк Беннет, судя по манере написания своих заметок, ощущает себя скорее зрителем, наблюдающим с трибун Колизея за поединком гладиаторов, чем корреспондентом-аналитиком.

«Россия больше, мощнее, многочисленнее и богаче, а для Украины — это битва за выживание, — размышляет Беннет тоном спортивного комментатора. — Всё против Зеленского».

Что именно скрывается под этим «всё», автор не конкретизирует, скорее всего, потому что не может подобрать чего-то подходящего. Употребил фразу «на Нормандском саммите в Париже президент Украины проявил себя молодцом», но на этом предпочел и точку поставить. Ибо предложения модифицировать Минские соглашения с последующим фактическим отказом их выполнять как-то не выглядят заслуживающими одобрительного «молодец», но лучше не толкать читателя в глубину воспоминаний, а оставить его плавать по поверхности беннетовских хвалебных отзывов. Западные СМИ с 11 по 16 января: Украина размечтавшись стать Южной Кореей, радует новыми старыми танками © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Война разрушает украинскую инфраструктуру, уносит жизни украинцев, дестабилизирует экономику страны», — стремится выжать слезу сожаления автор, намеренно не вспоминая, что эту войну начал Киев, и мирных людей, живущих на официально всё ещё считающейся украинской землей, ежедневно убивает он же. И промышленное наследство, доставшееся Украине от СССР, растащили не россияне. И помощь, которую оказывает Запад, направлена не на развитие страны, а исключительно с целью загнать её в такую долговую яму, чтобы затем можно было купить Украину по самой что ни на есть дешевке.

«Внутри страны Зеленскому грозит та же опасность, что и всякому политику, который наобещал больше, чем может дать» — вот с этой фразой американского журналиста нельзя не согласиться. Обещая — выполняй. Не можешь выполнить — не обещай. Могут, конечно, если мало пообещаешь, и не избрать в президенты. Но хоть лицо при этом сохранишь.

«Украина Майку неинтересна, но в Киев он едет»

«Майк Помпео едет в Киев, — отмечает британская The Independent. — В этом не было бы ничего удивительного, если бы глава Госдепартамента несколько дней назад не заявил, что американцев (вообще) не волнует Украина».

Помпео проявил заметное неудовольствие в ходе своего интервью радиоканалу NPR заданными ему вопросами по украинской теме, а после того как микрофоны были выключены, в простой доступной форме с обильным применением слова fuck объяснил журналистке Мэри Луиз Келли, почему не стоило касаться темы ЦэЕвропы. Попутно проэкзаменовав ведущую по географии, предложив «показать на карте эту самую Украину». Журналистка с поставленной задачей не справилась, перепутав, судя по всему, Украину с Бангладеш. Теперь Помпео прилетел в Киев. Может, он просто не знал, как туда добраться и спрашивал у Келли дорогу в такой завуалированной форме?

«Набор тем переговоров главы Госдепа с украинским руководством будет, скорее всего, традиционным: переговоры Киева с Москвой, осуществление реформ, оказание помощи, энергетическое и военное сотрудничество, — отмечает корреспондент Independent Оливер Кэрролл. — Двум сторонам необходимо срочно улучшать взаимоотношения.

Причиной этой необходимости, по словам автора, является, скорее поведение Вашингтона, чем Киева. Украина с трудом сдерживает себя, чтобы не высказать США все, что она думает «по поводу регулярной внешнеполитической поддержки, высказывавшейся Дональдом Трампом Москве», но при этом прекрасно понимает, «что Трампа, вероятнее всего, выберут на второй срок, потому ссориться с ним нельзя».

«Убивали евреев для самозащиты»

Шведская Aftonbladet обращает внимание на то, как «Польша и Украина особо бурно реагировали на речь Владимира Путина в Израиле» на международном форуме, посвященном 75-летию освобождения Освенцима.

«В обеих названных странах запрещено законом говорить о лежащей на них ответственности за то, что часть их населения принимала участие в совершении преступлений Холокоста, — пишет корреспондент Мартин Огорд, не сомневающийся, судя по всему, что именно по этой причине Анджей Дуда и Владимир Зеленский на главной церемонии форума отсутствовали.

Журналист вспоминает, как на Нюрнбергском процессе сотрудник концлагеря Освенцим Отто Олендорф хладнокровно заявил, что целенаправленно и методично уничтожал евреев из самообороны. «Авиакатастрофа в Иране слишком похожа на крушение МH17 в Донбассе». Западные СМИ об Украине на неделе © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк

«Вот вам пример военной риторики, которая после окончания войны 75 лет назад снова превратилась в политическую разменную монету ультраправых», — заключает журналист, упорно не замечая, что именно такими приемами пользуются сегодня руководители Польши и Украины, обеляя пособников фашистов.

Агент Гитлера — икона современной Украины

Неприятной ситуации, в которую попала Украина с её прославлением фашистского прихвостня Степана Бандеры после рассекречивания ЦРУ США документов, свидетельствующих о том, что он был агентом Гитлера, западные СМИ постарались по возможности не касаться. Но образовавшуюся нишу сумело заполнить собственно Центральное разведывательное управление США.

Не в этом ли причины весьма настороженного отношения к визиту главы Госдепа в Киев? Майк Помпео ведь был некоторое время назад главой ЦРУ.

«Бандера нужен был гитлеровцам в качестве агента, способного подорвать изнутри украинское национально-освободительное движение, и как человек, который мог подавлять восстания национальных меньшинств в Западной Украине. В центральной и восточной частях он был неизвестен и потому бесполезен», — отмечается в материалах эмигрантского журнала «Социалистический вестник» за 1951 год, хранившегося до недавнего времени в архивах ЦРУ.

«Бандеровская «возрожденная Украина» — страна-ублюдок, которую Бандера громко называл «Украинским государством». Законности там не было вообще, а порядок навязывался террором, жертвами которого стали многие тысячи людей, реками крови и злоупотреблениями власти стремившейся сломать население, заставить его покориться «вождям».

Вряд ли после таких характеристик, данных «национальному герою», он останется «символом гордости нации» в нормальном государстве. Но то ж в нормальном.