Украина.ру продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Отметим, что само по себе название «Украинская неправда» и представленный формат подачи новостей был предложен (но не реализован в виде постоянного проекта) во второй половине 2000-х годов экспертом Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антоном Финько, за что ему наше большое человеческое спасибо.

— Комментируя заявление Владимира Зеленского в Польше о том, что концлагерь Освенцим освободили солдаты Украинского фронта, народный депутат Богдан Ярёменко заявил, что это заявление не противоречит опубликованной в Твиттере информации посольства США в Дании о том, что Освенцим освободили американские солдаты. «Украинские войска уже тогда были туземным корпусом US Army», — утверждает Ярёменко.

Это неправда, но могло быть и правдой — призывал же Ярёменко во всех случаях становиться на сторону США? Почему не в этом? «Украинская неправда». Выпуск №1 © AFP, Fabrice COFFRINI | AFP, Fabrice COFFRINI | Перейти в фотобанк

— Парламентский комитет по вопросам свободы слова вытупил с инициативой считать, что Освенцим освободила дивизия «Галичина». Забывший представиться член комитета объяснил логику народных изгнанников: «Освенцим освободила 100-я Львовская дивизия. Для Львова 100 дивизий много — из-за сталинских репрессий население сократилось. Значит, просто Львовская. Львов — столица Галичины. Значит, Галичанская. До дивизии "Галичина" — один шаг. И мы его сделали».

Это неправда. Данную логику смоделировал одесский журналист Юрий Ткачёв. Впрочем, депутаты тоже такое могли. Просто постеснялись.

— После отставки Владислава Суркова телеграм-канал «Резидент» сообщил: «Андрей Ермак сегодня преподнёс царский подарок для Владимира Зеленского. (…) Ермак уже доложил президенту Украины, что основное препятствие на пути реализации #формулыЗеленского ликвидировано, а отставка Суркова позволит реализовать апгрейд Минских соглашений. (…) Следующим будет Помпео».

Это неправда. Помпео Ермак снять не обещал, и «Резидент» об этом не сообщал. К отставке Суркова Ермак тоже отношения не имеет, хотя бы потому, что она ещё не состоялась. Это только на Украине отъезд к другу в Ростов трактуется как отказ от выполнения обязанностей президента, в России занятия медитацией к отставке не приравниваются. Предположение о том, что «отставка Суркова позволит реализовать апгрейд Минских соглашений» является правдивым с той точки зрения, что Ермак и «Резидент» действительно могут так думать. Или не могут.

— Экс-депутат Андрей Лозовой сообщил, что для спасения больной девочки выставлена на благотворительный аукцион встреча за чашкой кофе с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Пожелавший остаться неизвестным сотрудник ОП заявил «Украинской неправде», что идея ему представлялась дурацкой — за право плюнуть в лицо шефа Лозового Олега Ляшко денег собрать можно намного больше. А уж если дать право кинуть грязью в Петра Порошенко, то можно будет рассчитывать на погашение внешнего долга Украины.

Это не совсем правда. Усилиями Порошенко у украинцев денег мало, на покрытие долга может не хватить. Но сократить его можно существенно.

— Павел Климкин предложил потребовать у России компенсацию за присоединение Львова к Украине.

Неназванный представитель МИД России предположил, что предложение Климкина, скорее всего, будет принято — Россия готова согласиться на возвращение Украиной Львова Польше.

Чистая правда. Во всяком случае, мы её не пачкали. Волга: Климкин в рамках декоммунизации хочет заплатить Польше за Львов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

— Представитель службы связей с общественностью киевской сети «Прачечная №1» заявил, что синхронные пожары в зданиях Министерств культуры в Киеве и Москве являются репетицией межконтинентальной акции «Минкульт зажигает огни».

Это неправда. В Киеве нет сети «Прачечная №1».

— В Киеве был обнаружен коронавирус из Китая и вакцина от него.

Это неправда. Обнаруженный в Киеве коронавирус не той системы — подделка под китайский. А вакцина заказана на Али-экспресс и скопирована в тайной бактериологической лаборатории «Голдман, Меер и их украинский брат Коваленко» на Малой Арнаутской улице в Одессе.

— Летевший в Шереметьево самолёт рейса Симферополь — Москва совершил вынужденную посадку в Домодедово из-за угрозы террористического акта. Представитель службы безопасности авиакомпании на условиях анонимности сообщил, что пассажирка живёт в районе метро «Алма-Атинская» — ей домой из Шереметьево ехать было неудобно.

Это неправда. Самолёт летел в Симферополь, а пассажирка была нетрезвой. И вообще наши люди на самолете в булочную не ездят.

— Оживлённое обсуждение в среде патриотов вызвала информация о том, что патриотки, разоблачившие водителя автобуса, который пытал пассажиров российским сериалом, оказались активистками ЛБГТ-сообщества. В конце концов, консенсус был найден — было решено вломить и им тоже, потому что зло должно быть наказано. Спасла девиц только лень-матушка.

Это правда. Непонятно только, зачем столько было обсуждать? Надо принять за данность: мир — ФСБ и люди в нём — агенты, а потому — смерть всему живому. Традиционная бандеровская логика.

— Новости истории. Леонид Макарович Кравчук заявил, что в 1939 году Сталин и Гитлер встречались во Львове.

Это правда. Непонятно только, почему Кравчук не указал, что вызвал их туда Степан Бандера. Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

— Новости культуры. «Киевская опера» готовит премьеру рок-оперы «Штурм Москвы» по сценарию писательницы Ларисы Ницой и её мужа историка Андрея Ницоя. Опера посвящена событиям 1618 года, когда Пётр Сагайдачный осаждал Москву.

Это правда, как правда и то, что:

- У оперы не «сценарий», а «либретто», о чём «писательница мелочью» Ницой, разумеется, не подозревает в силу прискорбно низкого интеллектуального и культурного уровня.

- В текст Ницой вкралась досадная ошибка. Вместо «рок-опера» надо читать «рог-опера». Впрочем, рогули, что такое опера, не знают (правда, Ницой этого тоже не знает, что мы отметили выше), потому эти «танци в клюби» (точнее — «танок на майдани») лучше переименовать, а то кассу не сделаешь.

- Сагайдачный участвовал в походе на Москву в составе польской армии как подданный польского короля. В этом контексте супруги Ницой должны были бы: а) попросить разрешения на постановку оперы у польского короля или, за его отсутствием, хотя бы у Дуды; б) написать её на польском — чтобы хозяева понимали, о чём идёт речь; в) включить в сценарий торжественную передачу Польше «всходних кресов» по самое Запорожье.

- Штурм Москвы окончился ничем. Русская корона Владиславу не отвалилась. Деулинское перемирие было для Москвы малопочётным, но к 1795 году всё устаканилось — Польша исчезла с политической карты Европы.