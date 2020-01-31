Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации РФ, но всё же по инерции продолжает обвинять Москву в нарушении международного права. Однако это не более чем политическая провокация, потому что за невыполнение резолюции никаких наказаний не предусмотрено

30 января ПАСЕ приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств перед Советом Европы в прошлом году 10 государствами-членами: Россией, Украиной, Арменией, Грузией, Азербайджаном, Молдавией, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Сербией и Турцией.

Из 321 делегата ПАСЕ в этом голосовании участвовали всего 69 — 49 высказались «за», 17 — «против», в том числе российская делегация, трое воздержались. Россия укрепила позиции в ПАСЕ: почему провалился демарш украинской делегации © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Претензии к России

В отношении России мониторинговый комитет парламентской ассамблеи выделил несколько проблем:

• усиление негативных тенденций в сфере демократии, верховенства закона и прав человека;

• вольное применение антиэкстремистского законодательства для подавления оппозиции и критически настроенных организаций гражданского общества;

• снижение религиозной свободы (в связи с арестами адептов запрещённой в РФ организации «Свидетели Иеговы»);

• «ползучая аннексия» грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии;

• незаконная аннексия Крыма и военная агрессия на востоке Украины.

В целом ничего нового, в общем-то, но конечная формулировка могла быть более жёсткой, если бы делегаты ПАСЕ приняли поправки, предложенные депутатами от Украины и Грузии.

Член российской делегации сенатор Ирина Рукавишникова, обращаясь к остальным делегатам ПАСЕ, напомнила, что мониторинг ситуации в стране должен быть направлен на усовершенствование демократических институтов и процедур, и эта помощь должна быть абсолютно деполитизирована, но в каждом отчёте к России предъявляют всё новые и новые требования, которые представляются как невыполненные обязательства и зачастую используются как ещё один рычаг политического давления.

В комментарии «КП» сенатор Григорий Карасин, который с 2005 по 2019 год занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ и курировал отношения с СНГ, назвал принятую резолюцию политически продуманной провокацией. Очевидное – невероятно: в ПАСЕ отрицают убийства журналистов в Украине. Но только устно © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Предписания

Для решения этих пунктов, обозначенных в качестве проблем, Парламентская ассамблея даёт России несколько рекомендаций.

1. Устранить препятствия для исполнения решений Европейского суда по правам человека.

В 2015 году Конституционный суд РФ постановил, что Конституция РФ имеет приоритетное значение над нормами международного права, а также оставил за собой возможность признать решение Европейского суда по правам человека не подлежащим к исполнению на территории страны, если оно нарушает нормы Основного закона.

В начале 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, в том числе закрепить приоритетное значение национального законодательства над международным. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, подобная система действует и в западных странах, в частности, в Германии и Великобритании. Кроме того, международные обязательства для России, по словам дипломата, возникают после ратификации той или иной договоренности, которая, в свою очередь, оформляется федеральным законом, а законы должны соответствовать Конституции, поэтому никакого противоречия быть не может.

2. Полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека.

В декабре 2019 года судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов в интервью «Интерфаксу» рассказал, что в 2015 году суд установил в России нарушение этой конвенции в связи с переполненными спальными корпусами колоний, жалобу в ЕСПЧ подал инвалид, который был вынужден оставаться весь день в спальном корпусе. Затем в суд начали обращаться целые колонии. В итоге судьи, не принимая во внимание тот факт, что заключённые имеют приемлемые условия и возможность для свободного перемещения в то время, когда не находятся в спальных корпусах, предписали государствам обеспечить каждому человеку по семь квадратных метров. Дедов подчеркнул, что это требование выполнили лишь немногие страны.

3. Сотрудничать со следствием по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Россия неоднократно говорила, что не может доверять выводам объединённой следственной группы, поскольку специалистов из РФ не допускают к полноценному участию в расследовании, в то время как Украина — страна, которая может быть причастна к атаке самолёта, — входит в состав группы. Все материалы, предоставленные Москвой о ситуации в районе катастрофы 17 июля 2014 года, которые могли бы внести ясность в обстоятельства крушения самолёта, следователи либо игнорируют, либо называют недостаточными.

4. Принять меры против нарушения прав представителей ЛГБТ, в том числе в Чечне.

Депутат Государственной Думы от Чечни Шамсаил Саралиев на заседании ПАСЕ заверил, что все сообщения о нарушении прав в республике будут проверены.

В Страсбурге выступили двое чеченцев: эмигрировавший в Канаду публично признался в нетрадиционной ориентации, а блогер рассказал, что пострадал за критику властей Чечни.

«Такое поведение — довольно типичная практика для некоторых лиц, которые стремятся получить статус беженца и связанные с ним денежные пособия. Но эта информация, которая известна нам. О ней мало кто знает в ПАСЕ, мы соблюдаем регламент работы в Совете, но непременно представим неискушенному европейскому наблюдателю факты, которые нам известны», — заявил Саралиев.

Часто тему прав сексуальных меньшинств на Северном Кавказе поднимают журналисты. В мае 2017 года на брифинге официального представителя МИД РФ Марии Захаровой корреспондент финского телевидения Эркка Микконен задал вопрос о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в регионе. Тогда же дипломат предложила не откладывать дело в долгий ящик и обратилась к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову с просьбой организовать для журналиста ознакомительную поездку, во время которой он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы. Однако Микконен отказался от такой возможности.

5. Сотрудничать с международным сообществом по поводу убийства Бориса Немцова.

13 июля 2017 года московский окружной военный суд признал виновными в совершении этого преступления и приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

6. Прекратить «ползучую аннексию» грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии.

В ночь с 7 на 8 августа Грузия открыла огонь по Цхинвалу, а затем попыталась установить контроль над всей территорией Южной Осетии. Тогда по указу Дмитрия Медведева, занимавшего пост президента РФ, российские войска вошли в регион и начали операцию по принуждению к миру. Спустя несколько дней военные из России и Южной Осетии вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также совместно с бойцами Абхазии — из Кодорского ущелья. В результате пятидневной войны погибли более 160 жителей Южной Осетии, свыше 700 человек получили ранения, похищено 53 человека, сожжено и разрушено более 2200 домов. 14-16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта. Москва признала независимость двух республик, а Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Путин: Западные политики считали Саакашвили сумасшедшим © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В документальном фильме режиссёра Оливера Стоуна президент РФ Владимир Путин сказал о том вооружённом конфликте: «У меня нет стопроцентной уверенности, что его кто-то (США или НАТО. — Ред.) спровоцировал, кто-то стоял за спиной, подталкивал. Я этого не знаю, но мне кажется, что он никогда бы не решился самостоятельно на эту провокацию, я так думаю. И во всяком случае его точно никто не останавливал».

7. Полностью выполнять Минские соглашения, прекратить аннексию Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины.

«Мы делаем всё, что от нас зависит, но мы не участники Минских соглашений, мы даже не сторона конфликта. Это внутренний конфликт, гражданский конфликт на Украине, мы не несём за него никакой ответственности, но всё делаем для того, чтобы наши украинские братья чувствовали наше плечо. Зачем нам вступать в противоречие с Советом Безопасности ООН, принимая эту поправку?» — сказал депутат Государственной Думы Николай Рыжак, выступая на заседании ПАСЕ.

Вопрос Крыма, как неоднократно заявляли российские власти, закрыт раз и навсегда — полуостров вошёл в состав РФ по итогам референдума, проведённого в соответствии с нормами международного права, что подтвердили 130 наблюдателей из 23 стран, в том числе США, Израиля, Китая, работавшие на избирательных участках.

Глава общественной палаты республики Крым Григорий Иоффе в комментарии РИА Новости обратил внимание на тот факт, что никакие исследования и мониторинг настроений жителей полуострова представители ПАСЕ не проводили.

«Это просто сотрясание воздуха, потому что всем известно, что никакой аннексии не было. С таким же успехом можно принять резолюцию, что в Крыму высадились марсиане и что-то здесь делают. Сначала надо понять, что здесь произошло, а потом принимать резолюции. В ПАСЕ понимают реальное положение дел, но просто занимаются политиканством. Принимать резолюцию на основании чьих-то домыслов и злобных измышлений могут только безответственные люди. Пусть приезжают в Крым и изучают ситуацию», — предложил он.

Осуждая крымчан и севастопольцев за то, что они воспользовались прописанным в Уставе ООН правом народа на самоопределение, Совет Европы в лице Венецианской комиссии при этом разрешает депутатам Государственной Думы и сенаторам, избранным от Крыма и Севастополя, работать в ПАСЕ в составе российской делегации.

Как объяснила в комментарии «Известиям» специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, если член Совета Европы (конкретно в этом случае — Россия) не будет исполнять указания принятой резолюции, то это не приведёт к реальным санкциям из-за отсутствия механизма давления.

«История ранее принятых резолюций показывает, что далее формального провозглашения требований к той или иной стране-члену ничего не идёт. По моему мнению, сессии ассамблеи являются способом выражения тех или иных мнений. Зачастую сугубо политических или протекционистских. В то же время обмен мнениями помогает найти важные для обсуждения сферы и способы улучшения ситуации в будущем», — сказала адвокат.

Таким образом, члены ПАСЕ ещё к лету 2019 года осознали, что без российских делегатов полноценно работать не получается, и восстановили их полномочия, а на зимней сессии 2020 года подтвердила их в полном объёме и даже избрали вице-президентом главу делегации РФ Петра Толстого, однако открыто выражать свою благосклонность россиянам или стесняются, или не хотят. Дабы не быть уличёнными в подыгрывании Москве (тогда к чему почти шесть лет санкций, введённых по указке из Вашингтона, которые нанесли европейской экономике сильный урон?), по инерции добавляют в документы фразы об «аннексии Крыма», «агрессии в Донбассе, Южной Осетии и Абхазии» и причастности ко всем смертным грехам, но факт остаётся фактом — диалог начинает налаживаться, и провокации группы «Балтик+» терпят одну неудачу за другой.