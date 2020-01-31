Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), проходившая с 27 по 31 января и продемонстрировавшая противоречивые тенденции при общем стремление большинства европейских держав к сотрудничеству с РФ, была воспринята неоднозначно как российскими, так и украинскими пользователями соцсетей

Действительно сложно назвать результаты работы сессии ПАСЕ однозначными. Если брать «сухой документальный остаток», то скорее можно говорить об умеренном прогрессе в отношениях с Россией и «утешительном призе» для Украины в виде странной резолюции по Минским соглашениям.

Данный документ украинский политолог Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру назвал реализацией «программы-минимум» для Украины, российские же пользователи соцсетей оценили ее как оскорбительную для РФ. И такой дуализм оценок и суждений просматривался во всех комментариях. Фесенко: Государственная политика Украины не зависит от смены президента © Facebook Владимира Фесенко

При этом председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс заявил, что мог бы выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и группой «Балтик плюс», в которую входят Литва, Латвия, Эстония, Украина и Грузия.

«Безусловно, я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем», — сказал он.

Несмотря на существенные противоречия в оценках итогов работы зимней сессии ПАСЕ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook заявил, что для российской делегации она была успешной и результативной. Слуцкий: Российская делегация от сессии к сессии возвращает свои позиции в ПАСЕ © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«1. Полномочия делегации России были подтверждены в полном объёме с перевесом в более половину голосов (96 «+» при 44 «-»). Против выступили в основном представители так называемой группы «Балтик плюс», которые остались в меньшинстве в своей русофобской истерии. Это знаковый результат для дальнейшей конструктивной работы на страсбургской площадке.

2. Петр Толстой — глава российской делегации — был избран вице-спикером ПАСЕ. Теперь Россия получает своего постоянного представителя в Бюро Ассамблеи и может влиять на формирование ее повестки. Это не менее знаковый результат. От всей души еще раз поздравляю Петра Олеговича!

3. Россия предложила ПАСЕ принять декларацию в защиту исторической правды, против ее искажения в угоду политической конъюнктуре и недопустимости войны с памятниками воинам-освободителям от фашизма в государствах Совета Европы. При необходимых для опубликования 20 подписях под ее текстом подписались 77 делегатов Ассамблеи, и это не предел.

4. Приезд в Страсбург Кирилла Вышинского и Елены Черышевой и их встреча с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович позволили пролить свет на вопиющие нарушения свободы слова на Украине и свободы профессионального выбора в Эстонии. Это было особенно важно в контексте обсуждения доклада по безопасности журналистов британца Фоулкса, где в отношении России снова были применены предвзятые и однобокие подходы, а прибалтийские государства и Украина практически не упоминались», — написал российский политик.

Слуцкий считает, что Российская делегация от сессии к сессии возвращает свои позиции в ПАСЕ и успешно проходит процесс «реинтеграции» на страсбургской площадке, последовательно разъясняя свою точку зрения.

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter отметил следующее:

«Значимым событием сессии ПАСЕ стало подтверждение полномочий делегации России в полном объёме двумя третями голосовавших (96 из 147). Укро-балтийская атака на Россию захлебнулась. А резолюции ПАСЕ с претензиями к России отражают довлеющую риторику, но не имеют практического веса».

Значимым событием сессии ПАСЕ стало подтверждение полномочий делегации России в полном объёме двумя третями голосовавших (96 из 147). Укро-балтийская атака на Россию захлебнулась. А резолюции ПАСЕ с претензиями к России отражают довлеющую риторику, но не имеют практического веса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 31, 2020

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Однако другие комментаторы, не связанные официальными должностями, были куда более категоричны в своих оценках. Так российский журналист Руслан Осташко на своей странице в микроблоге Twitter заявил, что, учитывая настрой евродепутатов, России было бы целесообразнее вообще не участвовать в работе ПАСЕ.

«ПАСЕ приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России отменить "незаконную аннексию Крыма". Вот поэтому нужно выходить из этой организации. Сегодня одно, завтра другое, а взносы туда немаленькие! Лучше направить эти средства на помощь своим гражданам!» — подчеркнул Осташко.

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России отменить "незаконную аннексию Крыма". Вот поэтому нужно выходить из этой организации. Сегодня одно, завтра другое — а взносы туда не маленькие! Лучше направить эти средства на помощь своим гражданам!#ПАСЕ #Россия — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) January 31, 2020

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Крайне негативно высказался относительно принятой резолюции ПАСЕ лидер общественного движения «ПАРУС» Юрий Кот. На своей странице в соцсети Facebook он отметил, что антироссийская по своей сути резолюция ПАСЕ является продолжением традиционной политики Запада — кусать Россию, пробуя её на прочность. Юрий Кот: Тот, кто писал резолюцию ПАСЕ - явно не в себе или лжец © Facebook, Александр Вшивков | Перейти в фотобанк

«Тот, кто писал эти претензии, явно не в себе или лжец. Россия не может выполнять Минские. Мы не сторона конфликта, а гарант. Как Франция и Германия. Врать не надо. То же самое касается трагедии с Боингом. Обвинять, что сбила советская ракета, всеравно что обвинять Германию в убийствах людей, сбитых немецкими автомобилями. Более того, за 5 лет Европа расследования так и не провела. Всё скрыто и политизировано.

Францию и Германию не трогают потому, что они являются частью тех, кто это говорит. Выражаясь фигурально от имени и Франции, и Германии звучат обвинения России. Это великая традиция запада — кусать Россию, пробуя её на прочность», — отметил Юрий Кот.

А вот депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на очередной антироссийский выпад евродепутатов отреагировала иронично. Поклонская: Если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию, это уже было бы не ПАСЕ © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию, это уже было бы не ПАСЕ. Они, видимо, там собираются исключительно для этого — как в песне «Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить…»

Ну а если серьёзно, то мне всегда было интересно наблюдать за тем, как люди могут перевоплощаться: сегодня выгнал из дома с угрозой «Зарежу!», а завтра «на людях», вытирая слезу на щеке, заключает в объятия с вопросом «Почему же ты ушла?» или с криками «Тебя увёл другой!».

Точно так же ведёт себя украинская делегация по поводу Крыма: в 2014 году выгнали и вынудили защищаться от националистов (при этом пан Порошенко з «шановними друзями» хорошо заработали на этой истории), а теперь везде трубят, что во всём виновата Россия.При этом выбирают крикунов как на подбор — они все должны иметь слегка придурковатый вид, кричать, словно потерпевшие, и ненавидеть Россию», — заметила Поклонская.

И все же большинство пользователей соцсетей сходятся в суждении, что, несмотря на имеющиеся рецидивы антироссийской политики, общий настрой евродепутатов стал не в пример прошлым годам более конструктивным. Конечно, определенные реверансы в сторону очень шумных и настойчивых представителей пресловутой группы «Балтик плюс» имеются и наверняка еще будут, но коренные интересы крупных держав Европы неумолимо требует сотрудничества с Россией.