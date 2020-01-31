Владимиру Зеленскому было мало крайне невнятных, если не сказать грубее, итогов поездок в Давос и Иерусалим, и он направился в Польшу, где сделал заявления, которые даже среди позитивно относящихся к нему людей посеяли недоумение. По счастью (для Зеленского), такие провалы на рейтинг не влияют. Пока

Собственно, неделя в целом скорее была приложением к прошлой неделе, более наполненной значимыми событиями. Во всяком случае темы прошлой недели продолжались в эту.

Визит в Польшу

Зеленский съездил в Освенцим, где вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой почтил память жертв Холокоста.

Вообще мероприятие, которые поляки задумывали как альтернативу форуму в Иерусалиме, не то чтобы провалилось, но явно было менее представительным. Визит Зеленского должен был в какой-то степени сгладить этот эффект, и украинский президент не подвёл, заявив, что СССР был участником развязывания войны и геноцида евреев, а также не упомянул Красную армию в контексте освобождения Освенцима (Дуда себе этого не позволил).

Зеленского даже похвалил бывший глава института нацпамяти Вятрович. Очень характерен комментарий абсолютно неадекватного комментатора Максима Кухаря: «Зеленский поддержал европейскую версию о том, что Гитлер и Сталин вместе виновны в развязывании войны, а также договорился вместе с Варшавой праздновать 100-летие спасения города от Красной армии».

Последний момент, кстати, имеет особенное значение. Дуда, собственно, предложил отпраздновать годовщину «чуда на Висле». Для поляков эта дата действительно значима, а вот патриоты Украины должны помнить, что результатом «чуда» была польская оккупация Западной Украины, политика осадничества и пацификаций. Но нет — не помнят. Противостояние России для них важнее, чем пресловутая «территориальная целостность». Правда, украинские националисты, в отличие от украинских патриотов, действительно могут этому радоваться, ведь «пацификации» родили феномен бандеровщины.

Еврей Зеленский должен был бы помнить, что союзником Пилсудского тогда выступал Петлюра, армия которого была виновата в погромах, причём французский суд вынужден был оправдать его убийцу, чья еврейская семья пострадала от погромов. Зеленский, скорее всего, помнит, но оценивает это как-то по-своему.

Впрочем, обо всём этом Зеленский и авторы текста его выступления наверняка не думали. Зеленский обычно говорит то, что приятно слышать его слушателям и что не противоречит установкам националистов, которых он побаивается. В этом случае создалась гремучая смесь, и нужно только радоваться, что украинский президент остался в пределах дипломатического языка.

Заявления Зеленского, безусловно, усилили напряжённость с Москвой и с частью его же собственных избирателей. Встал вопрос о целесообразности присутствия Зеленского 9 Мая в Москве (впрочем, он сам наверняка полагает такое присутствие нежелательным). Однако преувеличивать значение этого факта пока не стоит.

Кадровая политика

На прошедшей неделе активно обсуждалась тема кадровой политики Зеленского.

1. В последнее время (примерно с середины декабря) Андрей Богдан не появлялся на публике, и предполагалось, что он окончательно «подвинут» Андреем Ермаком, и отставка главы Офиса президента — вопрос времени.

К концу января, однако, стало ясно, что не всё так однозначно.

С одной стороны, у Зеленского есть основания полагать, что три его последних визита прошли как-то не так, и отзывы на его слова и действия преимущественно негативные (есть и позитивные, конечно, но если кого-то хвалят Вятрович и Кухар, то есть основания полагать, что этот «кто-то», как сказал бы Кристобаль Хунта, немного «побрекито»).

С другой стороны, как оказалось, на Богдана завязано слишком много важных контактов, и причиной этого является именно то, что в окружении президента он — самый сильный и опытный управленец.

В общем, реальность этой отставки сомнительна.

2. Сам же Богдан заявил, что спикер Разумков может в ближайшее время покинуть свой пост и приступить к созданию собственного политического проекта.

На самом деле сейчас не время для создания новых политических проектов. Рейтинг СН парадоксальным образом продолжает держаться, а вот рейтинг «Голоса» упал, показывая тесноту в существующем политическом спектре.

Так что заявление Богдана скорее свидетельствует о том, что во внутренней борьбе Разумков встал не на ту сторону, а положение самого Богдана упрочилось.

Впрочем, отставка эта так же сомнительна — Богдан и Разумков являются именно теми людьми, которые до сих пор ухитрялись не допустить раскола СН и обеспечивать голосования за нужные проекты.

3. Планируются перестановки в правительстве. Ещё после «кассетного скандала» сообщалось, что Зеленский согласовал с Гончаруком замену ряда министров.

Официально заявлено об отставке министра развития общин и территорий Алёны Бабак (её место может занять Ивано-Франковский губернатор Денис Шмыгаль, причём в ранге вице-премьера). Обсуждается возможность отставки министра экономики Тимофея Милованова и ветеранов Оксаны Коляды. Под вопросом и министерское будущее Владимира Бородянского, но у него сильное лобби — сторонники жёсткой линии в отношении СМИ считают его своим единомышленником. Возможно, его отставка будет представлена как переход на ответственную работу в СНБОУ (если учесть повышение статуса Совета, то это даже не будет оправданием).

Продолжается обсуждение политического будущего министра внутренних дел Арсена Авакова. На него оказывается всё большее давление с Запада, особенно — в контексте расследования «дела Шеремета». Однако его отставка натыкается на две проблемы.

Во-первых, столь сильному политику и менеджеру очень трудно найти замену, тем более в бестолковой команде Зеленского.

Во-вторых, влияние Авакова зиждется не только на управлении формальной структурой МВД, но и на неформальном контроле над националистами, которых Зеленский, повторим, побаивается.

В общем, его смещение влечёт за собой слишком много рисков.

Отставка Суркова и минский процесс

Сенсацией последней недели стало заявление об отставке Владислава Суркова из-за смены политики в украинском направлении, которое сделал близкий к нему политолог Алексей Чеснаков.

Заявление это стало темой для обсуждения, тем более что на Украине оно было расценено как победа Андрея Ермака: предполагается, что Суркова заменит Дмитрий Козак, с которым у Ермака наметился личный контакт и который, как считают некоторые аналитики, склонен к уступкам Украине в вопросе о реализации Минских соглашений. Косвенно в пользу этого свидетельствует то, что заявлению об отставке предшествовала инициатива украинской стороны о пересмотре Минских соглашений.

Тема эта, однако, довольно быстро сошла с первых полос.

Во-первых, практически все эксперты сомневаются в том, что смена ответственных лиц изменит политику России в украинском направлении. Никаких сигналов относительно готовности Путина пересмотреть это направление политики до сих пор не было.

Во-вторых, Кремль официально не подтверждает отставку — она может состояться только после личной встречи Суркова с президентом.

Многие наблюдатели склоняются к тому, что этот демарш Суркова — проявление «местнического спора»: после недавнего перемещения Козака в администрацию президента его положение оказалось выше положения Суркова, в то время как ранее их статус был примерно равным. В это легко поверить, даже зная, что местнические споры были запрещены ещё царем Фёдором Алексеевичем…

Между тем, ситуация на Донбассе остаётся напряжённой — на протяжении всей недели интенсивность огня на линии соприкосновения существенно возросла, а украинские войска постепенно занимают «серую зону». Не исключено, впрочем, что это демонстративные действия в преддверии развода войск.

ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ потерпела сокрушительное поражение. Несмотря на все её усилия, оспорить полномочия российской делегации не удалось. Более того, вице-президентом Ассамблеи был избран зампред Госдумы России Пётр Толстой.

ПАСЕ, правда, приняла резолюцию, в которой от России требуется исполнять решения ЕСПЧ, признать вину в гибели малазийского лайнера, выполнять Минские соглашения и отдать Украине Крым. Такое впечатление, что целью принятия резолюции было утешить русофобов в ПАСЕ, поскольку очевидно, что ничего этого выполнять Россия не будет.

Активность украинской делегации в ПАСЕ совершенно непонятна по двум причинам.

Во-первых, очевидно, что сейчас антироссийская активность для Европы неактуальна. Европа как раз настроена на восстановление отношений с Россией. Подобными действиями украинская сторона выдавливает себя на маргинес и вызывает раздражение европейских партнёров, которым мешает делать «большую политику».

Во-вторых, не нужна эта активность и самой Украине, которой стоило бы искать возможности для диалога с Россией. Площадка ПАСЕ для этого особенно пригодна, поскольку диалог будет происходить при участии европейцев (в том числе и антироссийски настроенных), что позволит избежать обвинений в сдаче интересов.