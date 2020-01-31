«Закаляйся, если хочешь быть здоров» — советовали в прежние времена люди опытные. Сейчас же, чтобы быть здоровым, надо следить за стратегией развития спорта в Украине, рассчитанной до 2032 года. Поэтому насколько и кто будет здоров к этому времени — вопрос отнюдь не спортивной тактики, а политической стратегии и деловой хватки

Как известно, бывшее Министерство молодежи и спорта «слили» с бывшим Министерством культуры, разбавили бывшим Министерством информации и немного приправили туризмом. Где тут теперь спорт, надо смотреть между строк выступлений полномочных представителей МКМС (объединенного). Ибо хронология событий стремительна и содержательна.

20 декабря: совместно с командой Офиса разработки гуманитарной политики была представлена к публичному обсуждению Стратегия развития спорта и физической активности до 2032 года. Замечания и предложения можно было присылать до 3 января 2020 включительно через Google-форму.

Безусловно, для активного соучастия широкой общественности было выбрано самое удачное время в году, когда алкогольную эстафету за праздничным столом не осиливал только трезвенник и язвенник. А эффективность предложений по гугл-формам вообще не поддается измерению. Третью ракетку мира Свитолину обвинили в непатриотизме © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

24 декабря: заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Шумилин отмечал, что стратегия развития спорта и физической активности Украины до 2032 года предусматривает серьезное развитие спортивной инфраструктуры и строительство новых объектов (просьба это место особо запомнить!), значительное увеличение финансирования, определение приоритетных видов спорта и ведущих спортсменов в стране, а также автономизация и самодостаточность спортивных федераций. То, что спортивные федерации должны быть самодостаточными, — это, конечно, все в русле неолибертарианской децентрализации: все в сад или нафиг с пляжа! То есть с шеи государства и из бюджета. Спасение утопающих, как известно, дело рук и ног самих спасателей. Кого-то и притопить одной левой придется — такие они, реформы.

«Мы хотим, чтобы отношение к спорту, здоровью и достижениям кардинально изменилось, а наша страна стала примером и входила в Топ-20 лучших спортивных стран», — говорил замминистра. А также отметил, что в среднесрочной перспективе, до 2024 года, в Украине планируется иметь Международный олимпийский центр на базе центра олимпийской подготовки в Конча-Заспе и "Город спорта", 2 арены и 5 специальных спортивных объектов мирового уровня, 100 мультифункциональных стадионов, 24 мультиспортивных центра и 24 спортивных парка в каждой области Украины.

А теперь, как говорил товарищ за кадром в передаче «Что? Где? Когда?», «Внимание на экран!». То есть на биографию главного по спорту в новом правительстве: были у него успехи в воспитании чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр? Руководство спортивными клубами или любительскими командами? Или он хотя бы возглавлял сельский стадион и знаком со всеми проблемами повышения спортивных удоев на местах? Отнюдь: будучи сразу первым вице-президентом федерации плавания — забавное совпадение, не правда ли, — придумал программу строительства муниципальных водноспортивных комплексов под торговой маркой "Н2О". В работе были проекты в 7 городах.

Для технического партнера Федерации плавания Украины и компании АТМ, собственником которой и является с 1993 года господин хороший, предполагалось бюджетное участие для запуска программы в размере 1 млрд грн. Об этом писал еще в 2010 году сайт Sport.Ua. А кто был президентом в стране в это время? Что доказывает — умеет человек работать с выгодой для всех сторон.

Да и сейчас этот чиновник (или бизнесмен?) прогнозирует, что финансирование из различных источников сферы спорта и физической культуры будет поэтапно увеличиваться из года в год. С какого табло, может спросить любитель спорта? Из налогов и отчислений, которые платят те отрасли, которые вредят физическому и ментальному здоровью украинцев, считает замминистра. Что-то похожее озвучивала когда-то Наталья Заболотная (бывший директор «Украинского Дома», потом — «Мыстецького арсенала»), предлагая создать некий социогуманитарный фонд, наполняемый таким антисоциальным бизнесом. И где сейчас эта белокурая бестия украинской культуры? Съедена с косточками, так сказать. Ведь табачные и алкогольные компании — это не ФОПы, они или покупают лобби в свою пользу, или уходят с «непродажных» рынков. Кто в более благоприятные экономические зоны, кто в тень.

Тем не менее, уже 17 января было сказано: "Наши спортивные сооружения должны возводиться по международным стандартам для нужд федераций и видов спорта. (…) Для этого в регионах надо определиться, какие виды спорта следует поддерживать и развивать из-за строительства арен. Все эти решения должны быть полностью согласованы с федерациями ". При этом присутствовали представители федераций футбола, волейбола, бейсбола, баскетбола, регби, гандбола, хоккея на траве, легкой атлетики, американского футбола, а также Министерства развития общин и территорий Украины. Бейсбола, регби и американского футбола! Хоккея на льду, бокса, многочисленных федераций борьбы (в том числе любимой одним президентом дзюдо) да и еще ряда традиционно популярных у нас видов спорта не было. Не пригласили или те не пришли — неизвестно. Обидно за сына: Коломойский поссорился с Федерацией баскетбола Украины © Facebook БК "Днепр"

Может, кому-то не нравится, что профессиональные клубы должны будут стать полноценными субъектами экономической деятельности и платить налоги. Но такая реформа МКМС вполне в русле декоммунизации — при советской власти здоровье народа было государственной задачей, и многие из читателей помнят эти бесплатные секции, стадионы и бассейны и эти эпохальные победы.

Как при нынешнем подходе увеличить количество людей, занимающихся спортом, с 6 до 14 млн человек за период с 2020 до 2024 года — задача с миллионами неизвестных, готовых платить за занятия. Однако поставлена задача к 2032 году получить от индустрии спорта 3% ВВП Украины. Где будут эти постановщики задачи после ближайших выборов — излишне уточнять.

А еще в стратегии сказано, что Украина на летних Олимпийских Играх в Париже в 2024 году должна войти в Топ-20 лучших стран.

Победа Усика: спорт, дружба, мир © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Заканчивая обзор новаций в сфере спорта, хочется вспомнить одну максиму: «не добежим, так хоть согреемся». Она в виду ранней или поздней перспективы потери стратегического значения украинской ГТС все более актуальна. Особенно для летних видов спорта, если ими заниматься зимой в новых, неотапливаемых спортивных сооружениях. «Закаляйся, если хочешь быть здоров».