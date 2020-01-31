Первая в этом году сессия ПАСЕ завершилась в эту пятницу, показав, как бессмысленно ожидать от этой структуры сколь-нибудь позитивного влияния на украинскую власть. При этом самое удивительное, что делается это топорно, - в зале заседаний отрицается то, что сами участники обсуждения записали в предварительном докладе

На сессии не рассматривались документы, посвященные исключительно украинским проблемам. Но в обсуждении двух вопросов украинская тема заметно присутствовала.

Гладко было на бумаге…

Так, 28 января Ассамблея приняла резолюцию на тему «Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе». Она была подготовлена на основе доклада лорда Джорджа Фоулкса (Великобритания), где, в частности, сообщалось, что «согласно прошлогоднему ежегодному докладу Платформы Совета Европы по содействию безопасности журналистов, в 2018 году на сайте Платформы было 26 сигналов тревоги в связи с безнаказанным насилием, включая 17 случаев убийств журналистов: 2 в Азербайджане, 1 в Черногории, 6 в Российской Федерации, 1 в Сербии, 2 в Турции и 5 в Украине (в данном случае учитываются все оставшиеся безнаказанными убийства журналистов, в том числе и в предшествующие годы, например гибель Павла Шеремета).

Также британский депутат привел немало конкретных фактов давления на журналистов и СМИ, среди них:

— «угрозы убийством в отношении главного редактора новостного сайта Страна.ua Игоря Гужвы, который вынужден был бежать из Украины и искать убежища в Австрии» (2018);

— нападения на редакции изданий «Четвертая власть» в Ровно и «Новый день» в Херсоне и обстрел офиса канала «112. Украина» в прошлом году;

— депортация из Украины двух испанских журналистов в 2017 г.;

— запрет на въезд для австрийского журналиста Кристиана Вершютца в начале 2019 г.,

— неоднократные запреты на деятельность российских СМИ и на въезд российских журналистов (в частности говорилось и о закрытии РИА Новости Украина в 2018)».

…Но смешали все дебаты

Но в конечном итоге для самого Фоулкса и ПАСЕ эта критика мало что значила, ибо в проекте резолюции, предложенном докладчиком и одобренном комитетом Ассамблеи по культуре, науке образованию и СМИ, об Украине было сказано только положительно. По их мнению, Украина, как и Франция, отметилась наиболее конструктивным сотрудничеством с Платформой СЕ по содействию безопасности журналистов.

Конкретные требования в этом документе были адресованы только 5 государствам, где ситуация была названа «вызывающей особое беспокойство». Это, конечно, Россия, а также Азербайджан, Венгрия, Мальта и Турция.

Правда, в ходе работы над документом депутат от Оппозиционной платформы Юлия Лёвочкина инициировала поправку, посвященную Украине. Ее подписали еще 15 ее коллег из группы социалистов и зеленых в ПАСЕ, которые представляют 7 государств (россиян среди них не было). Поправка звучала:

«Ассамблея выражает обеспокоенность по поводу многочисленных случаев убийств и нападений на журналистов, а также отсутствия надлежащего расследования и наказания виновных в Украине. В этой связи Ассамблея призывает украинские власти обеспечить безопасность журналистов и свободу СМИ, а также как провести полное, независимое и беспристрастное расследование нераскрытых смертей и нападений на журналистов в Украине».

Казалось бы, поправка имела солидные шансы на утверждение. Ведь о таких вещах не раз говорила ПАСЕ и в прошлые годы. Однако в итоге за поправку Лёвочкиной проголосовали лишь 22 депутата (почти половину голосов дали россияне), а против — 78. А из 15 соавторов поправки поддержали ее лишь 2, а еще 2 голосовали против и 1 воздержался, тогда как 10 попросту проигнорировали голосование или заседание.

Как разъяснил Фоулкс, данная поправка была предварительно отвергнута комитетом на том основании, что содержит непроверенную информацию.

Ибо по данным упомянутой Платформы Совета Европы, в Украине нет убийств журналистов.

Лёвочкина пыталась на пленарном заседании доказать, что это не так, но безуспешно.

"А здесь рыбу заворачивали"

Честно говоря, непонятно, что читали члены комитета, или «что они курили». Ведь утверждения Фоулкса противоречат его докладу, а при знакомстве с посвященной Украине информацией сразу видны материалы об убийствах журналистов, в том числе и о гибели черкасчанина Вадима Комарова в прошлом году.

Более того, о гибели Комарова есть и в докладе, посвященном ходу мониторинга стран членов Совета Европы, а в проекте резолюции по нему была отражена тема, которую подняла Лёвочкина.

Резолюции под названием «Прогресс мониторинговой процедуры ПАСЕ» Ассамблея в последние годы принимает на каждой январской сессии. Основной раздел этого документа состоит из трех частей: 1) позитивные моменты у стран, которые являются объектом мониторинга, 2) негативные моменты, 3) вопросы, которые Ассамблея призывает решить каждую из этих стран.

Относительно Украины позитивно оценены: «создание Высшего антикоррупционного суда, а также новые инициативы по борьбе с широко распространенной коррупцией в стране».

Негативным моментом названы: «нападения на журналистов и антикоррупционных активистов, расследующих коррупцию и злоупотребления властью на местах».

В рекомендательной же части говорится: «украинские власти должны обеспечить полное и прозрачное расследование нападений на журналистов и антикоррупционных активистов, с тем, чтобы не допустить существования ощущения безнаказанности за такие преступления; обеспечить, чтобы реформа правовых основ функционирования Верховного суда и органов судебного самоуправления, проводилась в полном соответствии с европейскими стандартами».

Год назад в аналогичном документе критики и рекомендаций в адрес Украины было заметно больше. В частности, там упоминалось «отсутствие прогресса в ликвидации недостаточного баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств в новом законе об образовании в Украине», и Киев призывали «полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно Законов «Об образовании» и «Об очищении власти» («О люстрации»)». У противников киевского режима эти фразы тогда нередко становились поводом для очередных комментариев в жанре «Европа прозревает».

Но, как известно, эти вопросы, поднятые в прошлогодней резолюции, не решены, напротив, появился новый языковой закон. И в самом докладе Гейла говорится, что мониторинговый комитет направил его в Венецианскую комиссию. Но выводы этой комиссии, как по данному закону, так и по судебной реформе с сокращением числа судей Верховного суда сделаны свыше месяца назад и в обоих случаях были негативными. Но о языковой проблеме ПАСЕ так и не сказало в отличие от судебной реформы.

В данном случае никто и не пытался представить поправки по украинской части резолюции, а в российской части кое-какие поправки прошли. Так, в проекте от Москвы требовали «полностью выполнить Минские соглашения». Но в итоге фраза дополнилась словами, «стороной которых (т.е. Минских соглашений. — П.С.) является Российская Федерация». Против такой формулировки голосовали лишь российские депутаты, заметное меньшинство в турецкой делегации и лишь 4 представителя других стран.

Инициаторами поправки стали 10 украинских депутатов, в том числе 7 «Слуг народа».

Отношение к Украине, продемонстрированное резолюциями на этой сессии, показывает, что установленный Майданом режим пользуется растущей поддержкой. В его интересах ПАСЕ даже готова забыть о собственных требованиях к Киеву, предъявленных год назад. А ситуация с поправкой Лёвочкиной по СМИ вообще поразительна. Более 20 лет следя за деятельностью ПАСЕ, я не помню случаев, чтобы она так откровенно могла назвать белое черным в ситуации, когда всю информацию можно запросто проверить по источнику структуры самого Совета Европы.