Киев стал одним из самых "пробочных" в Европе. А следом идет Одесса. Фоторепортаж

Киев по уровню пробок занял двенадцатое место в мире и третье в Европе, а Одесса на 18-м месте мирового рейтинга. Об этом свидетельствует исследование компании TomTom, охватившее более 400 городов

«Если нужно куда-то днем ехать, это ужас. Я вам скажу, что можно и 45 минут в пробках простоять», — приводит ТСН слова одного из столичных водителей.

Согласно статистическим данным, в украинской столице человек в среднем за год вынужден проводить 227 часов или 9 дней и 11 часов в пробках. В Одессе средний показатель стояния в пробках в течение года — семь дней, 16 часов.

Пробки в Киеве возникают из-за большого количества автомобилей и отсутствия парковочных мест, особенно в центре города. Еще одной причиной возросшего трафика в Киеве стало строительство жилых районов на окраине столицы, не обеспеченных должной транспортной сетью.

Например, место пересечения проспекта Леся Курбаса с окружной дорогой стало узким местом транспортного корридора. Здесь за последние годы транспортный поток вырос в несколько раз, так как за кольцевой вырос целый город — Софиевская Борщаговка.

Ни застройщики, ни власти, которые выдавали разрешения на застройку, ни проектные организации, которые рассчитывают нагрузку на окружающую инфраструктуру, не позаботились о создании здесь транспортных коммуникаций.

«Машины едут и останавливаются». Как Кличко вывел Киев в мировые лидеры по автомобильным пробкам © Стрингер

По прогнозам, население Киева расширится до 5 млн жителей уже в ближайшие 10 лет. Специалисты КО «Киевгенплан» подсчитали, что к тому времени среднее время поездки вырастет на 80%, а средняя скорость автомобилей упадет вдвое.

Но уже сейчас в пригородах украинской столицы, где расположены Софиевская Борщаговка, Ирпень, Буча, Белогородка, Чайка, воплотился настоящий дорожный ад.

По предварительным подсчетам, стоимость развития транспортной системы, которая сможет качественно обслуживать прогнозное населения города Киева и его пригородной зоны, ориентировочно составит около 120 млрд грн.