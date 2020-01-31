Киев стал одним из самых "пробочных" в Европе. А следом идет Одесса. Фоторепортаж

По его данным, четверг — самый неудобный день недели, однако киевские автомобилисты считают, что важнее не день недели, а время суток.
«Если нужно куда-то днем ехать, это ужас. Я вам скажу, что можно и 45 минут в пробках простоять», — приводит ТСН слова одного из столичных водителей.
Согласно статистическим данным, в украинской столице человек в среднем за год вынужден проводить 227 часов или 9 дней и 11 часов в пробках. В Одессе средний показатель стояния в пробках в течение года — семь дней, 16 часов.
Пробки в Киеве возникают из-за большого количества автомобилей и отсутствия парковочных мест, особенно в центре города. Еще одной причиной возросшего трафика в Киеве стало строительство жилых районов на окраине столицы, не обеспеченных должной транспортной сетью.
Например, место пересечения проспекта Леся Курбаса с окружной дорогой стало узким местом транспортного корридора. Здесь за последние годы транспортный поток вырос в несколько раз, так как за кольцевой вырос целый город — Софиевская Борщаговка.
Ни застройщики, ни власти, которые выдавали разрешения на застройку, ни проектные организации, которые рассчитывают нагрузку на окружающую инфраструктуру, не позаботились о создании здесь транспортных коммуникаций.
При этом население микрорайона растет и через 20 лет движение на указанной дороге остановится совсем: в пробках нужно будет стоять сутками.
По прогнозам, население Киева расширится до 5 млн жителей уже в ближайшие 10 лет. Специалисты КО «Киевгенплан» подсчитали, что к тому времени среднее время поездки вырастет на 80%, а средняя скорость автомобилей упадет вдвое.
Но уже сейчас в пригородах украинской столицы, где расположены Софиевская Борщаговка, Ирпень, Буча, Белогородка, Чайка, воплотился настоящий дорожный ад.
По предварительным подсчетам, стоимость развития транспортной системы, которая сможет качественно обслуживать прогнозное населения города Киева и его пригородной зоны, ориентировочно составит около 120 млрд грн.