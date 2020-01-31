"Доктор Смерть" рекомендует: отравленное кино "Наши котики"

Эпопея с министром охраны здоровья, которая не имела никаких законных оснований занимать этот пост, будучи иностранной гражданкой и не шибко высоко дипломированным специалистом, получила неожиданное продолжение. Теперь Ульяна Супрун выступает в качестве кинопродюссера, продолжая исправно портить кровь украинцам

На первый взгляд, обвинять ее в таком вредительстве оснований нет. Ходит она себе по Киеву без охраны, пешком и с рюкзачком — как повелось издревле у всяких миссионеров, приходящих с условного Запада просветить безусловный Восток. Но это только если не посмотреть фильм «Наши котики», вышедший на широкий экран 30 января. И вот тут как раз про все побочные явления такого, с позволения сказать, просветительства, можно и поговорить.

Как оскароносный уроженец Кременчуга запустил в СССР голую женщину, затмившую золото Америки © «Золото Маккенны»

Так вот, «Наших котиков» вполне можно отнести к разряду таких, надо извиниться за точность слова, дурацких фильмов, которые только ради дальнейшей драки и слеплены.

Нет, конечно, фильм в плане ремесла сделан местами очень даже неплохо. Композитор Никита Моисеев, например, прекрасно вписывает в саунд-трек аллюзии на Эннио Морриконе в сценах поединков (помним, что фильм для индейцев Восточной Европы) или звуки сурм (войсковых дудок) в пафосные минуты стопроцентного патриотизма (как его понимают создатели фильма).

Отлично сработали пиротехники и, особенно, мастера спецэффектов и компьютерной графики — временами кажется, что кто-то играет на широком экране в увлекательный миллитари-квест. Респект Алексею Москаленко — профи!

Однако все персонажи без полутонов и сразу видно — кто, по мнению создателей, герой, кто антигерой, а кто трус и подлец. Так в комиксах-раскрасках можно баловаться цветами, но общие контуры уже заданы, так что сюжет неизменен.

Не просто комиксы. Как украинцы превратили картинки в пропаганду © РИА Новости, Кристина Афанасьева | Перейти в фотобанк Владимир Путин — его показали сразу, причем на брусчатке дымящейся в развалинах Красной площади и молящего о пощаде украинского солдата. То, что это был всего лишь сон одного из главных героев — не суть, «мы рождены, чтоб сказку сделать былью» усвоено сценаристом и режиссером, видимо, с молоком матери, со школьной скамьи, пионерского галстука и комсомольского значка. А чтобы не было сомнений в этом — позже «зашито» в текст завещания одного из героев пожелание прогнать москалей за Урал. В этот момент вспоминаются призывы всякого рода Дмитриев Корчинских и Дмитриев Ярошей «от Сяна до Дона» и даже дальше, но сейчас речь не о них.

Речь о режиссере и сценаристе этой картины Владимире Тихом, судя по фильмографии — талантливом фаталисте. Судите сами: «Пленники», «Ядерные отходы», «Ангел смерти», «Последнее письмо», «Мудаки. Арабески», «Конченая», «Она называла его идиот», «Тупик» — это только несколько его фильмов со, вне всяких сомнений, жизнеутверждающими названиями. Одним из его наиболее известных фильмов является мистическая драма «Брама» о чернобыльской зоне — в ней в конце мало кто выжил или остался в здравом уме, но время сейчас такое: стриги купоны на кошмарах, получай статуэтки на фестивалях за очернение и бичевание — и будет тебе слава. Не Лозницей же единым…

Супрунизация всей страны: Украиной управляют персонажи из комиксов © Facebook, Уляна Супрун | Перейти в фотобанк Павла Губарева и Владислава Суркова. Один показан как накокаиненный истерик, второй — как манерный иезуит. Плюс обезбашенные посланцы Рамзана Кадырова. Плюс совершенно отвратные персонажи из местной донецкой администрации. Наверное, после фильма «Донбасс» уже нельзя изобразить противника, так сказать, с человеческим лицом, нужны шаржи почище кукрыниксовских.

Можно было бы идеологам современного украинства посоветовать не увлекаться шаржами — недооценка противоборствующей стороны не однажды приводила к поражению, в том числе в АТО. Но где они, эти идеологи? Если это Ульяна Супрун со своим мужем Марко Супруном, как продюсеры, пытаются выступать в этой роли, то «политического оскара» им не видать. Тут даже на подсознательном уровне невозможно принять за чистую монету натужную комедию: так в современной Украине по-украински не говорят. Так могут говорить только диаспоряне, которые давно потеряли связь с живой украинской мовой.

Рискну предположить, что сценарий мог быть переведен и на английский язык — для оценки целесообразности финансирования. А потом — обратно на украинский. Отчего временами терял свою напевность и естественность, приобретая нотки трудноартикулируемой декларативности.

Последнее допущение, кстати не лишено основания еще и потому, что произведен этот кинопродукт при поддержке «Украинского культурного фонда». А в заявке на его финансирование описание культурного продукта необходимо давать и на английском языке тоже. Видимо, кто-то там, за кулисами шоу-бизнеса, зорко следит: ни одной украинской государственной копейки на прекращение конфликта, все на его эскалацию, на прославление добробатов и на опошление миротворцев. Иначе не называли бы инородцы (а кто же Супруны на самом деле?) подписанта Минских соглашений Леонида Кучму «пенсионером, а не президентом», договоренности которого не грех и нарушить. Такое кино…