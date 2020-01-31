«Черные крысы» бегут к «Азову»: союз французских и украинских праворадикалов

Украинские праворадикалы налаживают связи с единомышленниками во Франции, и прежде всего с разными ветвями военизированной «Группы совместной обороны» (Groupe Union Défense, GUD), символом которой была черная крыса

На днях лидер ультраправой организации «Традиция и порядок» Богдан Ходаковский опубликовал в Telegram фотографию, снятую, как следует из сопровождающего текста, в столице Франции: «Salute from Paris! Фото от французских соратников». На фотографии запечатлены несколько десятков крепких молодых мужчин в черных куртках, лица замазаны. В руках они держат флаги — один темно-синий «Традиции и порядка», один черный с надписью ACAB и изображением кастета, один черный с вертикальными красными полосами с надписью FCK ISIS и еще один в красно-синих цветах (исторический флаг Парижа) с гербом, впрочем, не столичным (на том — корабль).

Кем именно являются «французские соратники», Ходаковский не уточнил. Однако англоязычную аббревиатуру ACAB, означающую «Все копы — ублюдки» (All Cops Are Bastards), во всем мире используют прежде всего адепты субкультуры футбольных фанатов. В среде правых футбольных фанатов в последние годы очень популярны флаги и футболки с надписью FCK ISIS, направленные против ИГИЛ* (такие используют даже левые активисты, но в основном — правые).

С другой стороны, вряд ли идеологически развитая и далекая от субкультуры украинская организация вступила бы в союз с просто фанатской группировкой. Скорее всего перед нами некие французские ультраправые, идеологически и организационно оформленные, но при этом очень близкие к среде футбольных фанатов.

Под эту характеристику идеально подходят «Зуавы Парижа» (Zouaves Paris), в последние годы выбившиеся в лидеры ультраправого движения столицы Франции.

Зуавы — это легкая колониальная пехота, созданная в 1831 году в Алжире и набиравшаяся как из туземцев (изначально из жившего в горах Атласа кабильского племени Zwawa, которому они и обязаны своим названием), так и из французов-колонистов. Зуавы, отличавшиеся восточной одеждой и вооружением, заслужили признание благодаря своей отваге и стойкости. Они — французский аналог российских казаков Терека и Кубани.

О Zouaves Paris стало известно где-то в конце 2017 года, а уже 1 декабря 2018 года они громко заявили о себе, установив в ходе митинга «желтых жилетов» баррикады на Елисейских полях прямо рядом с Триумфальной аркой в центре Парижа. В статье «Неонацистские хулиганы, оккупирующие трибуны футбольных стадионов», опубликованной 6 января 2020 года французским интернет-изданием StreetPress, сообщается: «Это движение, базирующееся в Париже, происходит от Groupe Union Défense (GUD), крайне правого студенческого союза, который распался в декабре 2017 года. Зуавы смешивают коды радикальных националистов с хулиганскими кодексами футбольных фанатов».

В статье приведено свидетельство очевидца примерно 2018 года: «В то время мы увидели новый GUD. Для нападения на антифа пришли четыре или пять «гудардов» (членов GUD), но прочие двадцать были из Булони (имеется в виду не город Булонь-сюр-Мер на берегу пролива Па-де-Кале, где есть одноименный футбольный клуб, а знаменитая с 1980-х годов концентрацией ультраправых трибуна «Булонь» клуба «Пари Сен-Жермен» «ПСЖ», названная так в честь столичного пригорода Булонь-Бийанкур. — Авт.). Молодое поколение независимых (ультраправых бойцов. — Авт.) примкнуло к ним («гудардам». — Авт.)». Путем такого альянса и появились Zouaves Paris.

По поводу акции 1 декабря 2018 года у Триумфальных ворот источники французских спецслужб сообщали, что ядро ультраправых составляли Zouaves Paris (около 30 человек), усиленные «со старой булонской трибуны ПСЖ» (около 40-50 человек). Примыкают к Zouaves Paris и правые фанаты из других городов севера Франции, на судах регулярно фигурируют жители Реймса, Страсбурга, Нанси и т.д. Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Судя по опубликованным в интернете фотографиям, выглядят «парижские зуавы» точно так же, как «французские соратники» Ходаковского, — крепкие молодые ребята, все как один в черных толстовках, олимпийках, футболках, куртках и темно-синих джинсах, герб Парижа на флаге или граффити.

Groupe Union Défense возникла в парижском Университете Пантеон-Ассас осенью 1968 года как ответ на «Красный май», ударной силой которого стали левые студенты Сорбонны. Среди учащихся вузов были не только левые, но и их идеологические оппоненты. Они вступили друг с другом в борьбу за улицу. Именно GUD внедрил военизированный облик, который затем заимствовали ультраправые боевики других стран, — черные облегающие кожаные куртки по пояс (отсюда и «черные крысы»), мотоциклетные шлемы, щиты, дубинки.

В этом описании многие узнают «Правый сектор»* января-февраля 2014 года. На самом деле на Украине опыт GUD начали пристально изучать еще в 2009 году на интернет-форуме «Реактор», где группировались тогдашние «Автономные националисты». Многие из них затем пополнили организации, влившиеся в ноябре-декабре 2013 года в «Правый сектор», и попытались реализовать там французские образцы 1960-х годов.

GUD несколько раз распадался и вновь возрождался. Организация изначально стояла на позициях «третьего пути», то есть ни социализм, ни капитализм, выступая не только против СССР и левых партий, но и против США и буржуазных партий.

Определенной проблемой является традиция восприятия в постсоветских странах всех ультраправых движений Западной Европы как неонацистских. С пропагандистской точки зрения это было удобно, хотя по факту большинство нацистов в 1960-е годы представляли собой сборище стариков, иногда собиравшихся погрозить кулачком, мол, мы еще вернемся. «Свежую кровь» в неонацизм влил в 1977 году Михаэль Кюнен с его «Фронтом действия национал-социалистов», который впервые наложил старые идеи на популярную среди молодежи брутальную субкультуру, которой на тот момент были мотоциклисты. С 1984 года, когда по Западной Европе начала распространяться британская субкультура скинхедов, неонацисты начали вербовать бойцов из их рядов.

GUD, как и большинство представителей западноевропейского «третьего пути», отличала, во-первых, ставка на насилие, а не на говорильню (они сами считали себя ближе к анархистам, нежели к крупным ультраправым партиям, даже неофашистским, таким как Итальянское социальное движение), во-вторых, большая гибкость в плане ориентиров, которые должны были прежде всего быть актуальны на сегодняшний день.

Например, в 1993 году GUD выдвинула лозунг «Интифада — в Париже, как в Газе!» и изображала на листовках свой символ — черную крысу, облаченную в арабскую куфию (в России эта закрывающая лицо деталь одежды бедуинов более известна как «арафатка» из-за носившего ее Ясира Арафата). В офисах «гудардов» до сих пор можно увидеть и плакаты с палестинскими смертниками с указанием, что те воюют с «сионистским государством», и портреты Саддама Хусейна, или, например, в последние годы — сирийского президента Башара Асада как «борца с сионизмом и империализмом».

Эти плакаты часто дополняются изображением «кельтского креста» — символики GUD, затем усвоенной многими европейскими неонацистами.

Дело в том, что «гударды» работали тогда же в качестве «старших товарищей» с французскими скинхедами, отношение которых к палестинцам — и любым другим арабам — было изначально враждебным. Как отмечали исследователи, в 1990-е годы «скинзин («зин» (zine) — сленговое название самиздатского журнала в молодежной субкультурной среде, сокращение от английского magazine. — Авт.) «Молодое Сопротивление» на какое-то время стал органом GUD».

При работе с молодежной неонацистской субкультурой «взаимообогащение» идеями было неизбежно. Характерно, как «черные крысы» воспринимались в «Национальном фронте», с которым GUD начала сотрудничать с 1993 года и продолжает на уровне ряда видных активистов до сих пор. «Я, конечно, правый и, может, даже ультраправый, но я никогда не был гитлеристом. Эти ребята точно правее нас», — говорит в наши дни старый «фронтист» Роже Олендр.

Особый интерес представляет деятельность лионского отделения GUD. С 2012 года здесь начали ориентироваться на новый модный пример — неофашистский «общественный центр» Casa Pound в Риме, ставший центром одноименного движения. Совершив несколько поездок в Вечный город для ознакомления с передовым опытом, в октябре 2016 года аналогичным образом захватили пустующее здание в Лионе и создали там свой «сквот», позиционируемый как «дом для французов, которым негде жить». В следующем году им удалось узаконить этот захват (первоначально их выбросила оттуда полиция), после чего был произведен ребрендинг — лионский GUD стал «Социальным бастионом» (Bastion Social) с новой яркой символикой. Хотя характер действий (ставка на уличное насилие) и идеология (ультраправая с уходом в неофашизм и неонацизм) остались те же.

Вскоре отделения Bastion Social были созданы в Марселе (департамент Буш-дю-Рон), Эксе (департамент Коррез), Шамбери (департамент Савойя), Клермон-Ферране (департамент Пюи-де-Дом) и Страсбурге (департамент Нижний Рейн). Основу их отделений составили старые «гударды», дополненные активистами других ультраправых партий и неонацистских движений (например, Blood and Honour*), а также местными правыми футбольными хулиганами. Судя по фотографиям из «сквотов» Bastion Social, будь то Лион или Страсбург, мотоциклетные шлемы у них все еще присутствуют в качестве необходимого элемента боевой униформы. Украина могла стать Чечней. Как и почему у украинских националистов возник культ Джохара Дудаева © РИА Новости, Дьячков | Перейти в фотобанк

Впрочем, помимо итальянцев у лионских «гудардов» появились и другие образцы для подражания — украинские — в лице батальона (с 17 сентября 2014-го — полка) «Азов».

Как обращают внимание французские исследователи, в августе 2014 года на сайте gud-lyon.hautetfort.com появилась публикация в поддержку «Азова». Сохранилась даже точная ссылка на исходную публикацию (из которой можно узнать, что появилась она 27 августа 2014-го), и, что самое ценное (ибо сайт лионского GUD давно недоступен), с большой цитатой из исходного сообщения:

«Этим обращением GUD хочет выразить свою скромную поддержку «Правому сектору»* и батальону «Азов». Действительно, националисты из «черных крыс» всегда поддерживали народы, которые боролись за независимость и свободу своей земли и право быть хозяевами в своих странах, такие как палестинцы, ИРА в Северной Ирландии или суверенный режим в Сирии во главе с Башаром Асадом.

В этом контексте для GUD было естественным поддержать инициативу «Правого сектора» и украинской армии, которые борются за право Украины на самоопределение и против вмешательства пророссийских террористических ополченцев. GUD состоит из молодых активистов, которые могут найти общий язык с батальоном «Азов», который также сформирован из молодых добровольцев, сражающихся с помощью подручных средств и не финансируемых, как утверждают некоторые сплетники, ЦРУ, Моссадом и Соросом…

Нас не обманывает игра больших мировых держав… В отличие от тех, кто хочет втянуть людей в жесткую двустороннюю систему, России или Запада, мы продвигаем наш третий путь, за пределы нынешней геополитической шахматной доски.

Кто-то скажет, что мы фанаты киевского режима. Мы просто отвечаем, что нельзя сражаться на двух фронтах. Вы должны противостоять самой острой угрозе. Нынешнее чрезвычайное положение — это вторжение пророссийский сил в Донбассе, мы просто процитируем призыв «Правого сектора», в котором он обещает идти на Киев после окончания войны, если нынешний режим не выполнит свои обязательства».

В дальнейшем «гударды» действительно наладили контакты с «Азовом». 14 ноября 2015 года GUD провела в Париже панъевропейский конгресс «Европа — дело народов» («Europe — la cause des peuples»), собравший представителей ультраправых из Франции, Италии, Германии, Греции, России, Франции, Бельгии, Испании и даже Южной Африки. Украину представляло объединение Reconquista, по факту выступавшее от лица «Азова».

Далее «гударды» нанесли визит в Киев. Глава лионского GUD Стефан Боссюэль выступил на конференции Paneuropa, проведенной 28 апреля 2017 года в Киеве. Формально организатором была Reconquista, по факту, как видно по фотографиям, партия «Национальный корпус».

В дальнейшем визиты «гудардов» в Киев или «азовцев» в Лион уже не совершались, хотя представители Bastion Social и «Национального корпуса» были заявлены спикерами на конференции «Европа будущего», прошедшей 10 ноября 2017 года в Варшаве.

Однако прочные связи между ними уже были налажены и работают до сих пор. Как отмечал 27 апреля 2019 года в американском издании Foreign Policy работающий в Киеве канадский журналист Майкл Колборн, «Азову» не особо повезло с французами, которые в основном прокремлевские; (глава и международный секретарь «Национального корпуса» Елена. — Авт.) Семеняка честно признает, что ее усилия по установлению связей с членами «Национального объединения» (переименованный в 2017 году «Национальный фронт». — Авт.) ни к чему не привели. Это оставило партии мало возможностей, кроме как найти союзников среди самых жестоких группировок, прежде всего движения Bastion Social. За последние два года друзья «Азова» из Bastion Social избивали людей металлическими прутьями, называя их «грязными арабами», и сломали одному человеку челюсть. В прошлом году, когда группа мужчин прошла мимо пристанища Bastion Social в городе Клермон-Ферран в центральной Франции, один из них пошутил: «Это местные фашисты», активисты Bastion Social выскочили и напали на прохожих, сломав одному из них ногу».

Bastion Social охотно демонстрирует связь с «Азовом». В их штаб-квартире в Марселе, как можно видеть на опубликованных 18 декабря 2018 года французским интернет-изданием Street Press фотографиях, на стене висит большой флаг этого полка Национальной гвардии Украины.

Другой пример — «сквот» Bastion Social в городе Шамбери. На фотографии его активистов, сделанной 26 мая 2018 года, хорошо видно, что один из них одет в футболку с символикой «Азова».

Скорее всего, это не все подобные примеры. Как отмечает Колборн, успехи «Азова» и его политической партии «произвели впечатление на его крайне правых друзей за границей, многие из которых более чем счастливы сотрудничать с "Азовом" в попытке создать новое международное движение ультраправых». Как минимум символика «Азова» регулярно используется за рубежом — то в Британии, то во Франции, то еще где-то — как угрожающий символ, как аналог СС, только современный и успешный.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.