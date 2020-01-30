В среду, 29 января, окружной админсуд Киева отложил рассмотрение дела по иску мэра Киева Виталия Кличко к премьер-министру Алексею Гончаруку и Кабмину. Политическая война Кличко с новыми властями перешла в стадию перемирия, а у самого мэра наверняка есть договоренности с первыми лицами страны, говорят эксперты

Мэр Киева Виталий Кличко просит окружной административный суд Киева признать противоправными действия правительства относительно внесения президенту представления от 4 сентября 2019 года о его увольнении с должности главы Киевской городской государственной администрации. Также мэр столицы добивается отмены соответствующего предложения премьера, датированного тем же днем.

Суд отложил рассмотрение дела по сути до 26 февраля — о переносе попросила сторона Кличко.

У Зеленского решают, что делать с Киевом

В то же время 30 января издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщило, что партия «Слуга народа» до сих пор не определилась, способен ли её кандидат выиграть у Кличко на будущих выборах главы города.

Отмечается, что в «Слуге народа» обдумывают определенные варианты партийного сотрудничества с Кличко. Например, привлечение в списки «Слуги народа» части членов его партии — «УДАР».

«Электрическое кресло мэра»: Кличко показал свой рабочий кабинет © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк — отмечают в публикации издания.

Речь идёт о рестораторе и народном депутате Николае Тищенко, который является кумом помощника президента Андрея Ермака. Источники издания ранее также рассказывали, что именно Ермак якобы убедил Владимира Зеленского не увольнять Кличко с должности главы КГГА, как того требовал глава Офиса президента Андрей Богдан.

У Богдана с Кличко, напомним, с середины лета 2019 года разгорелась настоящая политическая война.

Благодаря чему Кличко удаётся сохранять кресло мэра, пойдёт ли команда Зеленского на перевыборы в Киеве и есть ли у пропрезидентской «Слуги народа» реальные кандидаты в градоначальники столицы, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

Удалось договориться с Кличко

После победы на президентских выборах Зеленского и на парламентских — «Слуги народа» ходили упорные слухи, что команда нового президента будет всячески пытаться убрать Кличко с поста мэра. Но он по-прежнему занимает свой пост.

Сейчас существуют некие договоренности между окружением президента Зеленского и киевским мэром Виталием Кличко, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Это достаточно четко можно проследить даже на политическом уровне, добавляет он.

«Точки соприкосновения, очевидно, найдены в тех кругах, которые имеют отношение к строительному бизнесу, распределению бюджетных средств в городе Киеве и некоторых других, скажем так, ресурсоемких областях.

В какой-то мере данный судебный иск (Кличко против премьера и Кабмина. — Ред.) является эхом былого противостояния. А сейчас обе стороны на нём не сильно настаивают, но и отказаться от него тоже не могут, поскольку сами договоренности не являются прочными, тем более в преддверии будущих выборов мэра столицы», — рассказал Бортник.

«Обогнать Москву». Кличко пообещал гигантский рост метро за семь лет © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк Александр Теплюк также уверен, что есть некие договорённости. Всегда, когда сходятся друг с другом политические тяжеловесы, это заканчивается договоренностью, заявил эксперт.

«Кличко за время пребывания у власти тоже укрепился, он настроил контакты. Думаю, он отдал часть потоков «Слуге народа», чтобы остаться у руля. И потому все это затихло», — уточнил Теплюк, добавив, что под потоками имеет в виду очень прибыльную сферу строительства в Киеве.

Сначала вся эта история сильно раскручивалась в медиа: чтобы поднять цену решения вопроса, чтобы для Кличко это стоило дороже, уверен Теплюк. Цена мэра удовлетворила, а теперь мы видим — договорились, добавил эксперт.

Зеленский-Кличко: ситуация обостряется

После победы Зеленского и его команды была эйфория, что сейчас можно быстро перезагрузить и все вертикали власти, в том числе местную власть. Об этом говорит политолог Алексей Якубин. Но по ходу реализации власть столкнулась с некоторыми трудностями.

«Во-первых, партия власти в регионах до конца не сформирована. Это касается и Киева, и всей Украины.

Второй нюанс, если говорить о самом Киеве, то внутри самой власти началась борьба за то, кто будет главным кандидатом на досрочных выборах. Не секрет, что есть условная группа Дубинского, группа, ориентированная на Коломойского, ставила на Ткаченко. Но у Зеленского так не считали. Ведь если представить, что Ткаченко стал бы главой КГГА, это привело бы к усилению позиций Коломойского. Внутри Офиса президента начались по этому поводу интриги и борьба против такого сценария», — сообщил эксперт.

Помимо этого Кличко попытался активизировать свои лоббистские связи, в том числе иностранные, продолжил Якубин: можно вспомнить фотографию мэра с экс-мэром Нью-Йорка и личным адвокатом Дональда Трампа — Рудольфом Джулиани. Это тоже сыграло свою роль.

«Плюс Кличко, я думаю, согласился пойти на некий компромисс с Офисом президента. Там, видимо, посчитали, что быстро организовать и провести выборы мэра Киева вряд ли удастся. Если назначить своего человека на место мэра, это кончится тем, что Кличко будет спихивать на него весь негатив.

Поэтому стороны договорились, и Кличко пошел на определённые решения в интересах Офиса президента, в том числе, не исключаю, что там были и кадровые решения. Взамен сохранился статус-кво», — рассказал политолог.

Однако сейчас история меняется, уверен он: Зеленский заявил, что готов подписать отставку главы КГГА.

Киев попал в топ-15 городов мира с самыми масштабными пробками © Facebook, Поліція Києва — отметил Якубин.

Кличко могут уволить, но… так для него даже лучше

За время мэрства Кличко у горожан накопилось много претензий: это и состояние инфраструктуры, и пробки, и проблемы с транспортом, и «замершие» долгострои. Теоретически власти могли бы использовать эти факторы для вынесения недоверия Кличко и, возможно, досрочных выборов градоначальника.

Однако нужно учитывать важный фактор: будет ли у власти достаточно сильный кандидат на возможных внеочередных выборах, подчёркивает Руслан Бортник. Многое будет зависеть от того каким будет этот кандидат на должность городского головы — реальным или техническим.

«Для Кличко здесь открывается множество возможностей контригры, и в первую очередь это кулуарная договоренность с центральной властью. С другой стороны, очевидно, что проблем в Киеве огромное множество, и любой реальный оппонент действующего мэра будет их использовать в своей борьбе за кресло градоначальника», — рассказал политолог.

Власти будут использовать недовольство киевлян для торгов с Кличко, считает Александр Теплюк: эти ситуации с претензиями будут возникать по мере появления дележа новых направлений, должностей.

Власть может использовать недовольство как повод для снятия Кличко, но тут возникает интересный нюанс, отмечает Алексей Якубин. Да, власть может назначить нового главу КГГА, но Кличко тогда, возможно, будет проще участвовать в выборах мэра: тогда он сможет перебрасывать негатив, который есть в городе, на нового руководителя.

Кличко заявил, что выучил новое английское слово, чтобы его не «подкалывали» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк — сообщил эксперт.

Есть ли у «Слуги народа» достойные кандидаты — соперники Кличко?

Кандидаты, безусловно, есть. И их даже несколько. Но только ни одного из них на сегодняшний день нельзя считать полностью утверждённым президентской командой, говорит Руслан Бортник. Это объясняется еще и тем, что внутри самой партии Зеленского идёт жесткая борьба за само право выдвинуть своего кандидата в мэры Киева.

«Ожесточенность этой внутрипартийной борьбы вполне понятна, поскольку, по разным оценкам, Киев сегодня — это около 30% общеукраинского бюджета, а такие возможности упускать никому не хочется», — сообщает политолог.

По словам эксперта, изначально планировалось, что таким кандидатом станет Александр Ткаченко, экс-руководитель ведущего украинского телеканала «1+1», человек группы «Приват» и Игоря Коломойского. Однако очень быстро выяснилось, что у него не очень высокие рейтинги среди киевлян, и шансов победить Кличко у него не так много. Кроме того, Ткаченко далеко не всех устраивает в окружении Владимира Зеленского.

Возможно, еще одним кандидатом мог бы быть Андрей Пальчевский — бизнесмен, публицист и телеведущий. Его лоббирует часть окружения президента, но против него выступает группа «Приват». Хотя у Пальчевского гораздо больше электоральных шансов победить Кличко на выборах столичного мэра. Но слабая поддержка внутри партии «Слуга народа», по всей видимости, не даст ему такого шанса, рассказал Бортник.

«А сам президент до сих пор не может принять решения, на кого сделать ставку в борьбе за Киев. Нужно помнить, что для начала Зеленский должен назначить главу Киевской городской госадминистрации, именно он будет официальным ставленником власти и реальным претендентом на дальнейшее продвижение на пост мэра столицы», — заявил эксперт.

Кошевой рассказал, собирается ли стать мэром Киева © Телекомпания "Интер" | Телекомпания "Интер" | Перейти в фотобанк Сейчас Кличко, по данным социологических опросов, на первом месте по рейтингу поддержки, говорит Александр Теплюк. Однако политическая система на Украине построена на рейтинге президента, и если президент кого-то поддержит, значит, такой рейтинговый кандидат от власти появится.

Также Теплюк прокомментировал слухи, что на пост мэра Киева может баллотироваться актёр и телеведущий, один из лидеров «Квартала 95» и один из ближайших друзей Зеленского Евгений Кошевой. В политических номерах «кварталовцев» он регулярно исполняет роль Кличко.

«Вряд ли бы его кто-то выдвинул. Есть же реальные кандидаты, а есть те, которым победить будет сложно. Но сегодня можно создать такое информационное поле, что победит кто угодно, даже осел. «Слуга народа» при этом не пойдёт на это — в глазах людей будет негативно выглядеть», — считает эксперт.

А Алексей Якубин допускает, что могут быть кандидаты, на которых власть поставит, но они не будут идти на выборы под брендом «Слуга народа».

«То есть это могут быть кандидаты, с которыми договорится одна из групп влияния», — подытожил политолог.