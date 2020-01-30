В среду, 29 января, Кабмин Украины назначил на должность Государственного агентства по вопросам кино (Госкино) Марину Кудерчук. О назначении в мессенджере Телеграмм сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский

Марина Кудерчук была назначена по итогам конкурса, обойдя в финале четырех других претендентов на эту должность — Сергея Зленко, которого ранее украинские СМИ называли наиболее вероятным победителем, Ольгу Бесхмельницину, Станислава Куценко и Сергея Слепака.

С весны 2019 года (после избрания Зеленского президентом) она стала работать заместителем губернатора Запорожской области, а ранее, в течение трех лет была директором кинотеатра имени Александра Довженко, который находится под управлением Запорожского горсовета. В 2017 году она была организатором Запорожского кинофестиваля. С 2003 по 2017 года Кудерчук пятнадцать лет работала на таких должностях, как налоговый инспектор и экологический инспектор.

Перед нами вроде бы классический чиновник, без каких-либо определенных политических взглядов. Резких политических заявлений не делала и националистических взглядов до сих пор не проявляла. Судя по электронной декларации, живет она относительно скромно, владея совместно с родственником домом в селе Михайловка. Автомобиля и банковских счетов у нее нет. Задекларированный доход за 2018 год — зарплата директора кинотеатра 106 689 грн, то есть, около 8700 грн в месяц. Ее деятельность на должности директора кинотеатра сопровождалась лишь двумя скандалами регионального уровня. В 2017 году националисты обвинили ее в том, что в ее кинотеатре демонстрируется российский фильм «Крым». Кудерчук тогда открестилась от этого, заявив, что не имеет к демонстрации никакого отношения. Затем националисты обвинили ее в том, что украинский патриотический фильм «Киборги» демонстрируется в ее кинотеатре при абсолютно пустом зале. В ответ Кудерчук заявила, что казус вышел из-за того, что ветераны АТО потребовали забронировать им зал, но сами не пришли на просмотр. В 2017 году ее обвиняли в отказе демонстрировать в День независимости украинский патриотический фильм «Красный» о боевиках УПА. «Украинский Голливуд»: Зеленский переориентирует украинское кино на Запад © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Ее возвышение на должность заместителя губернатора после победы Зеленского связывают с личными связями с заместителем фракции «Слуга народа» Павлом Сушко. Она сотрудничала с ним еще в должности директора кинотеатра. Сушко также возглавлял жюри организованного ею Запорожского кинофестиваля. Сейчас Сушко курирует в Раде подкомитет по вопросам кинематографии.

С 1 февраля Госкино распускает Экспертную комиссию по вопросам распространения фильмов. Националисты считают это решение «очередным наступлением на проукраинские позиции», поскольку именно эта комиссия выносила решения о запрете российских фильмов в 2016-2019 годах.

До августа 2019 года Госкино в течение пяти лет возглавлял радикальный националист, активист ультраправой партии «Свобода» Филипп Ильенко. За эти пять лет ведомство пачками штамповало запреты на российскую кинопродукцию, получая из бюджета рекордное финансирование на производство «патриотического кино», которое украинский зритель преимущественно игнорировал.

В 2018 году украинское Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) сообщало, что председатель Госкино «свободовец» Ильенко выплачивал крупные «поощрительные» премии своим родственникам, в том числе Марии Ильенко, назначенной в его ведомство руководительницей отдела Госрегулирования киновидеопроката. Денежные поощрения клан Ильенко в данном случае выплачивал сам себе, в том числе и за «хорошую работу» по запрету все новых российских фильмов.

За 5 лет при поддержке "Госкино" на Украине было снято 173 фильма: 67 игровых полнометражных, 24 игровых короткометражных, 23 анимационных, 56 неигровых и 3 летописных материала.

В 2018 году, ведомство под управлением Ильенко получило около миллиарда гривен, получив «отдачу» в виде кассовых сборов лишь на уровне 8% от потраченных средств (191 миллион гривен). Даже самые распиаренные фильмы были убыточны. Фильм «Киборги» при вложении 48 миллионов гривен дал только 24 миллиона кассовых сборов, несмотря на массированную пиар-кампанию и тот факт, что студентов и чиновников буквально сгоняли на просмотр. «Тайный дневник Симона Петлюры» при бюджете 44 миллиона гривен принес лишь 22 миллиона. Фильм «Позывной Бандерас» при вложении 39 миллионов дал только 1,9 миллионов. «Донбасс» Сергея Лозницы при вложении 71 миллиона гривен принес только 1,92 миллиона сборов. Постоянные провалы украинских патриотических и националистических фильмов говорят о том, что украинские деятели культуры зачастую бездарны и варятся в своем узком «патриотическом мирке», производя продукцию сугубо для своего круга. Несмотря на агрессивный пиар, украинскому кино не намного удалось увеличить количество зрителей. В 2014 году только 2,2% от общего числа посетителей кинотеатров смотрели украинские фильмы, в прошлом году — 8,9%. Лидерами прокатов среди украинских фильмов были при этом аполитичные комедии.

Уже после победы Зеленского на президентских выборах Филипп Ильенко пошел на явный конфликт с новым руководством, вторично запретив комедийный сериал «Сваты» производства студии «Квартал-95», соучредителем которой был действующий президент. Мотивировал свое решение Ильенко тем, что снимавшийся в сериале российский актер Федор Добронравов поддерживал вхождение Крыма в состав РФ. За решение проголосовали тогда 15 членов Экспертной комиссии. И вот с 1 февраля все члены этой комиссии должны будут искать другое место работы.

Назначение Марины Кудерчук на должность главы Госкино можно связывать с некоторым смягчением позиции ведомства, в том числе и относительно российской продукции. Националисты уже начали против нее кампанию, обвиняя в неопытности, неспособности «представлять Украину» на международном уровне. «Потому что надо ездить за границу, тусить с коллегами, представлять страну, искать партнеров, вести деловую переписку», — пишет украинская журналистка Елена Чиченина, обвиняя Кудерчук в некомпетентности. Страсти по Госкино Украины: как Ильенки длинным метром мерялись © Facebook, Odesa International Film Festival

Сотни националистов, получивших хлебные должности при министерстве культуры при Петре Порошенко, без боя оставлять свои позиции не собираются. Скорее всего, они попытаются подмять под себя нового главу ведомства и навязать Кудерчук свою повестку, чтобы и далее получать щедрое государственное финансирование для своих проектов.