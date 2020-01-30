Между Соросом и Коломойским. В политической жизни Украины началось броуновское движение

Украинские телеграм-каналы, получающие информацию из кругов, близких к информированным, сообщают актуальные новости: двухмесячный «вечный мир» между Пинчуком и Коломойским закончился; Вакарчук вторично уходит из политики; спикер Разумков создает новый политический проект. Что происходит в украинской политике?

Происходит очередная попытка перераспределения власти, которая, правда, окончится, скорее всего, безрезультатно. Но ведь попытка — не пытка.

Пинчук — Коломойский

По первой новости возникает впечатление, что её писали немного эстонцы. Ещё в прошлом году группой Коломойского была предпринята мощная атака на правительство Гончарука, которая завершилась неудачной попыткой его снять 16 января.

Разумеется, сама по себе эта атака могла непосредственных интересов Пинчука и не задеть, но ориентированные на него депутаты и СМИ за правительство вступились. Т.е. тут даже нельзя говорить о нейтралитете.

В общем, если как-то «вечный мир» и был, он явно имел на редкость «гибридный» характер.

Впрочем, так или иначе, даже «гибридный» мир должен был прекратиться по итогам Давоса, во время которого «соросята» вообще и Пинчук в частности получили новые вводные. Они теперь будут создавать университет открытого общества и бороться против популистов, националистов и глобального потепления при помощи мэров.

Как всё это накладывается на Украину, пока не совсем понятно.

Владимир Зеленский не был назван Соросом в числе потенциальных диктаторов, но, скорее всего, украинская повестка тут немного в стороне — Украина может интересовать Сороса как инструмент борьбы против Трампа. Скорее всего, Зеленского попытаются убедить выступить на стороне американских демократов, что для него пока что нежелательно, — позиции Трампа сильны, а человек он мстительный.

Вероятно так же и то, что Пинчук начнёт искать контакты с мэрами крупнейших городов, которые всё ещё не пришли в себя после прошлогоднего поражения на парламентских выборах.

Что в этих условиях будет делать Коломойский, пока непонятно. В отличие от Пинчука, он в политике человек несистемный.

Вакарчук и будущее «Голоса»

Слухи о том, что Вакарчук уходит из политики, идут давно. Сейчас они подкрепились социологией — за последние два месяца рейтинг партии упал почти вдвое. Причины этого непонятны, поскольку партия никакого особенного веса не имеет и почти никакой деятельности не ведёт, в Раде её позиция плавающая — вроде бы и в оппозиции к Зеленскому, а вроде бы…

Собственно, проблема «Голоса» в том, что он непонятно зачем нужен. Ну, кроме того, чтобы Вакарчуку было что возглавить как реализовать свой рейтинг (который у него всё же есть).

Изначально этот проект задумывался как «Слуга народа» для галичан и как таковой объединяет в себе две сущности, против которых завещает бороться Сорос, — популистов и националистов. Неужели Сорос обманывает украинцев?

В общем, партия занимает позицию правее «Слуги народа», но левее «Европейской солидарности», отбирая голоса как у тех, так и у других. Но в то же время эти две партии сами претендуют на электорат «Голоса» и, похоже, побеждают, поскольку у одной из них есть рейтинг, а у другой — лицо (правда, это лицо Петра Порошенко). Вакарчук же ничего предложить не может — он не политик.

В этой ситуации действительно логично провести ребрендинг партии. Появились слухи о возможности привлечения в руководство партии Олега Сенцова. Сенцов, однако, никак не может определиться со своими политическими планами. Да и по взглядам он может претендовать скорее на избирателей Порошенко, чем Зеленского. Так что вырисовывается совсем другой политический проект — правого толка. И, скорее всего, такой же одноразовый, как исходный «Голос» или его предшественник «Самопомощь».

Вообще логично было бы попытаться оторвать группу «грантососов» у «Слуги народа» (по утверждению Максима Бужанского, их там порядка 40%), но с чего бы они стали уходить от партии, которая уже более полугода держит уверенное лидерство?

В общем, пока что для проекта Пинчука политического пространства не хватает…

Разумков

У Разумкова уже давно наметилась определённая усталость от необходимости маневрировать как между группами влияния в «Слуге», так и между группами влияния в Офисе президента.

В последнем идёт эпический баттл между Русланом Богданом и Андреем Ермаком. К концу прошлого года наметился уверенный успех Ермака — Богдан был со всех сторон ограничен, и его даже перестали приглашать на какие-то совещания. Однако сейчас ситуация повернулась в обратную сторону. Кажется, Зеленский заподозрил, что последние его международные визиты, которыми «рулил» Ермак, оказались недостаточно эффективными.

Кстати, об уходе Разумкова сообщил именно Богдан. Это может говорить не только о восстановлении его положения, но и о том, например, что Разумков взял в конфликте не ту сторону.

Версия о том, что Разумков может возглавить новый политический проект, выглядит сомнительно — он неглупый человек и понимает, что сейчас не время для таких инициатив. Он сам не воспринимается в отрыве от Зеленского, да и позиции СН достаточно устойчивы.

Выводы

1. Так или иначе, но, как и предсказывала Украина.ру, в "Слуге народа" наметилось разделение на группы. Это еще не развал, а именно предвестье развала. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Партия, собранная "с бору по сосенке", которую к тому же ничего не объединяет (ни идеология, ни общие цели, ни общие меркантильные задачи), кроме общего для всех желания быть при власти под зонтиком Зеленского, рано или поздно придет к фрагментации.

2. В самом окружении Зеленского тоже нет единства, а по старой украинской традиции теперь за провалы (в данном случае на международной арене, где Зеленский в двух последних визитах выступил крайне неудачно) кто-то должен ответить. И это тоже не придает монолитности политическому блоку "Квартала" и Коломойского.

3. Безусловно, в СН есть умные прозорливые политики. И у них не может не возникнуть ощущения политического базара, в который они попали. Поэтому Разумков вполне может смотреть на сторону, когда ему приходится в рамках партийной дисциплины (не де-юре, а де-факто) быть вместе с такими персонажами, как, например, Потураев…

4. В "Голосе", созданном искусственно под Вакарчука и в коммерческих интересах Пинчука, в принципе та же проблема — нет общей идеологии и целей, а теперь, после задач, поставленных Соросом в Давосе, эта партия должна вообще видоизмениться, добиваясь стирания всех и всяческих границ между странами.

В общем, броуновское движение.