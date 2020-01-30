В среду, 29 января, партия «Европейская солидарность» выступила с официальным обращением к главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. Оппозиционные депутаты требуют у ОП «раскрытия информации о подготовке и финансировании тайного отдыха» президента Украины Владимира Зеленского

В оппозиционной партии «Европейская солидарность» уверены: с визитом президента Украины Владимира Зеленского не все так гладко.

«Согласно информации пресс-службы от 5 января, президент Зеленский отправился в Султанат Оман с рабочим визитом. Но ни в отечественных СМИ, ни официальные ресурсы ОПУ и Омана не анонсировали никакую информацию о поездке и ее цели. Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала президента во время «высоких встреч» с иностранными лидерами. Если визит действительно имел официальный статус, Офис президента должен обнародовать программу пребывания со списком встреч президента, указав ответственных за организацию визита лиц», — гласит обращение партии к главе Офиса президента Украины Андрею Богдану, опубликованное 29 января на Facebook.

Депутаты от парламентской оппозиции не преминули поинтересоваться и тем, кто оплачивал поездку Зеленского. От Зеленского потребовали раскрыть тайну поездки в Оман © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Самый большой интерес у общества вызывает информация о финансировании поездки. По сообщению из ОПУ, Зеленский полетел в Оман за собственные средства. Однако траты на эту поездку президент Украины не отобразил в собственной декларации, вопреки закону о е-декларировании. Учитывая возможный официальный статус визита, народные депутаты требуют сообщить стоимость перелётов и проживания для всей делегации, в том числе представителей Управления госохраны и сопровождающего персонала, и указать источники финансирования этого визита», — указали депутаты в своем обращении.

При этом они не забыли упомянуть о трагедии с Boeing 737-800 в Иране, из-за которой Зеленский прервал свой визит в Оман. Сделал он это, по мнению «Европейской солидарности», недостаточно быстро.

«Для быстрого реагирования на кризис президент Украины должен был вернуться на Банковую как можно скорее, но сделал это только на следующие сутки. Учитывая имеющийся ресурс, почему ОПУ срочно не отправил президентский борт за украинской делегацией, которая должна реагировать на кризис из Киева, а не из Муската», — негодовали депутаты.

Обращение подписало всего 8 из 27 нардепов от «Европейской солидарности». Этого хватает, чтобы Богдан обязан был на него ответить.

Претензии нардепов к Зеленскому не беспочвенны. Его визит в Оман в свое время вызвал вопросы у украинского общества.

Визит с оговорками

Утром в воскресенье, 5 января, когда вся Украина отдыхала и готовилась к православному Рождеству, СМИ облетела сенсационная новость — президент Украины Владимир Зеленский, ранее критиковавший отдых предшественника Петра Порошенко на Мальдивах, тоже оказался на недешевом курорте — в Омане.

«Счастье, это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах», — произнес президент Зеленский в сентябре на саммите YES в Киеве.

Спустя четыре месяца он сам оказался на дорогом курорте. При этом, как и Порошенко, тайно. А ведь такое поведение политиков Зеленский высмеивал в своем сериале «Слуга народа», намекая на того же Порошенко.

Лишь после того как фото с его отдыха опубликовало издание «Страна», в окружении Зеленского признали: президент действительно в Омане.

«Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он прибыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на наивысшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обговорит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в страну», — сообщил Офис президента Украины в Facebook.

Позже ОПУ опубликовал фото встречи Зеленского с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, в разговоре с которым Зеленский в том числе упомянул и о росте товарооборота между странами на 10% — до $80 млн.

Однако это объяснение не удовлетворило украинцев, а оппозиции дало шанс и вовсе вволю поглумиться над Зеленским. Ведь в марте 2019 года Евросоюз внес Оман в черный список офшоров. Зеленского в соцсетях прозвали «Вовкой Аравийским» и «Вовой Инкогнито» (раньше «Петром Инкогнито» называли Порошенко за эпизод из его мальдивского отдыха), а фото его встречи с оманским министром стало основой для множества коллажей, высмеивающих президента Украины.

В рождественский Сочельник — 6 января — член «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в ее партии готовят запросы в Офис президента и Министерство иностранных дел.

«Пока мы за свой счет поехали на Гуцульщину на Рождество, президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом… Готовим запрос от Европейской Солидарности на ОПУ и МИД — кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать», — написала она в Facebook.

Утром 8 января в Иране произошла авария украинского Boeing 737-800, и Зеленский вынужден был вернуться в страну. Правда, возвращался он тоже сомнительным способом.

Отель, самолет и деньги

Украинский «4 канал» в конце января повторил путешествие Зеленского в Оман. Их журналисту удалось побывать в номере, где отдыхал Зеленский. Он находится на восьмом этаже отеля Al Bustan Palace. Само здание отеля — в госсобственности. В собственности султана Омана — девятый этаж. Туда даже не пускают обслуживающий персонал отеля.

«В конце декабря или в начале января цена могла дойти до 200 тыс. грн (около 507 тыс. руб. — Ред.) [за сутки]», — рассказал журналист Андрей Ткачук.

С учетом того, что Зеленский находился в Омане по меньшей мере с 4 января и по вечер 9 января, т.е. снимал номер пять суток, его пребывание могло обойтись в 1 млн грн (около 2,53 млн руб. — Ред.) или в 800 тыс. грн (около 2 млн руб. — Ред.), если Зеленский с семьей выселился из отеля днем.

Не меньший интерес представляет и то, как возвращался Зеленский на Украину. По данным программы «Схемы», для срочного возвращения на Украину он использовал чартерный рейс, который мог стоить «несколько десятков тысяч долларов».

Позже издание texty.org.ua, изучив бортовой номер самолета и стоимость его аренды, сообщило, что перелет стоил от $63 тыс. до $75 тыс.

И если раньше оппозиция пыталась обвинить Зеленского в том, что ему в Оман один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук привозил помощника президента РФ Владислава Суркова, то теперь, после того как Медведчук рассказал, кто и зачем летал на его самолете из Омана в Москву (это была дочь политика), оппозиционеры решили задать логичный вопрос: а кто оплачивал перелет Зеленского? Пристайко пообещал обнародовать детали визита Зеленского в Оман © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В принципе он небедный человек и может себе это позволить. Но если его визит действительно носил официальный характер, то вместе с ним должна была лететь охрана и группа людей, организовывавших визит. Конечно, президент их мог повезти за свой счет. Однако это довольно странно для визита, который носит официальный характер.

С другой стороны, Зеленский может извлечь из ситуации с самолетом выгоду: ему достаточно пояснить, что он решил не тратить государственные средства и не изнашивать ресурс у самолета государственной авиакомпании, а потратился и привез и семью, и охрану, и чиновников за свой счет. Обвинение в том, что прилетел Зеленский из Омана довольно поздно — через 17 часов после трагедии, — тоже легко парировать банальной арифметикой. Учитывая 7,5 часа лета из Омана, Зеленский нашел самолет за десять часов. В принципе с учетом времени, когда Зеленский получил информацию о трагедии, принятием решения, подготовкой правительственного самолета к полету, согласованием маршрута и времени посадки и самим 7,5-часовым полетом Зеленский практически не опоздал.

Если пресс-служба президента сможет грамотно все это донести до украинцев, а также сравнить поведение Зеленского, который отдых использовал для рабочей встречи, с поведением предшественника, он даже может выиграть в рейтинге. Другое дело, если окажется, что перелет украинского президента оплачивал кто-то другой. Тогда имидж Зеленского повторит судьбу имиджа Порошенко после мальдивского скандала.