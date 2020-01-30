Белый дом требует от бывшего советника президента США Джона Болтона исключить из текста будущей книги некоторые отрывки, в которых якобы содержатся секретные сведения. 29 января со слушаний по импичменту в Сенате выгнали американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса из-за GPS-браслета, который он должен носить по решению суда

В верхней палате Конгресса США начался новый этап судебного процесса в рамках импичмента: в течение 16 часов сенаторы могут в письменном виде через председателя Верховного суда Джона Робертса задать вопросы сторонам защиты и обвинения. По договорённости партии разделили это время по 8 часов на два дня поровну между собой.

Вопросов у сенаторов вагон и маленькая тележка

29 января политики заседали с 13:00 до 23:00 и предпочли обращаться к своим сторонам, за счёт чего смогли продолжить представлять свою позицию по делу. В частности, республиканцы поинтересовались у команды адвокатов «разве это не дело президента — проводить внешнюю политику?», а демократы спросили обвинителей (управляющих импичментом) «если Сенат не сможет привлечь Трампа к ответственности, как это подорвёт наше правосудие?», «действительно ли президент действовал в интересах США?» и можно ли вынести вердикт без вызова таких свидетелей, как бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэйни, а также без предоставления дополнительных документов. Топ-10: чем запомнился «дежурный по Украине» Джо Байден © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Краткий ответ — нет. Справедливого процесса не может быть без вызова свидетелей. Если есть вопросы о мотивации президента, то необходимо вызвать человека, который напрямую говорил с президентом», — ответил председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, возглавляющий команду обвинителей.

Он убеждён, что Трамп хотел добиться расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, поэтому приостановил военную помощь.

Один из адвокатов Трампа, почётный профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц заявил: «Если президент предпринимает то, что, как он верит, поможет ему переизбраться в общественных интересах, это не должно вести к импичменту».

На вопрос, насколько допрос свидетелей может затянуть судебный процесс, ответил юрисконсульт Белого дома Джей Секулов: «Я обещаю вам, что это займёт очень, очень много времени, потому что есть много свидетелей, которых мы начнём вызывать. Этот судебный процесс будет идти месяцы. Если мы получим всех тех, кого захотим, то останемся здесь надолго».

В числе этих всех он назвал Джо и Хантера Байденов, Адама Шиффа и сотрудника Национальной разведки, который подал анонимную жалобу на содержание телефонного разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским 25 июля.

Белый дом не пускает мемуары Болтона в массы

Болтон ранее говорил, что даст показания в Сенате, если получит официальную повестку. В основу его показаний легла бы информация из черновиков его будущей книги «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», публикация которой запланирована на март. Как сообщили источники американских СМИ, ознакомившиеся с рукописью, чиновник подтверждает версию демократов о том, что Трамп оказывал давление на украинского коллегу, чтобы добиться расследования в отношении своего наиболее вероятного оппонента на ноябрьских президентских выборах Джо Байдена. Стратегию защиты Трампа от импичмента демократы написали ещё 20 лет назад © AP, J. Scott Applewhite | AP, J. Scott Applewhite | Перейти в фотобанк

Из новостей телеканалов CNN и MSNBC стало известно, что Белый дом официально уведомил Болтона, что выступает против публикации его книги из-за содержащихся в ней сведений, составляющих государственную тайну, поэтому некоторые фрагменты необходимо вырезать. Согласно правилам, перед публикацией все мемуары бывших сотрудников администрации проверяются на наличие секретной информации, не подлежащей огласке.

Адвокат Болтона Чарльз Купер заявил, что не согласен с такой постановкой вопроса, а информацию из книги нельзя считать секретной.

Дональд Трамп в Twitter выразил недоумение, что его бывший советник не пожаловался на моменты, которые его не устраивали, после увольнения, а сразу же приступил к написанию «противной и неправдивой книги».

«Я дал ему эту работу, несмотря на то что многие говорили: «Не делайте этого, сэр», и вот он занимает этот пост и ошибочно говорит о «Ливийской модели» (по вопросу урегулирования ситуации в Северной Корее. — Ред.) по ТВ. Если бы я его слушал, мы уже были бы в шестой мировой войне», — добавил президент.

Для Парнаса двери Сената закрыты

Ещё одним ценным для демократов свидетелем по делу об импичменте мог бы стать американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас, тем более он уже передал оппозиции аудио- и видеозаписи, сделанные на закрытой встрече с Трампом 30 апреля 2018 года в вашингтонском Trump International Hotel. В лучших традициях Украины: в деле об импичменте Трампа появились «плёнки Парнаса» © REUTERS, Brendan McDermid/File Photo | REUTERS, Brendan McDermid/File Photo | Перейти в фотобанк

Накануне Парнас, находящийся под домашним арестом из-за обвинения в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний, подал ходатайство с просьбой разрешить ему посетить заседание в Сенате в качестве зрителя на галереи, суд удовлетворил его просьбу, но с условием, что на него наденут GPS-браслет для отслеживания местонахождения.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер пригласил бизнесмена быть его личным гостем на судебном процессе по импичменту, но понаблюдать за дискуссией сторон ему не удалось.

«Парнаса выгнали из галереи, потому что он носит браслет на щиколотке, так как является обвиняемым по уголовным делам, обвиняемым в серьёзных преступлениях!» — написал в Twitter сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

Агентство Reuters сообщает другую информацию — полиция даже не пустила его в здание Сената.

По регламенту процесса по импичменту на заседания запрещено проносить любые электронные устройства, а снять GPS-браслет Парнас не имел права.

После того как сенаторы зададут все вопросы управляющим импичментом и адвокатам, пройдут четырёхчасовые дебаты, а затем сенаторы решат, вызывать ли свидетелей. Исход голосования по-прежнему сложно предугадать, потому что ещё не все республиканцы приняли окончательное решение, и если хотя бы четверо скажут «да», то допрос придётся провести. Команда Трампа хотела бы не просто как можно быстрее завершить судебный процесс, но и заручиться поддержкой сенаторов-демократов, пусть даже одного (в Палате представителей трое демократов голосовали не так, как их однопартийцы). В качестве такового может стать Джо Манчин от штата Западная Вирджиния, который и с президентом общается, и 25 января положительно оценил представленные адвокатами Трампа доводы по импичменту.