"Исааку - 120!" Пожелания такого срока жизни — традиционные в той этнической группе, к которой принадлежали предки великого советского композитора. Как-то так получилось, что Ицхак-Бер бен Бецалель-Йосеф своим творчеством и его признанием опровергал бытующее в некоторых современных неолиберальных кругах мнение о воинствующем антисемитизме в СССР

В самом деле, автор 11 оперетт и 4 балетов, более 30 фильмов, более 100 песен — кто более матери-истории ценен? Мы говорим «Веселые ребята» — подразумеваем «Цирк», мы говорим «Волга-Волга» — подразумеваем «Кубанские казаки»!

В такое интересное — с какой стороны ни посмотри — время жил Исаак Осипович, что вокруг него были сплошь имена и личности: и с Михаилом Булгаковым он дружил, с Иваном Пырьевым и Григорием Александровым фильмы снимал, Дмитрий Шостакович его музыку ценил, с Леонидом Утесовым он джазовал — жить становилось лучше, жить становилось веселей.

Феномен советского агитпропа еще должен найти своих объективных исследователей. Не тех, которые оптом бы принимали за чистую монету все достижения социализма. Но и не тех, кто огульно и охально готов подходить ко всем его свершениям. А тех, кто вдумчиво и бережно измерил бы и соотнес степень восторга перед новыми возможностями первых пятилеток и хтонический ужас социума перед подвигом, который ему предстоит совершить, — и все это с внутренним транспортиром для измерения углов и перекосов. Дунаевский, без сомнения, одно из мерил этой эпохи и сам по себе объект для исследования. Команда молодости нашей. Александре Пахмутовой - 90 © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Хотя, как часто бывает, стартовые условия не способствовали. Родился музыкально одаренный еврейский мальчик в полтавской Лохвице. Если бы не мама Розалия (фамилию которой, кстати, и взял сын) и дед — кантор местной синагоги, — музыка бы прошла мимо него и его братьев, каждый из которых благодаря воспитанию стал или композитором, или дирижером, или хормейстером. А потом у Исаака пошло-поехало. Причем сначала в Харьков — Харьковское музыкальное училище и Харьковская консерватория могут гордиться выпускником Дунаевским, даже если бы больше никого не выучили. Но оно же потом поехало дальше: в московские театр «Эрмитаж», Театр сатиры и театр-оперетты, а в мюзик-холлы так и вовсе в оба — и в Московский, и в Ленинградский.

Всего, как надо понимать в этот юбилейный для меломанов (или дунаевскоманов) день, не перечислить. Но вот что-то хотелось бы, в том числе увертюру к кинофильму «Дети капитана Гранта», которую уже упомянутый Дмитрий Шостакович считал достойной вещью, и сам автор — одной из лучших.

Не зря потом эта музыка фильма 1936 года была использована в новой экранизации романа Жюля Верна — «В поисках капитана Гранта» режиссера Станислава Говорухина уже в 1985 году, в которой Игорь Кантюков при участии Маскима Дунаевского покусился на святое, но вполне профессионально. Максим же, кстати, не был бы Дунаевским, а был бы Пашковым — сыном балерины Московского театра оперетты, — если бы не решение советских и партийных органов дать ему фамилию внебрачного отца за то, что отрок своими музыкальными способностями соответствовал высокому званию сына композитора. Продолжил, стало быть, династию!

Да и балеты не мешало бы посмотреть — уж больно названия у них интригующие: «Отдых фавна», «Мурзилка», «Невеста и автомат». Но где же это теперь возможно в пропасти бездуховности современного искусства? Довольствуемся осознанием того, что вторая — из законных — жена Исаака Осиповича Зинаида Судейкина тоже была балериной, поэтому просто поверим, что плохого бы он для любимых женщин не написал. Впрочем, вера тут ни при чем. Вот список его гениальных песен, которые прошли проверку временем и ничуть не потеряли своей духоподъемности, а «Моя Москва» и вовсе стала гимном столицы РФ в 1995 году:

«Песня о Родине»

«Каким ты был»

«Марш энтузиастов»

«Молодежная»

«Школьный вальс»

«Песня о веселом ветре»

«Каховка, Каховка, родная винтовка»

и прочая, и прочая, и прочая…

Память об Исааке Дунаевском хранится, как говорится, «от Москвы до самых до окраин», и его малая родина, что в нынешних политических извращениях особо приятно, тоже не отказывается от своего сына, хотя он и прославлял тот самый режим, который нынешние идеологи Украины всячески поносят. Вот в Харькове, например, в начале прошлого августа была установлена скульптурная композиция с фигурами Клавдии Шульженко и Исаака Дунаевского (автор Катиб Мамедов), а в Лохвице вообще еще с послевоенных времен работает детская музыкальная школа имени И. Дунаевского — что характерно, на ул.Ленина.

Так что честь и хвала таланту и после 120 лет — он этого заслужил!