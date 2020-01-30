Социологи продолжают выдавать прошлогодние данные, хотя уже появились результаты и новых исследований, проведённых уже в этом году. Несмотря на то что в конце прошлого и начале нового годов произошёл ряд важных событий, прежде всего внешнеполитического плана, изменений очень мало

29 января были опубликованы данные двух исследований, проведённых Центром им. Разумкова:

— исследование об оценке хода реформ было проведено по заказу Фонда «Демократические инициативы» на деньги посольства Нидерландов. Опрос проведён 6-11 декабря, опрошено 2018 человек;

— исследование о поддержке политических партий проведено по заказу интернет-издания «Обозреватель» 17-21 января. Опрошено 2 тыс. респондентов.

В сфере реформ ситуация предсказуемая — люди исполнены оптимизма.

Не верят в успех реформ всего 13% опрошенных, не верят в способность страны преодолеть трудности всего 11%.

Главными проблемами страны считаются коррупция и война в Донбассе (по 69%). С угрозой олигархов считается менее трети опрошенных, а считают вызовом отсутствие профессионалов всего четверть.

Инициатором реформ считают президента (60%), тормозом — олигархов (51%) и бюрократию (43%).

Создаётся впечатление, что, несмотря на относительно невысокую оценку деятельности правительства Гончарука, избиратели всё же связывают успешные реформы именно с деятельностью либералов, основной линией — отстранение олигархов от управления экономикой.

В общем, сохранение правительства Гончарука было правильным решением президента Зеленского, но…

Во-первых, украинцы остаются нацией патерналистской — почти половина опрошенных полагает, что государство должно нести ответственность за обеспечение всем необходимым каждого гражданина, а 71% — что государство должно обеспечивать максимум услуг.

Во-вторых, важнейшими реформами считают антикоррупционную, медицинскую и пенсионную, но более половины опрошенных полагают, что ни одна из них ещё не начала сколько-нибудь успешно выполняться. Т.е. всё то, что уже сделано, люди реформами вообще-то не считают.

В целом люди ждут реформ, но это совершенно не те реформы, которые в принципе способно проводить нынешнее украинское правительство. Люди жаждут возвращения социализма — с всеобщей социальной защитой и без олигархов, но при этом с рыночной экономикой и демократией (за неё — 52%, и только 20% полагают, что при определённых условиях авторитаризм может быть лучше).

При этом по сравнению с прошлым годом (мы брали за базу исследование группы «Рейтинг», проведённое в конце ноября) в политическом спектре Украины не поменялось практически ничего — тот же порядок и те же цифры.

Безусловным лидером является «Слуга народа» с поддержкой в 45% активных избирателей, второе место у «Оппозиционной платформы» с 14%. Далее — «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Но вот на пятом месте опять нарисовалась «Сила и честь» Игоря Смешко, демонстрировавшая неплохие результаты перед выборами, но в парламент не попавшая. Сейчас её результат 5% — вдвое больше, чем в прошлом году.

А вот «Голос» провалился почти с 4,5% до 2,5%. Кстати говоря, близкие к ОП телеграм-каналы обсуждают сейчас повторный уход из политики Святослава Вакарчука и возможную переориентацию партии на Олега Сенцова.

В общем, украинский капиталистический социализм должна строить партия «Слуга народа». К чему она, разумеется, не готова.