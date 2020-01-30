По его словам, эту инициативу в НСЖУ считают «направленной на установление контроля власти над украинскими медиа».

«Предлагаем правительству остановить обсуждение и продвижение настолько конфликтного законопроекта, который подвергается критике как украинскими журналистами, национальными медийными организациями, так и международным сообществом», — говорится в заявлении Томиленко, обнародованном на сайте НСЖУ.

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 17 января рекомендовал депутатам Верховной Рады принять в первом чтении за основу законопроект «О медиа в Украине». Спикер парламента Дмитрий Разумков позднее заявил, что законопроект вызвал много дискуссий и будет дорабатываться.

Действительно, дискуссии вокруг документа разгорелись немедленно. Да иначе и быть не могло: законопроект предусматривает действительно тотальный контроль СМИ и блогосферы, за распространение «заведомо недостоверных сообщений» предлагается ввести штрафы, а в случае «систематического распространения» — исправительные работы, за повторные действия — тюремные сроки от 5 до 7 лет «с лишением права занимать определенные посты или заниматься определенной деятельностью».

«Украина: глобальный контекст»: приведет ли законопроект «О медиа» к тотальной цензуре?
«Украина: глобальный контекст»: приведет ли законопроект «О медиа» к тотальной цензуре?
© Скриншот из видео Украина.ру

Проект также предусматривает создание Ассоциации профессиональных журналистов Украины (АПЖУ) вместо нескольких существующих ныне медийных организаций и введение института уполномоченного по вопросам информации. Есть и требование ко всем СМИ предоставить в Нацсовет по ТВ развёрнутую информацию о структуре собственности. Цензурированию подвергнутся материалы о России и об СССР. Предусмотрены и языковые квоты.

Инициаторы проекта поясняют необходимость таких мер тем, что Украина якобы находится в состоянии «гибридной войны», и потому, дескать, нужна действенная «защита» от манипуляций, от «информационной войны». Однако в НСЖУ указывают: «законопроект в целом не даёт эффективных инструментов борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, а лишь усиливает давление на украинские СМИ под прикрытием войны». Так, украинских журналистов предлагается «разделить на два сорта — на так называемых «профессиональных журналистов» и просто «журналистов». При этом защита «просто журналистов» фактически будет ослаблена.

«Считаем эту идею позорной и дискриминационной. Лицензирование журналистской профессии властью недопустимо. Обсуждение этой идеи не имеет смысла. От неё нужно отказаться», — говорится в заявлении главы НСЖУ. Томиленко подчеркнул, что власть планирует создание подконтрольной общественной организации — Ассоциация профессиональных журналистов — и руками АПЖУ «планируется карать нелояльных к власти журналистов и медиа».

Не в восторге в НСЖУ и от идеи введение института уполномоченного по вопросам информации, снабжённого широким спектром инструментов для вмешательства в работу редакций. По словам Томиленко, уполномоченный фактически будет заниматься цензурой — «будет присылать требования к СМИ опровергнуть или снять информацию под угрозой судебного иска».

Что до предусмотренных проектом сроков лишения свободы за «дезинформацию», то Томиленко подчеркнул: за избиение журналистов дают сроки меньше, чем предлагается давать «за неполную информацию».

Лесев пояснил, чем свобода слова на Украине отличается от западных стандартов
Лесев пояснил, чем свобода слова на Украине отличается от западных стандартов
© Facebook, Игорь Лесев

В среду, 29 января, в Киеве состоялось общественное обсуждение законопроекта. Впрочем, как рассказал в авторской программе «Я так думаю» в эфире телеканала NewsOne известный украинский журналист и политзаключённый Руслан Коцаба, накануне не все медийщики смогли попасть на общественное обсуждение в Минкульт, даже своевременно зарегистрировавшись. Самого Коцабу «не пустила программа». Комментируя высказывание министра культуры Украины Бородянского, заявившего, что предлагаемые меры в сфере медиа обусловлены войной, Коцаба сказал: «Война — она до сих пор продолжается в чьих-то головах, надо сначала голову подлечить…»

В НСЖУ отметили, что организация не намерена бороться с чиновниками «за запятые» и торговаться за меру уголовной ответственности: «считаем невозможным обсуждать инструменты давления на медиа и сворачивания свободы слова».

Отметим, озабоченность намерениями украинской власти регулировать журналистскую деятельность выразили и в Европе (в частности, на эту тему высказались представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир и генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутиеррез).

В украинском обществе законопрект мало кто защищает. Политолог Алексей Якубин в эфире NewsOne назвал этот документ «даже слишком скандальным», предусматривающим нормы, которые просто «выходят за рамки здравого смысла». Впрочем, суть ясна: власть пытается создать корпус лояльных журналистов, которых, собственно, нельзя будет на самом деле считать журналистами.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что законопроект о медиа полностью копирует гитлеровский закон о прессе и «нацелен исключительно на удушение свободы слова и установление цензуры на Украине».