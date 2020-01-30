Серьёзной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность назвал инициированный Минкультом законопроект о медиа глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко

По его словам, эту инициативу в НСЖУ считают «направленной на установление контроля власти над украинскими медиа».

«Предлагаем правительству остановить обсуждение и продвижение настолько конфликтного законопроекта, который подвергается критике как украинскими журналистами, национальными медийными организациями, так и международным сообществом», — говорится в заявлении Томиленко, обнародованном на сайте НСЖУ.

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 17 января рекомендовал депутатам Верховной Рады принять в первом чтении за основу законопроект «О медиа в Украине». Спикер парламента Дмитрий Разумков позднее заявил, что законопроект вызвал много дискуссий и будет дорабатываться.

Действительно, дискуссии вокруг документа разгорелись немедленно. Да иначе и быть не могло: законопроект предусматривает действительно тотальный контроль СМИ и блогосферы, за распространение «заведомо недостоверных сообщений» предлагается ввести штрафы, а в случае «систематического распространения» — исправительные работы, за повторные действия — тюремные сроки от 5 до 7 лет «с лишением права занимать определенные посты или заниматься определенной деятельностью». «Украина: глобальный контекст»: приведет ли законопроект «О медиа» к тотальной цензуре? © Скриншот из видео Украина.ру

Проект также предусматривает создание Ассоциации профессиональных журналистов Украины (АПЖУ) вместо нескольких существующих ныне медийных организаций и введение института уполномоченного по вопросам информации. Есть и требование ко всем СМИ предоставить в Нацсовет по ТВ развёрнутую информацию о структуре собственности. Цензурированию подвергнутся материалы о России и об СССР. Предусмотрены и языковые квоты.

Инициаторы проекта поясняют необходимость таких мер тем, что Украина якобы находится в состоянии «гибридной войны», и потому, дескать, нужна действенная «защита» от манипуляций, от «информационной войны». Однако в НСЖУ указывают: «законопроект в целом не даёт эффективных инструментов борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, а лишь усиливает давление на украинские СМИ под прикрытием войны». Так, украинских журналистов предлагается «разделить на два сорта — на так называемых «профессиональных журналистов» и просто «журналистов». При этом защита «просто журналистов» фактически будет ослаблена.

«Считаем эту идею позорной и дискриминационной. Лицензирование журналистской профессии властью недопустимо. Обсуждение этой идеи не имеет смысла. От неё нужно отказаться», — говорится в заявлении главы НСЖУ. Томиленко подчеркнул, что власть планирует создание подконтрольной общественной организации — Ассоциация профессиональных журналистов — и руками АПЖУ «планируется карать нелояльных к власти журналистов и медиа».

Не в восторге в НСЖУ и от идеи введение института уполномоченного по вопросам информации, снабжённого широким спектром инструментов для вмешательства в работу редакций. По словам Томиленко, уполномоченный фактически будет заниматься цензурой — «будет присылать требования к СМИ опровергнуть или снять информацию под угрозой судебного иска».

Что до предусмотренных проектом сроков лишения свободы за «дезинформацию», то Томиленко подчеркнул: за избиение журналистов дают сроки меньше, чем предлагается давать «за неполную информацию». Лесев пояснил, чем свобода слова на Украине отличается от западных стандартов © Facebook, Игорь Лесев

В среду, 29 января, в Киеве состоялось общественное обсуждение законопроекта. Впрочем, как рассказал в авторской программе «Я так думаю» в эфире телеканала NewsOne известный украинский журналист и политзаключённый Руслан Коцаба, накануне не все медийщики смогли попасть на общественное обсуждение в Минкульт, даже своевременно зарегистрировавшись. Самого Коцабу «не пустила программа». Комментируя высказывание министра культуры Украины Бородянского, заявившего, что предлагаемые меры в сфере медиа обусловлены войной, Коцаба сказал: «Война — она до сих пор продолжается в чьих-то головах, надо сначала голову подлечить…»

В НСЖУ отметили, что организация не намерена бороться с чиновниками «за запятые» и торговаться за меру уголовной ответственности: «считаем невозможным обсуждать инструменты давления на медиа и сворачивания свободы слова».

Отметим, озабоченность намерениями украинской власти регулировать журналистскую деятельность выразили и в Европе (в частности, на эту тему высказались представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир и генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутиеррез).

В украинском обществе законопрект мало кто защищает. Политолог Алексей Якубин в эфире NewsOne назвал этот документ «даже слишком скандальным», предусматривающим нормы, которые просто «выходят за рамки здравого смысла». Впрочем, суть ясна: власть пытается создать корпус лояльных журналистов, которых, собственно, нельзя будет на самом деле считать журналистами.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что законопроект о медиа полностью копирует гитлеровский закон о прессе и «нацелен исключительно на удушение свободы слова и установление цензуры на Украине».