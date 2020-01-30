Фига в кармане. Как в Белоруссии музыкант-изгой стал кумиром власти

Одним из наиболее выразительных симптомов идеологического разворота Минска стало изменение отношения к творчеству группы BRUTTO. Еще вчера их не пускали в Белоруссию, считая врагами президента Лукашенко, а сегодня «Борцам с русским миром» и «имперским мышлением», певцам АТО предоставляют лучшие концертные площадки страны и рекламируют по ТВ

«Гопота хочет править миром? Лилипут думает жить вечно? Думаете всех переиграть? Х*й вам! BRUTTO заявляет: «"Рашизм не пройдет!" Провалитесь со своим "русским миром"», — таким текстом сопровождался клип «Партизан Рок», представленный 2 марта 2015 года группой BRUTTO. Из самой песни можно узнать, например, что «смертюшка подруга — кремлевским холуям».

На YouTube эта подпись к клипу уже удалена (хотя еще пару лет назад была доступна), но сохранилась на сайте группы и на ее странице в «ВКонтакте» (видимо, там забыли потереть).

На тот момент Сергей Михалок, фронтмен групп «Ляпис Трубецкой» и BRUTTO, уже несколько лет был persona non grata в Белоруссии. В октябре 2011 года против Михалка было возбуждено уголовное дело из-за оскорбления президента Белоруссии.

Спустя два года Михалок решил вернуться на родину. «Я вернулся жить в Минск, потому что родился второй сын Макар, потому что у меня новая группа. И какого черта я вообще должен бегать? Я устал бегать! И совершил главную ошибку — решил, что меня не будут трогать в Белоруссии, так как я уже не «ляпис», а Brutto. А ***** [ничего подобного]! В общем, наши фанаты в органах предупредили, что против нас проводится операция КГБ, и я в течение дня перебрался из Минска в Киев. Могли устроить провокацию», — рассказывал музыкант в июне 2015 года в интервью журналу Maxim.

Я и ребята из Misanthropic division pic.twitter.com/MmnA6XjSh9 — Сяргей Міхалок (@MihalokOfficial) March 4, 2015

С 2014 года Михалок обосновался на Украине, где его песня «Воины света» стала неформальным гимном сначала Евромайдана (где музыкант успел выступить с концертом со сцены 7 декабря 2013 года), а затем и АТО.

Градус радикальности музыканта уверенно рос. Много шума наделала публикация 4 марта 2015 года фотографии, где Михалок позировал рядом с представителями неонацистского объединения Misanthropic Division, многие из которых (например, находящийся в центре фотографии Сергей Линник) воевали в АТО в рядах полка «Азов».

«Уличные ребята — они с нами. Все АТО слушает «Гарри». И в этом отличие людей, готовых на действия в реале. И они теперь с BRUTTO», — гордо заявлял Михалок 1 июня 2015 года в интервью сайту «Белорусский партизан».

Сергей Линник — нацист из Азова, был награжден медалью "За военную службу", вручал лично Турчинов. pic.twitter.com/elmXWNAjTX — Julia Krafman (@krafman_inc) June 21, 2015

В интервью, опубликованном 11 июня 2015 года «Немецкой волной», журналист поинтересовался у Михалка: «После начала российско-украинского конфликта в странах бывшего Советского Союза остро встал вопрос национальной самоидентичности. А насколько важен он для вас? Ведь многие ваши последние песни написаны на белорусском языке — песня «Родны край», например».

На этот вопрос музыкант ответил: «Для меня сейчас это вопрос номер один. Я вообще антиимпериалист, антимилитарист. Любая империя может существовать, только если ее держать с помощью кнута, колючей проволоки, ГУЛАГов. Империя совковая уже развалилась. И собирать ее назад — это очень плохо. Потому что современные россияне не видят в белорусах, украинцах или молдаванах отдельный, достойный и равный им народ. Они считают нас какими-то «недорусскими», как они говорят. У них имперское мышление, они считают, что таких наций нет, что у нас нет своей истории, своего языка, своей культуры, что мы все должны петь под дудку кремлевского руководства… Поэтому я сейчас живу в Украине и помогаю украинцам строить то общество, которое, возможно, станет моделью и примером и для Беларуси, и для Молдавии, и для Казахстана».

Об этом же он говорил и в интервью 15 мая 2015 года «Украинской правде»: «Мы сейчас сидим в Одессе, в Украине, и это уже будущее Минска». В Одессе, в мае!..

Но вот, как я и говорил в предыдущей статье, примерно в середине 2016 года в кабинетах высшей власти Белоруссии начинается идеологический разворот. Начинается массовое внедрение вышиванок, откровенно копирующее Украину. И не только…

Очевидно, заманить уже не раз пуганого Михалка домой было не так-то уж легко. Но, тем не менее, со временем его удалось убедить, и 29 октября 2016 года в Гродно (для начала) состоялся первый за много-много лет концерт BRUTTO в Белоруссии.

В зале гродненского Ледового дворца — пять тысяч зрителей, съехавшихся со всей страны. В толпе мелькают футболки и красно-бело-красные флаги Белорусской народной республики с гербом «Погоня», принятые у националистов. При этом зрители удивлялись: «Не было такого раньше, чтобы как здесь, в Гомеле — не гоняли за бело-красно-белые флаги, за «Погоню», за символику. Конечно, если бы им был приказ забирать флаги — то забирали бы, и лупили бы, а так приказа, видно, не было».

Так времена поменялись! Не будем забывать, концертную площадку согласовала BRUTTO не какая-нибудь левая инстанция, а гродненский исполком.

12 февраля 2017 года — новый концерт в Гродно, а затем — уже более престижная площадка: 8 марта 2017 года BRUTTO выступает на стадионе «Минск-Арена»!

А уже 6 июля 2017 года «Белавиа» презентует рекламный клип, в котором снялся Михалок. «Мы рады сообщить, что авиакомпания «Белавиа» стала официальным перевозчиком популярных белорусских групп «Brutto» и «Оркестр Ляпис-98». По словам артистов, это партнёрство позволит им не только быстрее добираться до концертных площадок, но и на 20% снизит стоимость билетов на концерт для поклонников группы», — сообщалось при публикации клипа на официальной странице компании в Facebook.

Оценим всю красоту момента! Принадлежащая (даже после акционирования в 2013 году) государству Белоруссии авиакомпания снимает рекламу, где в главной роли — человек, который еще менее двух лет назад заявлял о себе как борце с «русским миром» и президентом России, гордился тем, что «все АТО слушает» его песни и поддерживает его!

За последующие годы Михалок не устает мелькать на самых раскрученных концертных площадках Белоруссии — от собственных концертов на «Минск-Арене» до музыкальных фестивалей «Рок за бобров» в Бобруйске, собирающих до 50 тысяч зрителей.

По поводу всего этого Михалка хочется назвать нехорошим словом, которое поется в упомянутой в начале статьи песне «Партизан Рок»: «Системный пид…рок». Так тогда он определял угодных государству музыкантов. С другой стороны, можно сказать, что как раз белорусские власти используют его и ему подобных для своих политических целей и только потому и предоставляют им свободу действий.