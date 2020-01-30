В последние месяцы отношения между Россией и Белоруссией заметно обострились. В Минске подсчитали, что потери бюджета от налогового маневра России и «загрязнённой» нефти составили почти 5%. Но это лишь одна из составляющих кризиса в отношениях двух стран

«Дорожные карты» дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства согласовать не удаётся, президент Лукашенко произносит неполиткорректные фразы о руководстве России.

В это время вокруг российско-белорусского конфликта разгорелась дискуссия и на страницах Украины.ру. Политические эксперты и историки из России, Украины и Белоруссии обменялись мнениями, и, в целом, остались при своих.

Наше издание решило продолжить обсуждение болезненной темы. К обсуждению интеграции двух стран и нефтяном кризисе подключились политические эксперты из Москвы и Минска, а также белорусский журналист.

Поддержка для Минска: времена изменились

Вопрос интеграции принимает принципиальные формы, уверен политолог Алексей Кочетков. По его словам, позиция российской стороны формулируется просто: Москва готова продолжать поддерживать Белоруссию, но только при условии встречных политических шагов.

Краткая история братских войн России с Белоруссией. Никогда так не было и вдруг опять © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк — считает Кочетков.

Что же касается Белоруссии, то позиция Александра Григорьевича Лукашенко тоже довольно простая и прозрачная, полагает эксперт: президент Белоруссии хочет, «чтобы его государство и дальше пользовалось всеми дотациями со стороны России, которые были последние 20 лет. При этом ничего не предлагая взамен и продолжая политику мягкой белорусизации, которая в обозримом будущем приведёт к появлению в Белоруссии серьезной политической силы, которая будет нацелена на Запад».

Подобная мягкая белорусизация, подчёркивает политолог, ведёт к всё большему отдалению Белоруссии от России.

Интеграция — отдельно, нефть — отдельно?

Белоруссия около 28 лет существует в формате независимого государства, сформировалось новое поколение людей и государственнические элиты, поэтому идея об объединении с Россией в некую форму общего государства не воспринимается и не обсуждается. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский.

«Более того, когда такие сигналы поступают с российской стороны, зачастую они неверно интерпретируются с помощью местных националистов и прозападных СМИ, вызывая определенные опасения.

Асафов: Двери России должны быть открыты для тех, кто хочет в неё войти © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк — отметил эксперт.

Логично, продолжает он, было бы перейти к форме союза двух государств, у которых есть взаимные обязательства в области обороны, политики, экономики и национальной безопасности.

«Кроме того, у нас есть трек ЕАЭС, и белорусско-российская интеграция опережает те формы, которых удалось достичь в ЕАЭС. Поэтому Союзное государство нужно оставлять как флагман интеграционных процессов в форме союза РБ и РФ, а вопросы нефти и газа решать в фарватере права ЕАЭС», — сообщил политолог.

Сахар и независимость

Сложно судить, какой вариант интеграции двух государств устроил бы Лукашенко, говорит белорусский журналист Василий Малашенков. Но, отмечает он, и с белорусской стороны это неоднократно уже подчеркивали, что всё может упереться в нефть и газ — «и так и произошло».

«Основной вопрос всё-таки в том, чтобы определить конфигурацию по цене, и вообще по формированию этой цены.

Дело в том, что для Белоруссии это пока очень критические товары, потому, что если мы возьмем, например, ту же сахарную отрасль, то российский сахар намного дешевле в последние годы, а рынок у нас общий. В Белоруссии четыре государственных сахарных комбината. Они не могут работать только на внутренний рынок — объемы такие, что нужно еще и куда-то поставлять.

Куда продавать? В Евросоюз практически невозможно, там своих производителей хватает, конкуренция высокая, бюрократические барьеры. На украинском рынке тоже хватает своих производителей. В России раньше продавался белорусский сахар, можно было работать. Но после вот этих изменений в цене это стало практически невозможным. Внутренний рынок теряется, приходится вводить ограничение по нижнему порогу цены.

Почему я так подробно вам об этом рассказываю? Потому что основной элемент себестоимости, который не дает сделать сахар дешевле, чем в России — это газ. Невозможно сделать дешевле, потому что газ подается сюда по другой цене», - рассказал журналист.

Мягкая "белорусизация", при которой России предстоит жёстко спать. Или просыпаться © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Белоруссия нуждается в серьёзных экономических реформах»

Нынешний нефтяной кризис между Россией и Белоруссией — это одно из звеньев длинной цепочки, показатель того, что мир изменился. Такое мнение у Алексея Кочеткова.

«Дешёвые кредиты, дешёвая нефть и газ в обмен на пустые слова и заверения о личной дружбе — это Россию уже не устраивает. Поэтому это показатель того, что Россия действительно настроена серьезно, чего не хочет понять до сих пор Александр Григорьевич.

Он думает, что делая совершенно необдуманные заявления, зачастую оскорбительные, пугая Россию тем, что Белоруссия уйдёт на Запад, он может вернуться в состояние 96-го или 2002 года в отношениях с Россией. Не понимая, что это просто невозможно», — пояснил политолог.

Россию такое положение уже не устраивает, добавляет он.

«Понятно, что Белоруссия нуждается в серьёзных экономических реформах, модернизации своей промышленности. И сейчас как союзник в том состоянии, в котором она сейчас находится, она, скорее, обременение, чем поддержка. То есть это такой чемодан без ручки: и бросить жалко, и тащить тяжело», — заявил эксперт.

Политолог Суздальцев: Лукашенко расчитывает, что после газовых уступок Украине Москва уступит и ему © РИА Новости, Владимир Трефилов Он убеждён, что Белоруссия должна измениться, «но Белоруссия, в лице её нынешнего руководства, меняться категорически не хочет».

Всё равно договорятся?

В вопросе нефти «где-то двум сторонам придётся подвинуться», считает Александр Шпаковский. Вероятно, мы не увидим значительного удешевления цен на российские энергоносители, но какие-то скидки будут предоставлены, прогнозирует он, «либо это будет решаться за счет других сфер отношений Белоруссии и России».

«К знаковым датам (единение народов Беларуси и России в апреле, или к 75-летию Победы), мы выйдем на какие-то договоренности. А может быть и раньше. Потому что контракт на российский газ для Белоруссии истекает к концу февраля», — сказал политолог.

Раньше было объявлено, что к 2025 году будет общий рынок углеводородов. Но кроме этого в публичном пространстве мы ничего не услышали, подчёркивает Василий Малашенков. По его словам, даже не до конца понятно, как цена формируется внутри страны.

«Мы это видим так: по нашим данным, нефть добывается по определённой себестоимости, потом накручивается определенная часть за транспортировку нефти, а дальше маржа получается, которую зарабатывают компании.

Многим непонятно, откуда такая большая накрутка. Да, маржа нужна, но всё-таки, кажется, как-то многовато берут. И если хотят продавать на каком-то рыночном механизме в Белоруссии, то как-то хотелось бы развернутого, может, даже публичного объяснения, как этот рыночный механизм работает», — обозначил позицию журналист.

Москва-Минск: что дальше?

Эксперт рассказал, кто именно из окружения Лукашенко манипулирует им и подставляет его © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«По крайней мере, я в среде белорусского экспертного сообщества не вижу попыток нагнетать обстановку, в отличие от российских коллег. В то же время белорусское руководство более эмоционально реагирует на ситуацию, в отличие от россиян», — сказал эксперт.

А Алексей Кочетков считает, что Лукашенко надеется «путём истерик и шантажа вернуться к старым позициям, «жить как при бабушке».

«У него сохраняется такая иллюзия. Хотя ему уже много раз продемонстрировали, что это невозможно. Потому что это противоречит глубинным коренным интересам современной России», — подытожил политолог.