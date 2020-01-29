Код Рара: что ждет Россию и Запад в ближайшем будущем?

В пресс-центре «России сегодня» прошла презентация русского издания книги немецкого политолога Александра Рара «2054: Код Путина». Она издана в начале этого года тиражом в 4 тысячи экземпляров и с 20 января поступила в продажу

Издание Украина.ру незадолго до пресс-конференции подробно написало, о чем эта книга и о тех моментах, которые в ней затронуты. Поэтому, чтобы не повторяться, мы просто в своем отчете о пресс-конференции немецкого политолога затронем только те интересные моменты, о которых мы не сообщали.

В начале презентации Александр Рар кратко рассказал гостям о ее содержании. Он сообщил, что писал ее 5 лет. Первый немецкий тираж, изданный в 2018 году, очень быстро разошелся.

Несмотря на то что в названии присутствует фамилия российского президента, речь в книге идет не о Путине, а о России. 2054 — это отсылка к 1054 году, когда произошел раскол христианской церкви на православную и католическую, определивший потом непростые взаимоотношения Запада и России как православного государства.

Через 500 лет Россия стала Третьим Римом, когда Иван Грозный стал русским царем, взяв этот титул у Византии (Второго Рима), павшего под ударами турок. Именно тогда предок Рара по материнской линии — татарин Орешек — стал служить московскому царю. Его прозвище дало потом имя русскому дворянскому роду Ореховых.

В книге представлены воспоминания Рара о том, чему он явился свидетелем во время своей политологической карьеры, он рассказывает о своем отце Глебе Раре, церковном деятеле русской эмиграции, который способствовал воссоединению Русской зарубежной православной церкви с РПЦ, российско-германских отношений, и дает свои прогнозы вплоть до 2054 года.

Какой будет новая архитектура Европы

Политолог в «Коде Путина» задается вопросом, какой будет новая архитектура Европы, которая идет сегодня на смену либеральной.

«Архитектура мира выстраивалась всегда в Европе. После разгрома Наполеона состоялся Венский конгресс, который определил европейский порядок на сто лет вперед. Его сменила архитектура, заданная Версальским миром. Потом последовала Ялта, которая определяла расстановку сил в Европе в следующие 45 лет. А нынешний мир, либеральный, мир «конца истории» возник в результате Парижской хартии для Новой Европы, которую в 1990 году подписали 32 европейские страны плюс США и Канада. Но сейчас эта конструкция уже расшаталась, и ей на смену идет новая, пока еще непонятно какая», — поясняет Рар.

Книга о Путине

Рар рассказал, об обстоятельствах написания не только «Кода Путина», но и биографии Путина его авторства, которая была издана весной 2000 года в Германии буквально сразу после избрания последнего президентом России.

«До этого я написал биографию Горбачева. В январе ко мне позвонил мой издатель и предложил мне написать книгу о Путине. Я ответил согласием, но сказал, что мне надо для этого полгода. Издатель на это ответил, что нужно написать за три месяца. Рукопись надо сдать в марте, а сама биография должна выйти в апреле. Если позже, то книга продаваться уже не будет», — вспоминает Рар.

Писать книгу было трудно, потому что о преемнике Ельцина почти не было никакой информации. Поэтому ему приходилось пользоваться информацией тех, кто знал его еще в Дрездене, Лейпциге и Петербурге, когда он работал заместителем Собчака. Это сейчас легко говорить о жизненном пути Путина, когда в мире издано 1000 его биографий, а тогда ничего о нем не было известно.

Упущенная возможность

Рар называет Путина «немцем в Кремле». Путин — это российский политический деятель, который с самого начала был настроен пронемецки. Он хорошо знает немецкий, читает немецкую прессу и в курсе внутриполитических процессов, происходящих в Германии. И было бы здорово, чтобы Германия благодаря этому смогла наладить взаимовыгодное сотрудничество с Кремлем. Если бы канцлером Германии оставался Герхард Шредер, который стал впоследствии другом Путина, то русско-немецкое прагматическое сотрудничество было бы налажено, но, увы, Шредера сменила Ангела Меркель, у которой был другой подход к взаимоотношениям Германии и России.

«Меркель всегда говорила, что она едет в Москву через Варшаву. Она тем самым хотела подчеркнуть, что во взаимоотношениях с Россией всегда будет учитывать интересы Польши. К сожалению, в Германии после известных событий 2014 года возобладала американо-польская точка зрения на Россию. Немецкие элиты стали задаваться вопросом: а зачем нам наводить мосты с Россией? Они стали говорить то же самое, что и американцы с поляками. Правда, сейчас ситуация меняется: немцы стали от этого отходить», — говорит Рар.

Он также объяснил, почему назвал в книге Меркель «хромой уткой».

«В этом нет ничего оскорбительного. Просто госпожа Меркель уходит с поста канцлера. Обычно таких государственных деятелей, которые завершают свою карьеру, принято так называть. Что касается нынешнего отношения к ней немцев, то Германия в этом вопросе поделилась пополам.

Половина немцев видят в решении Меркель предоставить убежище почти 2 миллионам беженцев с Ближнего Востока актом гуманизма, а другая половина этим очень сильно недовольна», — сообщил Рар.

Немецкий диссидент

Из-за своего положительного отношения к России после известных событий на Украине 2014 года Рар в Германии выглядел как белая ворона. На презентации книги он даже сказал, что чувствовал тогда себя чуть ли не диссидентом. У него даже испортились личные отношения со многими представителями ведущих либеральных СМИ Германии.

«Я проработал около двадцати лет в исследовательском институте при немецком МИДе и никогда не думал, что со мной может такое случиться», — констатировал немецкий политолог.

«Код Путина» на арабском языке

Присутствовавший на презентации арабский журналист вызвался поспособствовать переводу книги на арабский язык.

Рар благожелательно, но все же скептично оценил такую возможность.

«Мне кажется, что она не понравится исламистам», — объяснил свой скепсис политолог.

Просто в книге он уделяет большое внимание опасности исламизма для Европы.

Как потом Рар разъяснил Украина.ру, Ближний Восток может стать одним из тех регионов, где может начаться Третья мировая война с использованием атомного оружия.

«Я ознакомился с последним докладом «Клуба американских атомщиков», это очень серьезная организация. Меня ужаснуло в нем то, что мир, по мнению докладчиков, близко как никогда стоит к глобальной катастрофе. Его причиной, как указывалось в докладе, могла стать экологическая катастрофа. Например, наводнение в крупных городах. Второе — использование атомного оружия. Третье — кибервойны.

Так вот, когда я говорю о возможности войны с применением атомного оружия, то я не имею в виду Европу, я говорю о Ближнем Востоке. Смотрите, тут непонятно с Ираном — будет или нет у него атомное оружие. Оно есть у Израиля. Есть и у Пакистана с Индией, которые между собой конфликтуют не одно десятилетие», — разъяснил нам Рар.

Экологическая революция в Европе

На презентации у Рара спросили, отличается ли немецкое издание книги от российского. Политолог ответил утвердительно. В русское издание, так как оно позже вышло, добавлена одна глава, касающаяся экологической революции, произошедшей в Германии в последнее время.

«Сейчас все пишут и говорят об экологии, о загрязнении окружающей среды. Доходит даже до того, что некоторые горячие головы предлагают подогнать НАТО под экологические задачи. Например, вести войны со странами, которые загрязняют окружающую среду», — иронизирует Рар в комментарии Украина.ру.