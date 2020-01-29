Художник и журналист Сергей Поярков ответит за свои публичные угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Служба безопасности Украины заявила о подозрении в угрозе причинения вреда главе государства телеведущему канала «Прямой» (неформально принадлежащего Петру Порошенко)

Сегодня прошло судебное слушание по этому поводу в одном из судов Киева. Центр внешнеполитических исследований опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" призыв к активистам поддержать блогера Пояркова и прийти под стены здания суда: «Этот случай является ярким свидетельством натиска свободы слова, возвращением во времена Януковича и началом массовых репрессий против патриотов, являющихся членами Революции достоинства, ветеранов и добровольцев АТО / ООС. Мы просим всех патриотов прийти завтра в суд, поддержать свободу слова и выразить свой решительный протест против начала репрессий и преследования активистов за надуманные действия».

В защиту своего коллеги-порохобота встал и Мирослав Олешко: «СБУ шьют 5 лет Пояркову за "угрозы убийством Президенту". Хотя там была в блоге лишь очень черная сатира. Да, немного перешёл грань. Но не Зеленскому судить, с его-то юмором в Квартале и извинениями перед Кадыровым. Да и эффект достигнут этой гранью — сам Первый обратил свое внимание! Говорят, он же заяву и подавал. Низко, конечно, пал, имея при этом неприкосновенность. Даже Янукович не обращал на такое внимания. Потому что это скорее пиар, чем наказание. В стране, в которой очень любят менять гетьманов. Можно ли Зеленского теперь называть Императором? В Таиланде за оскорбление сразу дают 15 годиков. Но у нас те, кто хочет стать императором, долго на троне не сидят». СМИ на Украине: При Порошенко "душили" и сажали, при Зеленском сделают то же самое, но по закону © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Напомним, что известный художник Сергей Поярков два месяца назад в прямом эфире оскорбил украинского президента Владимира Зеленского, назвав его "маленьким зеленым чмом". Блогер оскорблял и членов семьи президента, даже родителей.

Сергей Поярков известен своими скандальными выходками в прямых эфирах. Он обзывал свиньей и подлым животным народного депутата Мустафу Найема, оскорблял Надежду Савченко, устраивал драки в эфире. На этот раз суд будет разбираться, где проходит грань между свободой слова и хамством и угрозами.