За несколько дней Владимир Зеленский сделал ряд скандальных заявлений на историческую тематику. Сначала была речь в Варшаве, где он обвинил СССР в начале Второй мировой войны, а 29 января на церемонии в честь Героев Крут он повторил тезис о Красной армии как враге Украины. Антироссийская позиция Зеленского стала поводом для обсуждений в соцсетях

Эхо от недальновидных и политически ангажированных заявлений президента Украины Владимира Зеленского относительно роли Советского Союза и Красной армии во Второй мировой войне и косвенной причастности к Холокосту продолжает звучать в соцсетях. Видимо, не до конца осознав политические последствия скандальной трактовки исторических событий прошлого века Зеленский, продолжил встраиваться в образ образцового украинского националиста.

В среду утром, 29 января, президент Украины принял участие в памятной церемонии в честь так называемых «Героев Крут», студентов, погибших при защите УНР в годы Гражданской войны. Глава государства возложил цветы к Памятному Кресту Героев Крут под Киевом. На официальном аккаунте главы государства в Facebook было выложено видео с торжественной церемонии, где Зеленский, в частности, заявил:

«102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей — боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, не об исторических и геополитических последствиях.

Это прежде всего история о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, значительно превосходившего их по численности и оружию.

Мы отдаем дань памяти мужеству молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям», — подчеркнул он. Небесная сотня героев Крут © Украина.ру/Стрингер

Пользователи соцсетей, оценивая последние исторические трактовки президента Украины, чаще всего приходили к выводу, что Зеленский в угоду сиюминутной выгоде и стараясь «быть своим» для радикальных сил, совершает даже не столько политическую ошибку, сколько демонстрирует моральное падение.

Так, журналист Владимир Скачко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что своей речью в Польше президент Зеленский продемонстрировал полное презрение к истории своей страны, которая победила гитлеровский нацизм и положила конец «окончательному решению еврейского вопроса». Скачко: Зеленский в Польше превзошел всех, кто упражнялся во лжи и топтался по истории © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Слова Зеленского в Польше о том, что в 1939 году Вторую мировую войну, а вместе с нею и «маховик Холокоста» начали и раскрутили «два тоталитарных режима» (гитлеровская Германия и сталинский СССР), — это конечно, запредел беспрельный. Во всех отношениях. Это похлеще даже дури от экс-премьера Украины Арсения Яценюка, который на заре «европостмайданья» на полном серьезе рассказывал в Германии, как вермахт Гитлера и воины Украинской повстанческой армии (УПА) освобождали Украину от кремлевских орд Сталина и России.

Но Зеленский в Польше превзошел всех, кто упражнялся во лжи и топтался по истории. Как заправский, но примитивный антисемит самого низкого провинциального пошиба, но еврей по национальности он предал всех четырежды», — подчеркивает Скачко.

Журналист уверен, что Зеленский прежде всего предал самого себя, свое человеческое естество.

«Когда насильственно выжигаешь в себе правду, чтобы заменить ее неправдой, однозначно поступаешь против своей чести, достоинства и совести. А совесть — такая штука, которая приходит по ночам, когда нет телекамер и софитов. И грызет, грызет, грызет. Ну, если она есть, конечно, эта совесть. У Зеленского, может быть, она еще и есть — он же так недавно в каннибальской украинской политике», — отмечает журналист.

Между тем, похоже, что всех украинских президентов просто преследует бандеровское проклятье. Чаще всего, приходя к власти с адекватным взглядом на историю, украинские руководители раз за разом идут на поводу у самых отъявленных неонацистов и через время объявляют себя поклонниками Бандеры и Шухевича.

На это обращает внимание общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, который убежден, что Владимир Зеленский, как и его предшественник, взял на вооружение старые исторические мифы украинских националистов. Скубченко заметил, что Зеленский стал полностью копировать Порошенко © Facebook, Александр Скубченко

«Зеленский возлагает цветы «героям Крут». А ровно год назад на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём» Порошенко выдвинулся в президенты и проиграл. Ничего не изменилось.

Опять «герои Крут», опять «гордость» за историю и «УНР» навсегда. Я когда читаю, как люди наделяют какой-то там государственностью «УНР» (причём рассматривая события, связанные с «УНР», отдельно от событий, которые происходили повсеместно на осколках империи), когда воспевают «подвиг героев Крут», но молчат, что руководство «УНР» отправило на убой студентов, чтобы спасти свои шкуры при бегстве, задержав наступление Красной армии, у меня был только один вопрос: на каких дебилов это всё «торжество» рассчитано?

А теперь и ещё один появился: зачем это Зеленскому, зачем становиться вторым Порошенко, чтобы слова одобрения от Вятровича услышать? От «Крут» Порошенко не до Брюсселя отправился, а к поражению. Помни об этом, Владимир. «Круты» до добра не доведут», — отмечает Скубченко.

Солидарен с такой оценкой и украинский политик, депутат Верховной Рады VI созыва Кирилл Куликов. Он на своей странице в соцсети Facebook написал, что президенту Владимиру Зеленскому следовало бы помнить — Украину, Киев и Освенцим освобождала Красная армия, в которой были и украинцы, и русские, и узбеки, и солдаты еще более 100 национальностей Советского Союза. Куликов: Зеленский идёт на поводу у кучки нациков, идёт в пропасть © Facebook Кирилла Куликова

«Святошинское кладбище, братские могилы тех, кто освобождал Киев. Там в каждой могиле по 20-30 бойцов, отдавших свои жизни за наш город. Среди этих могил множество могил, где лежат воины-узбеки, им от 18 до 60 лет, они сложили свои головы далеко от дома, освобождая чужую им Украину от фашистов!

Это я о чем, это я, когда Президент читает написанный ему текст в Польше о том, что Освенцим (Владимир Александрович, именно «Освенцим», «Аушвиц» называли концлагерь нацисты и их прислужники из нацотрядов СС, в том числе украинские националисты) освободил 100 стрелковая Львовская дивизия в составе 1 Украинского фронта, с ударением на Львов и украинский, тогда следуя логике Зеленского Киев от фашистов освободили узбеки!

Нет, господин Президент, Киев в 1943 от нацистов освободили бойцы Красной Армии — узбеки, русские, евреи, украинцы и ещё 100 национальностей!!! Вы совершаете огромную ошибку, вы Президент, избранный подавляющим большинством украинцев (русских, евреев, болгар, венгров, сербов, хорватов), — идёте на поводу у кучки нациков, идёте в пропасть (к слову, увидите свой рейтинг в середине февраля — прозреете)! Но видимо, Киев от нацистов предстоит освобождать и спустя 75 лет после Великой Победы», — подчеркивает политик.

А вот директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем комментарии был краток, но напомнил, к чему обычно приводит вольная трактовка истории.

«Новомодные переписывания истории поднимают на поверхность старые исторические обиды, которые, когда-то, уже привели к Мировым войнам», — напомнил политолог.

То, что прославление нацистских пособников и военных преступников на Украине стало обычной практикой, не устает напоминать глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Последним примером может служить описанная им на странице в соцсети Facebook торжественная церемония захоронения бывшего эсэсовца с участием представителей власти Ивано-Франковска. Долинский: Торжественные похороны нациста в Ивано-Франковске – дикое надругательство над памятью убитых © Journalist Today

«Почему торжественные похороны ветерана СС в Ивано-Франковске являются ритуальным убийством? Потому что в этом городе и его окрестностях в 1941 году проживали 70 тысяч человек — из них 50 тысяч евреев.

Люди в нацистской форме, которую носил покойный, зверски уничтожили эти 50 тысяч женщин, мужчин и детей — практически всё население города.

Торжественные похороны нациста, захоронение его на Аллее Славы, участие чиновников, духовенства и людей в форме СС — это еще одно убийство евреев Станислава, дикое надругательство над их святой памятью, нарушение законов Украины и плевок в лицо всем нам!» — утверждает Долинский.

Из, казалось бы, разрозненных постов пользователей соцсетей неумолимо складывается картина не просто возрождения и прославления людей, замаравших себя сотрудничеством с гитлеровской Германией, но и осознанная официальная позиция украинской власти на продвижение ультранационалистической идеологии, не раз приводившей мир к разрушительной войне.

Роль Зеленского и его исторические заявления в Израиле, Польше или на Украине можно и нужно воспринимать не как случайный эксцесс, а как последовательную трансляцию фундаментальных основ новой государственной идеологии. Вот только пытаясь разрушить историческое прошлое, недальновидные правители зачастую лишают свои страны будущего. И Украина с Зеленским вряд ли имеет шанс стать в этом правиле исключением.