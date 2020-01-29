«Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде». Под таким девизом прошло заседание Сената, на котором адвокаты президента США Дональда Трампа напомнили, какой позиции придерживались конгрессмены-демократы в 1998-1999 годах на судебном процессе над главой государства Биллом Клинтоном

Во вторник, 28 января, истекли 24 часа, отведённые стороне защиты на представление своей позиции. Завершить свою речь юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, возглавляющий команду юристов американского лидера Дональда Трампа, предпочёл видеофрагментами выступлений на процессе по импичменту 42-го президента США Билла Клинтона тех конгрессменов-демократов, которые сейчас выполняют роль обвинителей, а тогда доказывали невиновность своего однопартийца.

Линию защиты Трампа демократы разработали в конце 1990-х годов

Председатель юридического комитета Палаты представителей, в котором формулировались статьи обвинительного заключения в отношении Трампа, Джерольд Надлер, 20 лет назад выступал против «импичмента, который был поддержан одной из (двух) основных политических партий, но против которого выступает другая». Председатель комитета по административным вопросам Зои Лофгрен называла импичмент опасным прецедентом и несправедливым по отношению к американскому народу.

Когда видеоролик закончился, Чиполлоне сказал, обращаясь к демократам: «Вы правы». В зале началось похихикивание. Адвокат подчеркнул, что процесс по импичменту проходит в год президентских выборов и противоречит Конституции, и всё это не в интересах американского народа.

Теперь в судебном процессе начинается следующий этап — у сенаторов будет 16 часов, чтобы в письменном виде через председателя Верховной суда США Джона Робертса передать вопросы обеим сторонам. По регламенту это время не ограничено количеством дней, но республиканцы и демократы договорились выделить на эту процедуру по восемь часов 29 и 30 января.

Затем наступит самое интересное — после четырёхчасовых прений партии должны решить, вызывать ли свидетелей.

Каждый голос на весь золота

По информации источников газеты Wall Street Journal и телеканала CNN, на закрытой встрече с однопартийцами лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что голосов для отказа от допроса и предоставления дополнительных материалов пока не хватает. Он предупредил, что вызов одного свидетеля приведёт к появлению нескольких новых свидетелей и затянет процесс на неопределённый срок. Однако к пятнице, когда, как ожидается, состоится голосование, ситуация может измениться, потому что несколько сенаторов-республиканцев ещё не приняли окончательного решения, но ценен каждый голос: демократам будет достаточно перетянуть на свою сторону четверых республиканцев. Неопубликованные мемуары Болтона могут изменить ход импичмента и президентской гонки в США © REUTERS, Leah Millis/File Photo | REUTERS, Leah Millis/File Photo | Перейти в фотобанк

22 января в интервью The Washington Post Рэнд Пол говорил, что завершить процедуру импичмента без дополнительных разбирательств и оправдать президента по обеим статьям обвинения были готовы 45 сенаторов-республиканцев, а ещё 5-8 хотели услышать больше информации от управляющих импичментом.

Тем не менее, источники СМИ отмечают, что аргумент против допроса свидетелей был эффективным, и руководство республиканского большинства вышло с закрытой встречи более уверенным.

Парнас не у дел

Заседание в Сенате 29 января хотел посетить один из ключевых фигурантов Украинагейта — американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас. Окружной судья Пол Эткен удовлетворил его ходатайство, изменив режим нахождения под домашним арестом, а демократическое меньшинство представило своему ценному свидетелю приглашение. В лучших традициях Украины: в деле об импичменте Трампа появились «плёнки Парнаса» © REUTERS, Brendan McDermid/File Photo | REUTERS, Brendan McDermid/File Photo | Перейти в фотобанк

«Нам объяснили, что для этого Парнасу следует сначала поехать в Нью-Йорк, чтобы с него сняли прибор-GPS. Это требуется для того, чтобы его впустили в помещение, отведённое для посетителей», — написал в Twitter его адвокат Джозеф Бонди.

Но вот незадача. Суд разрешил Парнасу поехать в Вашингтон с электронным браслетом на ноге, который отслеживает его местонахождение, но на заседаниях по импичменту запрещено пользоваться любыми электронными устройствами. Хотя сенаторы умудряются общаться между собой в зале через смарт-часы, для бизнесмена никаких исключений никто делать не будет, так что с мечтой понаблюдать за разбирательствами в Сенате с галереи ему придётся попрощаться и смотреть по телевизору.