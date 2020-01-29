Во вторник, 28 января, одесская мэрия приняла решение закрыть все школы города на карантин на две недели. Согласно официальной версии, карантин вызван эпидемией гриппа. Однако источники Украина.ру объясняют, что дело не только в гриппе, дело в "Седьмом километре" - одном из самых больших рынков Европы, расположенном под Одессой

Новость о введении в Одессе полномасштабного карантина по гриппу пришла от вице-мэра Одессы Павла Вугельмана. Со своей страницы в Facebook Вугельман объявил о введении двухнедельного карантина во всех школах Одессы.

Такое решение было принято на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности одесской мэрии. Карантин вводится со среды, 29 января. Формальным поводом для карантина стала эпидемия свиного гриппа H1N1, которая началась на Украине после Нового года. В настоящее время эпидемиологический порог заболеваемости свиным гриппом уже формально превышен, в Одессе уровень заболеваемости составляет 563,3 случая на сто тысяч населения, при формальном показателе эпидемии в 525 случаев на сто тысяч.

Импортный вирус

Источники в Одесской мэрии сообщили корреспонденту издания Украина.ру, что введен карантин в школах Одессы, но не из-за свиного гриппа, а нового, то есть коронавируса. По информации источника, в мэрии сейчас всерьез опасаются попадания китайского коронавируса на территорию Одессы. Недавние скандалы со строительством космодрома и «порто-франко» на полях орошения, в которых одесская мэрия выставила себя в нелепом виде, не позволяют сделать коронавирус официальной причиной объявленного карантина. Можно сколько угодно скептически относиться к инициативе городских властей, если бы не одно обстоятельство, которое рискует превратить Одессу в настоящие врата новой азиатской заразы восточной Европы. С середины девяностых благодаря промрынку «Седьмой километр» и развитой транспортной инфраструктуры Одесса превратилась в опорный пункт китайского бизнеса на юге Украины. «Китайский» грипп: паника и украинская политика © AP, Ahn Young-joon | AP, Ahn Young-joon | Перейти в фотобанк

Китайская диаспора Одессы

Из года в год на «Седьмом километре» становится все больше торговцев из Китая и стран Азии. По состоянию на 2018 год на учете в посольстве Китая на Украине состояло более 10 тысяч граждан КНР, проживающих в Одессе. Впрочем, скорее всего реальное количество граждан КНР и других стран Юго-Восточной Азии, нелегально осевших в Южной Пальмире, значительно отличается от официально заявленного. Так, результаты совместных рейдов полиции и пограничников настолько взбудоражили китайскую диаспору, что в конце августа 2018 года её представители пригрозили главе Одесской ОГА полным уходом китайского бизнеса из Одессы в Харьков, если рейды не прекратятся.

Озабоченность китайских бизнесменов можно было понять: им нужна дешевая и бесправная рабочая сила, которая регулярно завозится из Китая и Вьетнама для работы на подпольных цехах и фабриках Одессы. В противном случае бизнес не выдержит конкуренции с полулегальным украинским. Приезжающие в Одессу китайцы селятся компактными общинами. Это районы новых жилых комплексов на ул. Грушевского и микрорайон «Седьмое небо», построенный напротив "Седьмого километра".

Фактически китайцы уже не являются редкими гостями в Одессе, ведь для многих тысяч граждан КНР Одесса стала вторым домом. При этом многие из приезжих по разным причинам не утруждают себя регистрацией по месту жительства. Потому и трудно говорить о точной цифре китайских заробитчан в Одессе.

Минздрав не предупреждает

Учитывая панику и те драконовские меры, которые правительство КНР начало применять в борьбе с вирусом у себя на родине, многие китайцы в страхе перед заразой решили покинуть Поднебесную, унеся с собой и новый китайский коронавирус. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в США, Франции, Саудовской Аравии, Вьетнаме и Таиланде. И в каждом из этих случаев больным оказывался гражданин КНР. Борьбе с распространением болезни препятствует инкубационный период коронавируса, который составляет до 14 дней. То есть внешне здоровый гражданин КНР, который бежал из осажденного карантином китайского Уханя, например, к своим родственникам из китайской диаспоры Одессы, может оказаться носителем коронавируса. То есть после прохождения китайским гражданином украинской границы вирус мгновенно начнет распространяться в Одессе. Такой сценарий начала эпидемии становится весьма вероятным, и избежать его без полного запрета на въезд в Украину граждан КНР просто невозможно.

Поскольку правительство Украины не предпринимает никаких мер по противодействию новой китайской болезни, а система здравоохранения и Минздрав Украины за годы независимости полностью развалены, в том числе благодаря усилиям одиозного экс-министра Ульяны Супрун, то, как говорят в Одессе, спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. Единственными мерами по контролю эпидемиологической ситуации с коронавирусом стало заявление Минздрава о создании в ближайшее время тест-системы для его диагностики. Таким образом, из-за отсутствия реальных полномочий по борьбе с эпидемиями и стихийными бедствиями у местных властей Украины и полного краха атрибутов украинской государственной власти, которую наводнили комики и шарлатаны, Одесса оказалась беззащитной перед шагающей по миру эпидемии коронавируса. Наши на Хайнане. Что происходит на китайском острове, где началась эпидемия коронавируса © РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

В такой ситуации мэрия Одессы, которая готовится к предстоящим выборам мэра и выборам в местные советы, вынуждена самостоятельно принимать решения по профилактике будущей эпидемии. По сложившейся традиции в любых стихийных бедствиях, катастрофах и пожарах принято обвинять лично мэра Геннадия Труханова. В нынешней ситуации ему, прямо скажем, не позавидуешь. В случае непринятия превентивных мер по распространению эпидемии Труханову поставят в вину недальновидность и бездействие, а в случае введения карантина обвинят в прожектерстве и паникерстве. Закрывая городские школы, Труханов выбирает разумный средний путь. Поможет ли это городу и мэру, покажет время.