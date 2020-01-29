Новость о введении в Одессе полномасштабного карантина по гриппу пришла от вице-мэра Одессы Павла Вугельмана. Со своей страницы в Facebook Вугельман объявил о введении двухнедельного карантина во всех школах Одессы.

Такое решение было принято на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности одесской мэрии. Карантин вводится со среды, 29 января. Формальным поводом для карантина стала эпидемия свиного гриппа H1N1, которая началась на Украине после Нового года. В настоящее время эпидемиологический порог заболеваемости свиным гриппом уже формально превышен, в Одессе уровень заболеваемости составляет 563,3 случая на сто тысяч населения, при формальном показателе эпидемии в 525 случаев на сто тысяч.

Импортный вирус

Источники в Одесской мэрии сообщили корреспонденту издания Украина.ру, что введен карантин в школах Одессы, но не из-за свиного гриппа, а нового, то есть коронавируса. По информации источника, в мэрии сейчас всерьез опасаются попадания китайского коронавируса на территорию Одессы. Недавние скандалы со строительством космодрома и «порто-франко» на полях орошения, в которых одесская мэрия выставила себя в нелепом виде, не позволяют сделать коронавирус официальной причиной объявленного карантина. Можно сколько угодно скептически относиться к инициативе городских властей, если бы не одно обстоятельство, которое рискует превратить Одессу в настоящие врата новой азиатской заразы восточной Европы. С середины девяностых благодаря промрынку «Седьмой километр» и развитой транспортной инфраструктуры Одесса превратилась в опорный пункт китайского бизнеса на юге Украины.

«Китайский» грипп: паника и украинская политика
«Китайский» грипп: паника и украинская политика
© AP, Ahn Young-joon | Перейти в фотобанк

Китайская диаспора Одессы

Из года в год на «Седьмом километре» становится все больше торговцев из Китая и стран Азии. По состоянию на 2018 год на учете в посольстве Китая на Украине состояло более 10 тысяч граждан КНР, проживающих в Одессе. Впрочем, скорее всего реальное количество граждан КНР и других стран Юго-Восточной Азии, нелегально осевших в Южной Пальмире, значительно отличается от официально заявленного. Так, результаты совместных рейдов полиции и пограничников настолько взбудоражили китайскую диаспору, что в конце августа 2018 года её представители пригрозили главе Одесской ОГА полным уходом китайского бизнеса из Одессы в Харьков, если рейды не прекратятся.

Озабоченность китайских бизнесменов можно было понять: им нужна дешевая и бесправная рабочая сила, которая регулярно завозится из Китая и Вьетнама для работы на подпольных цехах и фабриках Одессы. В противном случае бизнес не выдержит конкуренции с полулегальным украинским. Приезжающие в Одессу китайцы селятся компактными общинами. Это районы новых жилых комплексов на ул. Грушевского и микрорайон «Седьмое небо», построенный напротив "Седьмого километра".

Фактически китайцы уже не являются редкими гостями в Одессе, ведь для многих тысяч граждан КНР Одесса стала вторым домом. При этом многие из приезжих по разным причинам не утруждают себя регистрацией по месту жительства. Потому и трудно говорить о точной цифре китайских заробитчан в Одессе.

Минздрав не предупреждает

Учитывая панику и те драконовские меры, которые правительство КНР начало применять в борьбе с вирусом у себя на родине, многие китайцы в страхе перед заразой решили покинуть Поднебесную, унеся с собой и новый китайский коронавирус. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в США, Франции, Саудовской Аравии, Вьетнаме и Таиланде. И в каждом из этих случаев больным оказывался гражданин КНР. Борьбе с распространением болезни препятствует инкубационный период коронавируса, который составляет до 14 дней. То есть внешне здоровый гражданин КНР, который бежал из осажденного карантином китайского Уханя, например, к своим родственникам из китайской диаспоры Одессы, может оказаться носителем коронавируса. То есть после прохождения китайским гражданином украинской границы вирус мгновенно начнет распространяться в Одессе. Такой сценарий начала эпидемии становится весьма вероятным, и избежать его без полного запрета на въезд в Украину граждан КНР просто невозможно.

Поскольку правительство Украины не предпринимает никаких мер по противодействию новой китайской болезни, а система здравоохранения и Минздрав Украины за годы независимости полностью развалены, в том числе благодаря усилиям одиозного экс-министра Ульяны Супрун, то, как говорят в Одессе, спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. Единственными мерами по контролю эпидемиологической ситуации с коронавирусом стало заявление Минздрава о создании в ближайшее время тест-системы для его диагностики. Таким образом, из-за отсутствия реальных полномочий по борьбе с эпидемиями и стихийными бедствиями у местных властей Украины и полного краха атрибутов украинской государственной власти, которую наводнили комики и шарлатаны, Одесса оказалась беззащитной перед шагающей по миру эпидемии коронавируса.

Наши на Хайнане. Что происходит на китайском острове, где началась эпидемия коронавируса
Наши на Хайнане. Что происходит на китайском острове, где началась эпидемия коронавируса
© РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

В такой ситуации мэрия Одессы, которая готовится к предстоящим выборам мэра и выборам в местные советы, вынуждена самостоятельно принимать решения по профилактике будущей эпидемии. По сложившейся традиции в любых стихийных бедствиях, катастрофах и пожарах принято обвинять лично мэра Геннадия Труханова. В нынешней ситуации ему, прямо скажем, не позавидуешь. В случае непринятия превентивных мер по распространению эпидемии Труханову поставят в вину недальновидность и бездействие, а в случае введения карантина обвинят в прожектерстве и паникерстве. Закрывая городские школы, Труханов выбирает разумный средний путь. Поможет ли это городу и мэру, покажет время.