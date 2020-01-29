Пока на Украине не зарегистрировали ни одного случая коронавируса происхождением из Китая. Всколыхнувшее общественность сообщение украинских СМИ об обнаружении нового вируса в Киеве оказалось банальной газетной уткой, коронавирус действительно был выявлен, вот только медиа в погоне за посещаемостью и рейтингами забыли упомянуть, что вирус не китайский.
В то же время стало известно, что количество жителей Китая, которые умерли от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019 nCoV, превысило 100 человек.
Новый коронавирус стремительно распространяется по миру, и Всемирная организация здравоохранения призвала все страны готовиться к его сдерживанию.
Официальная реакция
Из-за ситуации с китайским коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский 26 января собрал руководство Минздрава.
В ходе совещания президент отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации.
«Надо усилить коммуникацию. Люди её не видят. В новостях нам сообщают только статистику — где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ», — подчеркнул глава государства.
Министр Зоряна Скалецкая заверила президента, что постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий, а также Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил президенту, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности, в аэропортах, подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.
Ляшко также заверил, что на Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.
«Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и на Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания», — отметил замминистра.
Также по поручению Зеленского под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации. По итогу оперативная группа СНБО поручила Министерству финансов выделить дополнительные деньги на обеспечение больниц нужными лекарствами.
Мнение специалистов
Международный аэропорт Борисполь, главные воздушные ворота Украины, прямого авиасообщения с Китаем не прекращал. В неделю принимают пять самолетов.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ в аэропорту проводится температурный скрининг пассажиров, прилетевших прямыми авиарейсами из Китая.
Людей, у которых заподозрят заболевание, будут направлять в Александровскую больницу в Киеве. Вот только в наличии в Борисполе только один бесконтактный термометр. И гораздо тревожнее то, что проверяют только прямые рейсы из Китая.
До тех пассажиров, кто летит с пересадкой, руки медиков не доходят.
Объективную информацию, насколько Украина действительно готова встретить китайский коронавирус, можно почерпнуть не из официальных реляций Минздрава, а из обсуждения специалистов в социальных сетях.
Украинские эпидемиологи и инфекционисты считают, что чиновники Минздрава, вольно или невольно, дезинформировали президента, сообщив о готовности противостоять новому коронавирусу.
По их мнению, на Украине нет понимания действий на государственном уровне. В стране проблема с системами противоинфекционной защиты. И эпидемия кори — наглядное тому подтверждение. Функции работы в очагах четко не прописаны на сегодняшний день абсолютно нигде.
Специалисты, читая приказ Минздрава от 24.01.2020 № 185 (О борьбе с уханьским коронавирусом), не знают, плакать им или смеяться.
В Минздраве просто перевели через Google Translate черновики рекомендаций ВОЗ. Что-то немного адаптировали, что-то — нет, даже падежи не исправили и запятые не расставили.
В целом создаётся впечатление, что эти тексты перед подписанием не читали и даже не пересматривали. И это было бы смешно, если бы речь не шла о жизни и безопасности 37 миллионов (согласно недавней переписи) украинцев.
По мнению инфекционистов, наличие средств индивидуальной защиты для украинских медиков — вопрос решаемый. Но, к сожалению, пока не разработали порядка работы врачей и лаборантов с подозрительным случаем.
Врач-эпидемиолог Алексей Галимский полагает, что при завозе инфицированного коронавирусом пациента в любую горбольницу медперсонал вымрет первым: в больницах нет боксов с отрицательным давлением, а в скорых — систем вентиляции.
Более того, аппараты для обогащения крови кислородом, кислородные оксигенаторы (а таким методом лечат в Китае), есть только в реанимациях крупных лечебно-профилактических учреждений, некоторых городских и районных больниц, где есть легочные стационары.
Однако специалисты успокаивают: всегда есть поставщики, готовые в таких случаях давать эту аппаратуру под госвексель в серьёзных массовых ситуациях. Хотя Украина никогда так, как это делает теперь Китай, не была готова даже кадрово, на управленческом уровне, к подобным стратегическим решениям.