Кабинет министров заказал социологам-демографам провести нетипичную для Украины перепись населения, в результате которой выяснилось, что в стране живут 37,29 млн человек. Между тем Государственный комитет статистики в сентябре 2019 года говорил о наличии 41,8 миллиона граждан

Средств нет, но выход был найден

Завотделом моделирования Института демографии и социальных исследований Владимир Сариогло сообщил, что классическая перепись населения «лицом к лицу» под вопросом. Причина проста: для ее проведения не хватает 2 млрд гривен. Из 3,5 млрд грн на перепись в бюджете оставили только 1,4 млрд грн.

«Среди тех, кто принимает решения, против выступают сторонники экономии бюджетных денег. Они ссылаются на возможное низкое качество информации и на другие страны, у которых те же проблемы. В США тоже обрезали деньги на перепись, и идут дебаты насчет возможности ее проведения», — сказал ученый.

Тем не менее, была создана группа специалистов (ими руководили Сариогло и Дубилет), работающая в основном в Госстате с разными источниками данных. Правительство со своей стороны обеспечило информацию, которую Институт демографии получить не мог, — данные мобильных операторов и госреестров физлиц. Борьба за украинцев. О чём говорят результаты «электронной переписи» © Стрингер

Ученый заверил, что конфиденциальность данных не нарушена, они агрегированы на уровне административных единиц (города, районы, города в районах, в области) и оставались до конца исследования в Госкомстате.

Об этом же на днях поведал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, объявляя результаты подсчета. Он перечислил методы, с помощью которых проводился подсчет. «Первый метод — данные мобильных операторов… Взяли данные по количеству абонентов каждого оператора, все они были анонимными. Взяли данные за 2 месяца и исключили данные, которые были онлайн меньше месяца. Так мы убедились, что это реальные люди, которые находятся на этой территории. Также мы исключили из них модемные устройства. Есть модемы, машины, свч, холодильники, в которых стоят сим карты. Мы такие данные исключили. А дальше мы провели масштабное социологическое исследование: у каких групп населения по возрасту и регионам сколько мобильных телефонов. Следующее — мы добавили к этим данным данные из реестра юных украинцев и пенсионеров. Потому что среди детей до 14 лет и людей пожилого возраста количество мобильных телефонов очень неравномерно. Когда мы скомбинировали эти данные, мы вышли на определённое число», — подробно разъяснил чиновник.

Второй метод — данные Пенсионного фонда по пенсионерам старше 60 лет и данные загсов по детям + экстраполяция через поло-возрастную структуру. Социологи называют такой график «елочкой». Две «елки» совпали практически полностью.

Третий метод — обезличенные данные из госреестра физлиц (включая тех, кто отказался от ИНН). Табличку привели в порядок по признаку получения любого дохода, пенсий, соцвыплат, субсидий, а также дополнили оформлением загранпаспортов. Затем учли данные по рождаемости/смертности, а также эмиграции и иммиграции.

Все подробности подсчетов Дубилет публикует на своем телеграм-канале.

«Все это привело фактически к трем-четырем оценкам, из которых осталось две наиболее надежные по всем подходам к их верификации. На их базе была получена уже одна, которая имеет погрешность не более 2,9%. Мы считаем, что она отражает ситуацию с наличным населением в Украине, не считая оккупированных территорий Донбасса, Крыма, Севастополя», — сообщил Владимир Сариогло.

А если поискать?

В то же время глава правления Украинского института социальных исследований имени А. Яременко (УИСИ) Ольга Балакирева хоть и приветствует начинание, но не соглашается с формулировкой об отсутствии денег на полноценную перепись населения. Ее, считает она, не может заменить оценка, выведенная из трех методов исследования.

Поэтому еще в декабре 2019 года на заседании правления социологической ассоциации представители УИСИ призвали правительство провести полную перепись населения, в том числе ссылаясь на международные документы, которые гласят: во время переписи собирается взаимосвязанная информация, как-то: семейный, национальный, языковой статус населения, данные о жилфонде, характеристика домохозяйств, источники дохода.

Полученные цифры пригодны не только для анализа в масштабе страны или регионов, а вплоть до самого маленького населенного пункта. Это важно, в частности, для социально-экономического развития государства, строительства инфраструктуры, обоснования местных бюджетов.

«Касательно проведенной оценки меня интересует, был ли использован реестр избирателей для верификации?— задается вопросом Балакирева. — Это, с моей точки зрения, является наиболее актуальной информацией. В нем те, кто уже имеет право голосовать, — люди, которым исполнилось 18. Однако реестр достаточно полный и доходит до самых мелких населенных пунктов».

Социолог озвучила предварительные результаты пробной переписи населения на киевской Оболони с 1 по 26 декабря 2019 года. 11% респондентов не нашли по их адресам. Есть жилье, где никто вообще не живет, есть то, что сдается в аренду (более 4%), есть и дачи, которые используются для временного проживания. Эти результаты ярко демонстрируют, что трем методам Дубилета доверять целиком нельзя. Нужна всеобъемлющая, тщательная перепись. Хотя бы для проверки состояния жилфонда по всей стране. Ведь когда социологи проводят опрос маршрутным методом, они по опыту знают, что некоторые жилища не имеют почтовых адресов.

Выявить «заробитчан»

Примечательно, что Кабмин, проведя подобие переписи, не ставил задачу узнать количество трудовых мигрантов. А вот правильная процедура как раз включала бы в себя пункт о людях, находящихся за пределами Украины во время переписи. Тогда можно выявить, с какой целью люди выехали из дома, долго ли они проживают за границей, работают или учатся, планируют ли мигрировать.

Это насущный вопрос, потому что за последние 10 лет из страны на ПМЖ в другие места отбыло 4 миллиона человек. К тому же «заробитчане» ежегодно пополняют госказну своими денежными переводами, предназначенными преимущественно родным. За прошлый год мигранты дали Украине $11 млрд, тогда как иностранные инвесторы выкупили облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) за тот же год всего на $4,5 млрд. Правда, в 2018 году отчисления трудовых мигрантов, по оценкам Всемирного банка, составили $14 млрд, по оценкам НБУ — $10,88 млрд. Падение показателей связано с укреплением гривны, что отразилось на гастарбайтерах.

Рабочая комбинация

Эффективность «методов Дубилета» можно было бы проверить во время проведения привычной переписи. Глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко считает, что, если данные совпадают, не вываливаясь за пределы установленных норм погрешности, такую «мобильную» перепись стоило бы проводить примерно раз в квартал с привлечением мобильных операторов. «Данные мобильных операторов потом по методологии социологических исследований распределяли по возрасту, полу и прочим параметрам. То есть проводили дополнительное социсследование. А у нас обычно они не идут глубже районов, городков — в маленькие села. Самый большой процент погрешности опроса как раз по селам. И в этом вопросе может быть проблема», — предупредил аналитик. Страна пенсионеров и полицейских. Сокращение численности как приговор экономическому росту Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Ольга Балакирева говорит, что социологи все же заходят в глухие места. Но пропорционально этот заход меньше наличного количества населения. По ее словам, это связано с экономической эффективностью любого социологического опроса. Хотя социологи идут даже в места, где живут менее 200 людей.

Вместе с тем руководитель УИСИ считает целесообразным для Украины провести не просто классическую, а смежную перепись — «лицом к лицу» и заполнение респондентом онлайн-анкеты. Таким образом, затраты на это важное мероприятие уменьшатся.