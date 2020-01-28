Где проходят границы Украины? И какое отношение к этому имеют Екатерина II, Ленин и Сталин

Заявления Владимира Зеленского во время последнего визита в Польшу были расценены многими наблюдателями (в частности Вятровичем) как находящиеся в русле линии на декоммунизацию и деколонизацию. Ну а все такого рода заявления неминуемо поднимают вопрос относительно исторических границ Украины

Ещё недавно об Украине было принято говорить как о крупнейшей стране Европы. Это, в общем, правильно даже и сейчас — после потери Крыма и части Донбасса. Без Крыма площадь территории Украины составляет примерно 577 тыс. км2, в то время как площадь Франции — всего 547 тыс. км2, а Испании — 497. Больше Украины только Россия — 3,7 млн км2, но большая часть этой территории находится в Азии.

Однако заслуг самой Украины в расширении её территории по сути не было. Рассмотрим некоторые этапы становления границ современной Украины.

Исторические границы XVII века

Первым собственно украинским государством можно считать государство, созданное Богданом Хмельницким в ходе освободительной войны против Польши.

Справедливости ради надо отметить, что Хмельницкий борцом за независимость Украины не был. Его переписка с польским королем не оставляет сомнений в том, что он боролся за правовой порядок в Речи Посполитой вообще (помним, что его имение подверглось попытке «рейдерского захвата») и за права православной шляхты в частности. Не встретив понимания, он получил искомое от Московского царя.

Совершенно очевидно, что гетман никак не претендовал на южные земли, Крым и Донбасс. Это всё была область «Дикого поля», контролируемая Крымским ханом, который, на тот момент был союзником Хмельницкого.

Не претендовал он и на земли Слобожанщины, которые, хотя и были населены беженцами из Украины, находились всё же под властью российского царя.

Галичина и Волынь были частично освобождены в ходе освободительной войны, но после поражения под Берестечком остались под контролем поляков. Хмельницкий, кстати, стремился освободить не территории, а только православных людей. Именно потому он ограничился контрибуцией со Львова — освобождать там было по сути некого, украинцы (вернее — русины) жили там только на одной Русской улице, да и те, надо понимать, сбежали от возможных репрессий со стороны поляков.

Ну а про Закарпатье, входившее в состав Венгрии, речь вообще не шла.

Границы Украины в Российской империи

Когда у нас говорят о временах Екатерины II, предпочитают вспоминать о разгроме Запорожской Сечи и официальном введении крепостного права (де-факто оно существовало и до этого). Однако при этом как-то естественно забывается, что именно в ходе русско-турецких войн XVIII века было осуществлено заселение (кстати, в значительной степени украинцами) бывших земель «Дикого Поля» — Новороссии и Крыма. Последний был присоединён к Российской империи в 1783 году.

Именно тогда были основаны крупнейшие города современного Юга Украины — Елисаветград (Кировоград, 1775), Екатеринослав (Днепропетровск, 1776), Херсон (1778), Николаев (1789), Одесса (1794). Среди них — родной для Зеленского Кривой Рог (первое упоминание — 1761 год, официальное основание — 1775).

Уже после смерти Екатерины, в 1812 году, к России была присоединена Бессарабия — Молдавия и Буджак — часть нынешней Одесской области в междуречье Прута и Днестра.

Если это «оккупация», то оккупированы были земли ногайских и крымских татар. Ногайская орда, кстати, распалась, а ногайцы ныне живут на территории России и Турции.

Кроме того, по результатам второго и третьего разделов Польши в 1793-1795 годах к России была присоединена Правобережная Украина и Волынь. Остальные западноукраинские территории (Галичина, Буковина и Закарпатье) остались в составе Австро-Венгрии.

Русская императрица сделала не только то, чего не смогли сделать гетманы, но и то, чего гетманы даже не планировали.

Удивительным образом нынешние «патриоты» вовсе не испытывают никакой благодарности к Екатерине за столь радикальное расширение границ Украины. Правда, выступая против памятников Екатерине, они вовсе не спешат вернуть земли, которые она присоединила. Причём Южная Украина (не говоря уже о Крыме), в отличие от Правобережья и Волыни, украинской этнической территорией никак не являлась и стала ей именно благодаря российским завоеваниям. Если, конечно, не говорить о «протоукраинской Трипольской цивилизации», которая располагалась преимущественно на территории Румынии и Молдавии.

Период «вызвольных змагань»

Период после распада Российской империи никаких особенных территориальных приобретений не дал. Нет, существует множество совершенно фантастических карт Украинской Народной Республики, охватывавших не только Галичину, но и Кубань (почему-то эти карты — на немецком языке).

Однако на самом деле УНР была только одним из государственных образований, созданных на территории украинских губерний Российской империи. В 1917 году там сосуществовали четыре государственных образования, причём некоторые из них находились на одной территории.

В 1918 году эта территория была объединена германской оккупационной администрацией, которая, создала марионеточное государство гетмана Скоропадского. Гетману позднее пришлось бежать вместе с немецкими оккупантами…

Возрожденная УНР успела объединиться с Западноукраинской народной республикой, но объединение это было формальным, поскольку именно в этот момент ЗУНР своей территории не имела, а была представлена правительством Петрушевича и Украинской галицкой армией… Более того, после «объединения» ЗУНР продолжала вести свою войну против поляков, позднее сочтя возможным сотрудничать с «москалями» — сначала с белыми, а потом и с красными.

УНР свою территорию, по сути, не контролировала, поскольку на ней, кроме неё самой, располагалось квазигосударство батьки Махно, белогвардейское государство-армия, в конце концов — созданная в марте 1919 года Украинская социалистическая советская республика. Недаром говорилось, что «в вагоне — Директория, под вагоном — территория».

Петлюра, кстати, закончил сотрудничеством с поляками, окончательно отказавшись и от «злуки» с ЗУНР, и от территории Западной Украины.

В конце концов, в 1920-1922 годах большая часть украинских земель (включая Приднестровье) была объединена в составе УССР, которая, в свою очередь, вошла в состав СССР. В частности, касалось это и земель Донбасса, которые были переданы Украины из идеологических соображений — чтобы увеличить долю рабочего класса. Часть украинских земель осталась под польской и румынской оккупацией.

Границы Украины в составе СССР

С 1939 года начался новый этап объединения украинских земель.

В сентябре 1939 года СССР освободил территории Западной Украины, захваченные ранее Польшей. Сейчас Советский Союз ругают за «агрессию» против Польши, осуждают «сотрудничество» с Гитлером и осуждают пакт Молотова-Риббентропа, но, почему-то, не предлагают сделать из этого юридические выводы. Юридические же выводы должны состоять в том, чтобы вернуть территорию Галичины, Волыни и части Подолии «невинно пострадавшей от советской агрессии» Польше. Странно — присоединение Галичины к Украине мы осуждаем, но отдать ее назад не спешим.

Ещё более удивительно другое… Те же самые люди, которые осуждают «советскую оккупацию» Западной Украины одновременно осуждают также и польскую оккупацию тех же самых территорий в 1918 году. Однако, по меньшей мере терпимо относятся к повторной их оккупации поляками в 1920 году… Поддержка Зеленским инициативы польского президента Дуды славить героев «чуда на Висле» должна была бы вызвать обеспокоенность «патриотов», потому что эта инициатива подталкивает к вопросу о статусе «всходних кресов». Но, почему-то, не вызывает.

В 1940 году СССР предъявил ультиматум Румынии, потребовав вернуть земли, оккупированные в 1918 году. Румыния уступила территории Северной Буковины и Бессарабии.

Отдельная история происходила в Закарпатье, которая после распада Чехословакии провозгласила свою независимость в статусе Карпатской Украины (вовсе не стремясь, разумеется, присоединяться к Украине советской — хотя другой в то время не было). Просуществовала она всего один день, будучи оккупирована Венгрией.

В 1945 году Закарпатье было освобождено от немецко-венгерских оккупантов, возвращено Чехословакии, а затем перешло к СССР.

Отметим, что речь идёт о регионе, который исторически на протяжении нескольких столетий входил в состав Венгрии и даже сейчас территориально не ассоциирует себя с Украиной (обычное для закарпатцев выражение — «поехать в Украину», например — во Львов).

Ну и, наконец, в 1954 году Крым был передан из РСФСР в состав УССР. Официальная причина — «учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР». Вместе с Крымом в состав Украины вошел и Севастополь, хотя правовые основания передачи города республиканского подчинения были неочевидны. Впрочем, до первой половины 90-х годов вопрос о статусе города не поднимался, а позже был решён в пользу Украины.

При этом процесс шёл и в других направлениях. В 1940 году Приднестровье (Молдавская АССР) была передана в состав Молдавии. В 1945 году часть территории Западной Украины, включая города Перемышль и Холм, отошла к Польше. При уточнении административных границ в составе СССР некоторые районы были переданы в состав России, а некоторые, наоборот, в состав Украины.

Границы Украины в период независимости

Попытки руководства независимой Украины ориентироваться на преемственность по отношению к УНР, а не к УССР, с самого начала ставили под вопрос справедливость этих границ. Причём более всего преуспели в деле уступок именно те правительства, которые были наиболее «патриотическими».

Началось с малого. Виктор Ющенко пожертвовал частью континентального шельфа в пользу Румынии. Во имя евроатлантической интеграции, разумеется. Хотя были все основания шельф с месторождениями энергоносителей не отдавать. Для этого достаточно было не признавать территорию спорной…

Ну а потом достойные наследники Ющенко устроили Майдан и войну, по итогу которых Украина потеряла Крым и часть Донбасса. Разумеется, эта потеря пока фактическая, а не юридическая. Во всяком случае, новый статус Крыма признан только самой Россией, а отдельный статус Донбасса не признан даже ею. И, тем не менее…

Выводы

Исторически территория Украины представлена примерно 8-ю областями центральной Украины.

Западную Украину (включая Закарпатье) никакая украинская власть присоединить и удержать не могла — сил не хватало. Даже когда на этой территории создавались отдельные украинские государства. Это оказалось по плечу царской России и сталинскому СССР.

Юг Украины, Донбасс и Крым присоединены Российской империей и переданы Украине СССР. Собственно, территория «крупнейшего государства Европы» была сформирована Екатериной II и Сталиным, а относительную самостоятельность, которая вообще позволила говорить о каких-то «границах Украины», она получила из рук Ленина.

Так что люди, рассказывающие о «российской» и «советской» оккупации, должны быть готовы к пересмотру границ Украины — в пользу других жертв «российской» и «советской» «оккупации». Сейчас, конечно, Украине это прямо не угрожает, поскольку существует международный консенсус относительно границ страны (под вопросом только статус Крыма — Запад, похоже, готов считать его украинским только формально, как это было с советской Прибалтикой).

Однако всякий консенсус имеет обыкновение заканчиваться. Так, например, олигархический и международный консенсус, позволивший Виктору Януковичу стать президентом в 2010 году, в 2013 превратился в свою противоположность. А когда консенсус заканчивается — начинаются вопросы. В том числе и исторические. И ответить на них будет не просто.