В понедельник, 27 января, украинские СМИ сообщили о первом случае заражения китайским коронавирусом (nCoV) на Украине. Во Львове был госпитализирован вернувшийся из Китая украинский студент с подозрительными симптомами. У него выявили кашель, насморк и боль в горле

Результаты анализов медики отправили экспертам за границу, а молодой человек находится в инфекционной больнице города.

Подозрение о том, что украинцы уже подцепили китайский коронавирус, появляется уже не первый раз. Но до сих пор, к счастью, обходились малой кровью: оказывалось, что это были другие вирусы, в меньшей степени опасные для человека. По данным анализа Киевского городского центра Минздрава Украины, исследовавшего 67 образцов с подозрением на коронавирус, в трех случаях был грипп А типичный, в одном случае — грипп А нетипичный, в трех случаях — грипп Б, два бокавируса, один риновирус и один коронавирус, но не китайский (nCoV-2019), а другого типа.

Напомним, вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце 2019 года. По данным медиков, вирус передается от животных к человеку или от человека к человеку. Случаи заболевания уже выявили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале. По состоянию на 28 января 2020 года, в Китае число умерших от коронавируса возросло до 106, а заболевших уже около 4500 человек (из них 976 тяжелобольных). На разработку эффективной вакцины, по сообщениям китайских медиков, требуется около трех месяцев.

С градусником и надеждой на авось

С 26 января в Украине в аэропорту Борисполь проходит скрининг пассажиров из Китая — им измеряют температуру инфракрасными термометрами. Эффективность таких мер невелика, так как инкубационный период вируса составляет 14 дней.

«Метод градусника не стоит переоценивать. Он позволяет выявлять не более 1% носителей вируса. Опасность этого коронавируса в том, что там очень длительный инкубационный период — две недели. И в течение этого времени человек уже заразен. То есть он заражает других, даже еще формально не будучи больным», — говорит бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

По его словам, всех пассажиров, прибывших из Китая, включая транзитных, следует ставить под наблюдение на две недели и изолировать в специальных боксах в случае появления подозрений на заболевание, но таких боксов на Украине немного. Еще одна проблема — катастрофическая нехватка врачей-эпидемиологов на Украине, а также средств для защиты медперсонала. Коронавирус в цифрах © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Сейчас диагностика коронавируса осложнена еще и тем, что подозрительные образцы отправляют в лаборатории стран ЕС, где есть необходимые специалисты, и только через три недели в Киеве получают точный ответ.

«Нет даже электронного микроскопа, который бы позволил оперативно поставить диагноз. Причем лаборатории в Европе и России сами изготовили те же праймеры за неделю. У нас нет специалистов и ресурса. На противоэпидемиологическую защиту населения в бюджете на этот год заложено порядка 160 тысяч гривен при потребности в 150 млн, а с учетом неспокойной эпидемиологической обстановки — 200 млн», — говорит Протас.

Он подчёркивает, что борьба с эпидемией — это вопрос коллективной, а не только индивидуальной безопасности. Это предполагает создание специального государственного фонда для закупки необходимых средств, подготовки и мобилизации кадров. По его словам, «остается только надеяться, что нам повезет, и коронавирус будет обходить Украину стороной». Иными словами, мы имеем дело с системой здравоохранения, которая может лишь полагаться на «авось пронесет».

Многие из украинских и российских туристов сейчас находятся на популярном китайском курорте на острове Хайнань, где уже зафиксировано 17 заболевших. С 29 января по 1 февраля украинцев должны вернуть на родину чартерными рейсами, но возникает вопрос, что делать с этими туристами и членами экипажа? Стоит ли отправлять их на карантин на две недели? Минздрав Украины пока еще не определился. Мало того, украинские турфирмы продолжают возить туристов в Китай, не желая отказываться от прибыли.

«Отказов от путевок как таковых вообще нет. Конечно, было много шуму по поводу всего этого, но у нас в данный момент сейчас там туристы, и все отлично. Вчера тоже вернулись туристы из Китая, с ними все прекрасно», — с оптимизмом сообщил 27 января менеджер киевской турфирмы "Отпуск 24/7" Дмитрий Турбин.

Следует подчеркнуть, что эффективность борьбы с любой массово распространяющейся заразой зависит в первую очередь от способности государственной медицины оперативно организовать кризисные медицинские центры, госпитали и мобилизовать штат подготовленных медиков. Не в меньшей степени эффективность зависит от способности государства выделять дополнительные средства для решения логистических задач.

В очаге инфекции, китайском Ухане, местные власти всего за 6 дней строят больницу на 1000 коек для больных коронавирусом, а за следующие 15 дней обещают построить вторую больницу. Китайские медсестры, мобилизованные для борьбы с инфекцией, сообщают, что вынуждены работать в памперсах, чтобы даже не отлучаться в туалет, так как им необходимо обследовать миллионы пациентов и локализовать вирус.

По мнению эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Даниила Богатырева, для борьбы с коронавирусом китайские власти предприняли настолько масштабные меры, которые не смогла бы реализовать ни одна западная страна, если бы там начал распространяться такой вирус.

«Кто бы еще за десять дней мог бы построить огромную больницу, закрыть на въезд и выезд несколько многомиллионных городов? Случись нечто подобное в одной из западных стран, такие жесткие меры предосторожности было бы принять проблематично», — считает Богатырев.

Медицинская реформа и эффективность борьбы с эпидемиями

К сожалению, на аналогичную оперативность не следует рассчитывать, если коронавирус все-таки распространится на Украине. Реформированное Ульяной Супрун здравоохранение фактически превратилось в филиал американских фармацевтических компаний, цель которых заключается в извлечении максимальной прибыли.

Украинские медики и рады были бы, подобно китайским коллегам, спасать население от эпидемии, однако средств на это у украинского здравоохранения нет. В 2018-2019 годах Украина стала одним из лидеров по темпам распространения кори и дифтерии. Кроме Украины в десятку стран с наихудшей ситуацией с корью вошли Конго, Мадагаскар, Либерия, Сомали, Сербия, Грузия, Йемен и Румыния. Сыворотки для лечения опасных заболеваний в критический момент на Украине не оказалось. Пришлось побираться по миру. В ноябре 2019 года гуманитарную помощь противодифтерийной сывороткой Киеву оказала Индия — страна, которая сама испытывает трудности с вакцинацией своего населения. «Китайский» грипп: паника и украинская политика © AP, Ahn Young-joon | AP, Ahn Young-joon | Перейти в фотобанк

Как говорит украинский политолог Александр Теплюк, в случае попадания коронавируса на Украину страна с расшатанным Минздравом и разваленной системой СЭС вряд ли окажется готова к такому вызову.

«У меня по поводу этого вируса больше вопросов, чем ответов. Одни медики говорят, что паника и мы не готовы, другие — что мы готовы, мы ожидаем. Какова реальность для простого обывателя, который не медик, что ему делать? У нас вообще как-то система МОЗ и вообще медицина настроена и расстроена, развал СЭС, санэпидемстанции у нас нет. Пять лет или сколько назад её закрыли. Кто у нас вообще будет заниматься борьбой и контролем этого? Никто! У нас всё пребывает в хаосе! Если этот вирус, не дай Бог, попадёт сюда, у нас некому с ним разбираться. У нас только на словах могут рассказать, что всё готово», — говорит Теплюк.

Его слова подтверждает и врач-инфекционист Ольга Голубовская.

«У нас в Украине проблема с системами противоинфекционной защиты. Мы видели, что у нас с корью делалось. У нас ликвидировали санстанции, разорвали на две части. Функции работы в очагах четко не прописаны на сегодняшний день нигде», — говорит доктор Голубовская.

В случае реального распространения любой эпидемии на Украине можно заранее предсказать сценарий поведения украинских властей — они будут просить денег у ООН, ВОЗ, западных стран. Международные организации могут и выдать требуемые средства, но не факт, что они действительно пойдут на борьбу с заболеванием.

В случае ухудшения ситуации международным организациям придётся уже самостоятельно разворачивать свои госпитали, ввозить препараты и организовывать диагностику и лечение пациентов, как это происходит на Гаити, в Йемене, Афганистане и республике Конго. Всё-таки западные политики понимают, что из Украины вирус будет расползаться дальше и косить уже их непосредственных избирателей, поэтому бороться с ним лучше «на дальних подступах».