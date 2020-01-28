Президент Украины Владимир Зеленский 27 января на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны и косвенной вине в организации гитлеровской Германией Холокоста. Вполне ожидаемо, что столь провокационные речи украинского лидера вызвали взрывную реакцию пользователей соцсетей

После мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау» стало очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно встал на позицию своего предшественника Петра Порошенко, а во многом пошел дальше в откровенной фальсификации истории Второй мировой войны.

Сложно по другому трактовать его скандальные заявления о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны и косвенной вине в организации гитлеровской Германией Холокоста.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, а это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — разразился «историческими откровениями» Зеленский.

Пользователи соцсетей крайне критично оценили, такой идеологический переворот украинского лидера, сделанный, скорее всего, в неуемном желании потрафить Польше в противостоянии с Россией.

Именно так оценил речь Зеленского украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец, который на своей странице в соцсети Facebook указал на стремление украинского президента во всем солидаризироваться с самыми яростными русофобами Европы. Василец: Зеленский решил играть с польским президентом Дудой в «анти-Россию» © Facebook Дмитрия Васильца

«По всей видимости, Зеленский решил заняться вместе с недалеким польским подельником Дудой переписыванием нашей героической истории. Причем настолько тупо и топорно они начали это делать, что весь их бред можно легко умножать на ноль банальными и общеизвестными историческими фактами, такими, например, как «Мюнхенский сговор 1938-го», по которому Польша с Гитлером разделила Чехословакию, и другими фактами…

Зеленский решил играть с польским Дудой в «анти-Россию», наплевал на своего деда, воевавшего в рядах Красной Армии, наплевав на абсолютное большинство своих избирателей и свою совесть», — полагает украинский журналист.

Не сложно догадаться, что советники президента всячески подталкивали Зеленского встать на сторону украинских националистов и озвучить те тезисы, которые были бы ими положительно восприняты. Вот только вряд ли столь откровенный «прогиб» под националистические взгляды прибавит ему любви в этой среде. На это, в частности, указывает украинский журналист Вячеслав Чечило. Чечило: Зеленский выбрал, кому подпевать в антироссийской тусовке © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Зеленский, рассказывающий о вине СССР в развязывании Второй мировой, несомненно, не приобретает себе этим новых сторонников. Секта Порошенко за него не будет голосовать даже в случае, если он поползет на коленях целовать прах Бандеры. Но и утверждать, что президент как-то катастрофически теряет старых сторонников, большой перебор…

Выбирая, кому подпевать, — «антироссийской» тусовке в центральной Европе или избирателям Медведчука, — Зеленский делает очевидный и в целом правильный в его ситуации выбор. Как и всех предыдущих гарантов, не история его погубит и не язык», — подчеркивает Чечило.

Однако куда важнее не сиюминутные политические расчеты Зеленского и его советников, а те фундаментальные проблемы, которые неизбежно последуют из-за попыток переписать историю Второй мировой войны и вывести из-под обвинений участников и пособников Холокоста.

Об этом достаточно подробно рассуждает главный редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев на странице своего Telegram-канала. Ткачев: Трактовка событий Холокоста полумер не приемлет © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

«Ну, зато теперь точно понятно, почему именно Зеленский не стал принимать участие в конференции по Холокосту в Израиле.

Видите ли, с точки зрения Холокоста существует не одна, а две Украины. Первая — советская, солдаты которой, собственно, и освободили Аушвиц. Вторая — несоветская, петлюровско-бандеровская, и вот у неё с Холокостом более сложная история отношений, начиная с довоенных погромов и заканчивая, собственно, участием тогдашних политических украинцев в "окончательном решении еврейского вопроса".

Исторически в официальной, всемирно признанной истории Холокоста второй Украине принято прощать её грехи ради подвигов первой. Но в ситуации, когда современная Украина от своего правонаследия в отношении советской Украины открещивается и заявляет, что никакой, мол, советской Украины вообще не было, а была советская оккупация, против которой боролась та вот, вторая Украина, неизбежно начинают возникать вопросы», — отмечает Ткачев.

Журналист напоминает, что общепринятая трактовка событий Холокоста полумер не приемлет. То есть или Украина была на стороне добра и боролась с этим, или она была на стороне зла.

«Это кружево полуправды, недомолвок и прямой лжи может быть довольно вычурным и причудливым, но оно при этом весьма хрупко, столкновения с грубой исторической правдой просто не выдержит и пригодно для употребления лишь в тепличных условиях дружеского междусобойчика, в котором кукушка хвалит петуха, ведь у обоих (если говорить конкретно о Холокосте) рыльце очень сильно в пушку», — написал журналист на странице своего Telegram-канала.

При этом подавляющее большинство комментариев на слова Зеленского в Варшаве были крайне эмоциональны. Так, российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook написал, что поражен и возмущен речью президента Украины на церемонии по случаю 75-летия освобождения Освенцима. Юсин: Слова Зеленского в Польше – это просто позорище © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если бы президент Зеленский не произнес всех этих слов, я бы подумал, что это неудачный анекдот или сцена из сериала «Слуга народа», высмеивающая кого-то из политиков провинциально-националистического толка.

Но он действительно заявил всё это в Польше на церемонии по случаю 75-летия освобождения Аушвица. Что концлагерь освободили бойцы Первого Украинского фронта, а именно 100-й Львовской дивизии. И командовал ими «полтавчанин». А разбивал ворота лагеря командир танка Т-34 с украинской фамилией.

Только украинцы, одни сплошные украинцы, никакой советской армии, никаких (упаси бог) русских, зато — Львовская дивизия. Какое же позорище. Кто пишет ему все эти речи?» — подчеркнул он.

А российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter так прокомментировал скандальные заявления президента Украины Владимира Зеленского. Пушков: Зеленский пересёк все мыслимые и немыслимые границы подлости © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Желая угодить Варшаве, Зеленский приписал нашей стране часть ответственности за запущенный нацистами маховик Холокоста.

Этим он пересёк все мыслимые и немыслимые границы подлости. Горел желанием ответить на чествование России в Иерусалиме? Так далеко не заходили даже в Польше», — возмутился политик.

На то, что обвинения СССР и тезисы об освобождении Освенцима украинцами полны лжи и исторических фальсификаций, указывает российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков. Марков: Речь Зеленского в Польше корява и лжива © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«1. Зеленский назвал СССР таким же виновником второй мировой войны и Холокоста, как и нацистскую Германию. Что совершенно не правда, все это понимают. И большинство населения Украины гордятся победой СССР над нацистской Германией.

2. Зеленский назвал освободителями Аушвица украинцев, то есть первый Украинский Фронт, 100-ю Львовскую дивизию и 322ю Житомирскую дивизию. Подчеркнув украинскость освободителей. Но 1й Украинский Фронт состоял не из украинцев, он пришел в Украину с Востока, освобождать украинцев от оккупации. Это бывший Воронежский фронт, — и это название тоже не по формированию. А по освобождению Воронежа. День освобождения Воронежа, кстати, почти совпадает с днем освобождения Освенцима, это 25 января. Ранее это был Брянский фронт, — и тоже по месту боев. А солдаты в этом Брянском — Воронежском — 1ом Украинском фронте были со всего СССР.

3. 100я Львовская дивизия имя получила тоже по причине, что она проявила героизм, освобождая Львов от нацистов и бандеровцев, кстати. То есть 100я дивизия била бандеровцев лучше и больше других. А формировалась она на севере, весной 1942 года, ребятами из Вологодской, Архангельской областей. Они оттуда пришли освобождать Украину. И многие отдали свои жизни.

4. 322 Житомирская дивизия тоже получила название за героические бои за Житомир. А формировалась она в трагические дни сентября 1941 года в Горьковской области, то есть в ней воевали ребята в основном из нынешнего Нижнего Новгорода и области», — пояснил на своей странице в соцсети Facebook Марков.

А вот глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что лидеры Польши и Украины на форуме, посвященном освобождения Освенцима, сознательно обошли нелицеприятные исторические моменты об участии украинских националистов в Холокосте. Долинский пояснил, о чем «забыли» рассказать Зеленский и Дуда в Варшаве © Journalist Today

«Что забыли сказать на форуме Холокоста в Польше?

Что украинские националисты приняли участие в нападении на Польшу в рядах немецкой армии в сентябре 1939. Что в сентябре 1939 немцы освободили руководство ОУН*, которое с помощью и на деньги нацистов начало готовиться к вторжению в СССР. Что были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые войдя вместе с немцами в Украину приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев.

Что в Западных областях Украины (где евреи не успели эвакуироваться и где влияние ОУН было особенно высоко) были уничтожены до 99% евреев. Что без массового соучастия и энтузиазма населения, без добровольного сотрудничества, без украинской вспомогательной полиции такой высокий процент уничтожения был бы невозможен. Что украинские националисты во многих случаях были членами и контролировали подразделения вспомогательной полиции, которая после поражения немцев под Сталинградом перешла в УПА.

Что крупнейшей операцией УПА было массовое убийство десятков тысяч мирных поляков на Западной Украине — невиданное по масштабу (после Холокоста) преступление. Что это нацисты убили более шести миллионов поляков, включая три миллиона евреев», — указывает Долинский.

Наверное, ни одна речь президента Украины прежде не вызывала столь бурной и однозначной в своем неприятии реакции пользователей соцсетей. Сложно сказать, понимал ли до конца Владимир Зеленский, что своими скандальными заявлениями он безвозвратно пересекает моральную черту, которая до сих пор свята для подавляющего большинства украинских граждан.

Однако следует признать, что по той же политической траектории ранее двигались все президенты Украины, начиная под видом «сшивания» страны становиться на идеологическую позицию радикальных националистов и откровенных неонацистов. А слабость Зеленского как политика и крайне обострившаяся борьба геополитических центров за трактовку истории лишь кратно ускорили этот процесс. Но, как и все предшественники, Зеленский должен понимать, что новых симпатиков среди националистов он точно не приобретет, а вот адекватных сторонников безвозвратно утратит.

*Организация, запрещенная в РФ