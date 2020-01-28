После того, как бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил версию демократов, что Дональд Трамп шантажировал Владимира Зеленского, несколько сенаторов-республиканцев могут проголосовать за вызов свидетелей. Тогда сенаторы-демократы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен не смогут вступить в избирательную кампанию

В понедельник, 27 января, сторона защиты продолжила представлять свои аргументы в Сенате.

Юрист Кеннет Старр уверен, что в отличие от 37-го президента Ричарда Никсона и 42-го президента Билла Клинтона, в отношении которых процедура импичмента была оправданна, поскольку они совершили преступления, процесс над нынешним главой государства Дональдом Трампом не имеет смысла. Историю 20-летней давности адвокат знает очень хорошо, ведь, будучи прокурором, он проводил расследование секс-скандала со стажёркой Белого дома Моникой Левински, которое и привело к запуску импичмента Клинтона, а также выступал обвинителем на процессе.

«Как и война, импичмент — это ад. Или, по крайней мере, импичмент президента — это ад. Те из нас, кто пережил импичмент Клинтона, включая членов этой палаты, прекрасно понимают, что импичмент президента равносилен гражданской войне. Она полна злобы и разделяет страну, как ничто другое. Сенат в наше время слишком часто выступает в качестве высшего суда по импичменту. Действительно, мы живём во время, которое, как мне кажется, лучше назвать эпохой импичмента», — заявил Старр.

Ещё до публикации книга Болтона вызвала фурор в США В лучших традициях Украины: в деле об импичменте Трампа появились «плёнки Парнаса» © REUTERS, Brendan McDermid/File Photo | REUTERS, Brendan McDermid/File Photo | Перейти в фотобанк

Положение команды юристов Трампа может осложнить появившаяся накануне в СМИ информация из черновиков мемуаров бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Согласно правилам, прежде чем опубликовать книгу, бывшие сотрудники администрации передают её рукописи сотрудникам Белого дома, которые проверяют, нет ли там секретных сведений, не подлежащих разглашению. Копии книги «Комната, где всё случилось: мемуары о Белом доме», выход которой запланирован на 17 марта, также получили соратники Болтона.

Как стало известно после утечки, Трамп говорил своему помощнику, что не будет предоставлять Украине военную помощь до тех пор, пока она не объявит о начале расследования деятельности сына бывшего вице-президента Хантера Байдена в составе совета директоров энергетической компании Burisma и возможном вмешательстве украинских политиков в президентские выборы в США 2016 года.

Белому дому пришлось опровергать эту информацию. Трамп, как и всегда, отписался в Twitter, а офис вице-президента США выпустил письменное заявление на эту тему. Руководитель аппарата Марк Шорт утверждает, что глава государства не просил Майкла Пенса, возглавлявшего американскую делегацию на памятные мероприятиях, посвящённых началу Первой мировой войны, в Польше 1 сентября 2019 года, обсуждать на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским расследование против Байденов.

«В каждом разговоре президента и вице-президента в рамках подготовки к нашей поездке в Польшу президент постоянно выражал своё недовольство тем, что Соединённые Штаты несут львиную долю ответственности за оказание помощи Украине и что европейские страны не выполняют свою роль. Президент также выражал обеспокоенность коррупцией на Украине. Я ни разу не слышал, чтобы он связывал помощь Украине с расследованиями в отношении семьи Байдена или Burisma», — заявил Шорт. В сети появилось видео, на котором Трамп за ужином обсуждает судьбу Украины © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Раскол в стане республиканцев

Председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, возглавляющий команду управляющих импичментом, использовал статью газеты The New York Times о содержании неопубликованной книги Болтона как очередной аргумент для его допроса в Сенате.

Вопрос о том, будут ли участвовать на судебном процессе в Сенате свидетели, как ожидается, решится 31 января или 1 февраля. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов, то есть не менее 51. Сейчас расклад сил в верхней палате Конгресса таков: 53 республиканца, 45 демократов и двое состоящих с ними в коалиции независимых сенатора. Казалось бы, всё и так понятно, учитывая, что до сих пор однопартийцы президента голосовали единым фронтом, отстаивая его невиновность, однако не всё так просто.

Среди сенаторов-республиканцев есть группа «колеблющихся», и теперь от их позиции зависит дальнейшее развитие процесса по импичменту. В одном из телеинтервью сенатора от штата Юта Митта Ромни спросили, наберётся ли среди его однопартийцев как минимум четверо, кто поддержит предложение демократов о вызове свидетелей.

«Думаю, что выросла вероятность того, что другие республиканцы присоединятся к тем, кто захочет послушать Джона Болтона. Для нас важно иметь возможность услышать его, чтобы вынести беспристрастное решение», — ответил он.

Сьюзан Коллинз, представляющая штат Мэн, также сказала, что сообщения о книге Джона Болтона подкрепляют довод о необходимости свидетелей. Непредсказуемый Трамп и опытный Байден. Почему они против допроса свидетелей по импичменту в Сенате США? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В свою очередь, сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм подчеркнул, что хотел бы ознакомиться с черновым вариантом мемуаров, прежде чем принимать решение о его участии в процессе в качестве свидетеля. Кроме того, он предупредил, что если демократы вызовут на слушания Болтона, то у адвокатов Трампа тоже должна быть возможность вызвать своих свидетелей, в том числе Джо и Хантера Байдена.

Если Болтон готов в случае получения повестки прийти в Сенат и ответить на все вопросы, то бывший вице-президент несколько дней назад отказался участвовать в процессе по импичменту.

Выборы всё ближе и ближе

Если сенаторы всё же решат привлечь к разбирательству свидетелей, то процесс может затянуться, а это не на руку Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен. Как сенаторы они должны присутствовать на всех заседаниях по импичменту шесть дней в неделю, кроме воскресенья, поэтому не смогут поехать в Айову, где 3 февраля пройдут первые партийные кокусы. Лидирующую позицию в этом штате занимает Сандерс с 25%, Байден, идущий вторым, отстаёт от него на 3%, Уоррен занимает четвёртую позицию с 13,5%, уступая мэру города Саут-Бенда Питу Буттеджаджу (17%).

Тем не менее, в целом по стране фаворитом внутрипартийной гонки остаётся Байден, которого поддерживают 28,7% опрошенных, но его преимущество над Сандерсом в последние дни сокращается и 27 января составило 5,9%.

Официально избирательная кампания республиканцев ещё не началась, но, по данным социсследований, вне конкуренции находится Дональд Трамп с рейтингом 89%, а показатели бывшего конгрессмена-республиканца Джо Уолша и бывшего губернатора Массачусетса Билла Уэлда находятся на уровне статистической погрешности — по 3%. К тому же количество противников импичмента президента сохраняет минимальный перевес — за его досрочное отстранение от власти выступают 47,5%, а против — 48,1%.

Таким образом, импичмент, задуманный демократами как дискредитация Трампа, может, наоборот, способствовать его переизбранию на второй срок в ноябре 2020 года.