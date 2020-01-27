Гожый Андрей Александрович (укр. – Гожий Андрій Олександрович) – украинский правозащитник, журналист и адвокат, специализирующийся в области избирательного, уголовного, а также международного гуманитарного права

Родился в 1985 году. Окончил Академию Внутренних дел (Киев).

Правозащитной деятельностью занимается с 2004 года как член, а в последствии и первый заместитель председателя общественной организации «Ассоциация молодых правоведов», в рамках которой реализовывал проекты по правовому образованию молодёжи, консультации для студентов и правовой помощи малоимущим. Совместно с Фондом защиты несовершеннолетних «Екатерина» сопровождал неблагополучные семьи, защищал в судах права родителей и детей. Сумел убедить депутатов Житомирского горсовета утвердить программу бесплатной правовой помощи для студентов и организовал студенческие приёмные юридической поддержки.

Трудовой путь начал в 2005 году, работая юрисконсультом, а также директором на различных предприятиях. В 2017-м получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

В 2004-2007 годах участвовал в качестве юриста в программе стабильного развития ООН UNDP/MGSDP.

В 2007-2010 годах при «Польском научном обществе в г. Житомире» оказывал защиту прав польского национального меньшинства и поляков (граждан Польши) на территории Украины. От «Польского научного общества в г. Житомире» был направлен на обучение польскому языку и истории в Краков. Реализовывал проект и проходил обучение по защите прав человека и меньшинств (2010-2011 годы) в г. Варшава от Foundation Humanity in Action Poland: организация США и Польши. Как правозащитник отстаивал права общин (на создание ОСМД), защищал языковые и культурные права граждан, о чём имеет множество дипломов и благодарностей. Правозащитник Гожый: Убийство Бузины не расследуется, потому что это политическая казнь © Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк

Начиная с 2006 года регулярно привлекается общественными организациями, политическими партиями, кандидатами в народные депутаты, городские головы и президенты в качестве доверенного лица для правового сопровождения избирательного процесса, представительства интересов и руководителя штабов.

2015-2017 гг. — блогер и ведущий на общественном телевидении, где поднимал острые вопросы коррупции, правового нигилизма и несовершенства правовой системы. С 2018 года постоянный эксперт на региональных, всеукраинских и российских федеральных каналах как адвокат и международный правозащитник. Автор публикаций на правовую, историческую и общественно-политическую тематику в печатных и электронных СМИ.

С 2017 года — адвокат и защитник международно признанных узников совести и лиц, преследуемых за убеждения. Проводит регулярные встречи с миссиями ООН и ОБСЕ, посещает для консультаций Европарламент и европейские правозащитные организации. Оказывал содействие евродепутатам в ознакомлении с деталями судебных дел против журналистов, признанных узниками совести. Выступал с публичными лекциями в Берне и Хельсинки.

С 2017 года сотрудничает со швейцарской правозащитной организацией «Сеть Солидарности» (г. Берн), в 2019-м стал её членом и единственным уполномоченным представителем на Украине. 24.06.2019 стал руководителем украинского представительства иностранного подразделения «Сеть Солидарности Интернэшнл».