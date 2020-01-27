В воскресенье, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Польшу, где принял участие в мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Издание Украина.ру попросило украинских и российских экспертов прокомментировать визит и его последствия

В программе Зеленского — встреча и переговоры с его польским коллегой Анджеем Дудой. Им точно есть о чём поговорить: оба президента проигнорировали проходивший 23 января в Израиле Всемирный форум памяти Холокоста. Причём Дуда не полетел туда вовсе, а Зеленский прибыл в Израиль, но в последний момент не пошел на форум.

Как сообщали польские СМИ, причиной отказа Дуды от участия в форуме стало участие в мероприятии президента России Владимира Путина. Отношения Польши и России сегодня находятся в очень низкой точке, и Дуда решил вовсе избежать встречи.

Аналогичные причины были и у Зеленского. Вероятно, он не захотел присутствовать на форуме, где Путин был одним из главных действующих лиц.

Однако многие эксперты раскритиковали Зеленского и его команду за подобное поведение: президент Украины сказал «А» (прилетел в Израиль), но не сказал «Б» (не пошел на форум), чем только подпортил свой имидж.

Встреча аутсайдеров. О чем свидетельствует визит Зеленского в Польшу © пресс-служба президента Украины

Попытка прикрыть внешней политикой внутренние проблемы Украины

Сегодня Украина чувствует огромную критику со стороны Израиля, Польши и других государств в части проводимой внутри страны политики по трактовке истории, поясняет директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Особенно остро стоят проблемы участия в Холокосте украинских лидеров правого движения, которых ныне пытаются героизировать на Украине.

«Это огромное неудобство для руководства Украины и лично для Зеленского. Эта проблема изолирует президента страны от каналов коммуникации со многими мировыми лидерами и значительной частью политических элит Запада. Конечно, Владимир Зеленский пытается данную проблему решить, но не путем трансформации внутренней гуманитарной политики, а путем дипломатии», — отмечает эксперт.

По его словам, президент хочет добиться изменения позиции Израиля, США и других стран в оценке участия в трагических событиях Второй мировой войны лидеров украинских правых. Именно поэтому, добавляет Бортник, Зеленский поехал в Израиль и именно поэтому не пошел на сам форум, чтобы не подвергаться критике со стороны других стран за такое отношение к истории.

«В Польшу же Зеленский поехал, потому что точно знал, кто там будет и кого там не будет. В Польше у Зеленского будет подходящий, хороший фон для того, чтобы заявить о неправомерности обвинений Украины в героизации каллаборационистов, героизации виновных в Холокосте», — заявил Бортник, добавив, что в какой-то мере президент пытается через внешнюю политику прикрыть внутренние проблемы.

В то же время у Зеленского есть куда более действенный способ — это вынос вопросов об отношении к ОУН-УПА, Бандере и всем остальным на референдум, уверен политолог. При этом голосов для корректировки государственной политики по гуманитарным вопросам достаточно.

Зеленский назвал братский для украинцев народ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк — подчеркнул эксперт.

«Всё намного сложнее»

В Израиле были определенные обстоятельства, которые подтолкнули Зеленского принять непростое, неоднозначно воспринятое в обществе решение, говорит политический эксперт Руслан Бизяев.

«Он задает тон беседы о том, что разные исторические герои, которые были на Украине и в Польше, — это еще не повод для того, чтобы отношения стопорились.

А во-вторых, нужно правильно понять, кто герой, а кто не герой, потому что очень часто Украину ассоциируют именно с Бандерой, а если мы возьмем результаты последних выборов, мы поймём, что эта идеология не получила поддержку избирателей», — сообщил политолог.

Он призывает не плодить конспирологических версий, «что Зеленский не хотел встретиться с Путиным, что он не хотел слушать Путина, уйти от темы Бандеры, которая в Израиле является «чёрной». Бизяев поясняет, что на самом деле всё намного сложнее, «любая геополитика сложнее».

Несмотря на условно обновлённый курс Зеленского, вопросы о Бандере и Шухевиче, причастных к убийствам евреев во время ВМВ, остаются. И эти вопросы могли быть заданы на форуме в Израиле, говорит политический эксперт Александр Асафов.

«В Польше менее токсичная для него [Зеленского] атмосфера. Учитывая недавнее обострение российско-польских отношений, векторы Киева и Варшавы совпадают. Сейчас время крепить сотрудничество, хотя мы помним и о неровных отношениях этих стран из-за множества неразрешенных проблем подобного плана», — заявил политолог.

Дружба с Польшей или разрыв с Израилем

Корнилов напомнил Зеленскому об антисемитских взглядах новых украинских «героев» ОУН © РИА Новости, Александр Натрускин

«Здесь нужно отметить, что не только в России, но прежде всего в Израиле совместные мероприятия Зеленского в Польше, особенно после казуса в Иерусалиме, будут поводом для жесткой критики.

Это объясняется уже достаточно долгим противостоянием Польши и Израиля по поводу трактовки участия польских коллаборантов в Холокосте. Учитывая все эти детали, можно предположить, что хотя визит Зеленского в Польшу будет по максимуму использован СМИ для улучшения позиции Украины, но потенциально он несёт очень большие риски для отношений с Россией и Израилем», — заявил эксперт.

Кроме того, определённое напряжение может возникнуть у Владимира Зеленского с частью политических элит США, которые традиционно поддерживают израильскую позицию, добавил Бортник.

Украина-Польша: будет ли антироссийская коалиция

Польша не тот игрок, который реально может создать какую-то коалицию, считает Руслан Бизяев. По его мнению, Зеленский ведёт диалог с Польшей, которая является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Украины.

Зеленский поблагодарил Польшу за санкции против РФ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк — считает эксперт.

Визит Зеленского в Польшу — это демонстрация определённых совпадающих векторов Украины и Польши, говорит Александр Асафов. Однако подобная коалиция не способствует улучшению отношений с Израилем. Эксперт напоминает, что в Польше был послевоенный погром в Кельце 1946 года, и есть свои проблемы с Тель-Авивом.

«Это временная позиция, её можно назвать антироссийской. Но главный вопрос для государств — улучшение отношений с Израилем. Единственный конструктивный вектор сейчас для них — выступить с осуждением России и СССР», — подытожил Асафов.

