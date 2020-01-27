Американские СМИ опубликовали фрагменты аудиозаписи, которую американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас передал демократам. На ней президент США Дональд Трамп интересуется, как долго Украина продержалась бы в борьбе с Россией, недоумевает, почему Штаты должны были поддерживать Петра Порошенко и требовал уволить Мари Йованович

На прошедшей неделе, 24 января, телеканал ABC обнародовал запись, как утверждается, сделанную его бизнес-партнёром Игорем Фруманом, вместе с которым Парнас проходит как фигурант уголовного дела о нарушении законодательства о лоббировании, на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом 30 апреля 2018 года в вашингтонском Trump International Hotel.

Выходцы из бывших советских республик, которые были клиентами личного адвоката хозяина Белого дома Рудольфа Джулиани, убеждали Трампа, что Мари Йованович, на тот момент возглавлявшая посольство США на Украине, злословила об американском президенте.

«Я думаю, что самая большая проблема в том, чтобы избавиться от посла. Она осталась ещё со времен администрации Клинтона. Она по сути слоняется вокруг и говорит всем: «Погодите, ему (Трампу. — Ред.) устроят импичмент, вы только погодите», — говорил Парнас. Подставить главнокомандующего: Как пленки СБУ доказали вину Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Как сказано в сюжете ABC, эти слова вызвали вспышку гнева Трампа, и он заявил: «Избавьтесь от неё! Избавьтесь от неё завтра же. Мне всё равно. Избавьтесь от неё завтра. Выгоните её. Ок? Сделайте это!»

Прокомментировать эту информацию президента попросили журналисты телеканала Fox News. На вопрос, полагался ли он на помощь Парнаса в скорейшем отстранении Йованович от должности, Трамп ответил отрицательно, подчеркнув, что у него для этого есть достаточно других людей: в кадровых вопросах полагается на Госдепартамент, а в более деликатных вопросах — на Рудольфа Джулиани. В очередной раз он повторил, что с Парнасом не знаком, а совместную фотографию мог сделать на одном из мероприятий, посвящённых сбору пожертвований на свою предвыборную кампанию.

«Мне хочется самому выбирать послов. Я имею полное право нанимать и увольнять послов», — добавил Трамп.

25 января отрывки из той аудиозаписи представило и информационное агентство Associated Press. Человек, голос которого похож на голос президента США, спрашивает: «Как дела у Украины? Они отличные бойцы. Они сражались так долго. Они уже не знают, что делать, если не сражаться. У Украины есть нефть?»

Получив утвердительный ответ, он продолжил: «У них совсем нет денег. Почему туда не идут компании? Это слишком рискованно?»

«Как долго они бы продержались в борьбе с Россией? Без нас не слишком долго», — повторяет он полученный ответ.

На реплику о том, что Пётр Порошенко, бывший на тот момент президентом Украины, нуждается в поддержке со стороны США, Трамп отвечает: «Всегда нам приходится всех поддерживать. Интересно, почему его не поддерживает Германия, почему не другие?»

Кроме того, американский лидер возмутился строительством газопровода «Северный поток — 2»: «Как вам то, что Германия открывает газопровод для России? И предполагается, что мы должны бороться с Россией. А Германия платит России $2 млрд в месяц. И они являются членом НАТО».

Телеканал ABC сообщил, что в их распоряжении есть ещё и другие отрывки из той аудиозаписи, в частности, обсуждение утверждения в Конгрессе кандидатуры Майкла Помпео на пост госсекретаря США вместо Рекса Тиллерсона. Помпео обругал американскую ведущую из-за Украины © Mark Taylor

История с аудиозаписями, предоставленными Парнасом, по формату напоминают «кассетный скандал» начала 2000-х годов на Украине. Бывший майор Государственной охраны Украины Николай Мельниченко, который при содействии американского посольства в Киеве перебрался в Штаты и получил там политическое убежище, опубликовал аудиозапись разговоров, в которых якобы Леонид Кучма, будучи президентом, обсуждал с лицами, ответственными за экспорт вооружений, поставку станций радиотехнической разведки «Кольчуга» армии Ирака, нарушая введённые против этой страны западные санкции.

Судебный процесс в Сенате

Тем временем процедура импичмента в верхней палате Конгресса вышла на следующий уровень.

24 января конгрессмены-обвинители завершили представление своей позиции и передали протокол своего участия в судебном процессе, который насчитывает 28 578 страниц. В завершающем выступлении председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, возглавляющий команду управляющих импичментом, объявил, что по всем пунктам обвинительного заключения демократам удалось доказать виновность Трампа.

«Президент останется угрозой для Конституции, если ему позволят и дальше занимать должность. С божьей помощью наши отношения с Украиной выдержат данное испытание, и Украина будет процветать, а мы закроем эту уродливую страницу нашей истории. Но если мы здесь и сейчас решим, что президент США может просто заявить, что в соответствии со второй статьёй Конституции он имеет право делать всё что захочет, это станет травмой для нашей страны, которую никогда не удастся залечить. Украина переживёт это и мы тоже, но это станет неизлечимой травмой, поскольку политическое равновесие, которое было заложено основателями нашей страны, никогда уже не восстановится», — заявил он.

Отведённые на представление своей позиции 24 часа для стороны защиты начались 25 января. Трамп возмутился, что его адвокатам предоставили не самое популярное для выступления время, как он написал в Twitter, суббота — это «долина смерти» для телевидения. В связи с этим адвокаты в тот день ограничились всего парой часов, а основная часть выступления состоится в понедельник, 27 января.

Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, возглавляющий команду адвокатов президента, сказал, что управляющие импичментом не предоставили убедительных доказательств. По его словам, Трамп выступал в поддержку Украины, а демократы хотят сместить президента и таким образом пересмотреть результаты выборов 2016 года, а также убрать его имя из бюллетеня предстоящих выборов.

«Они не потратили и одной минуты на то, чтобы представить, какие последствия это будет иметь для нашей страны. Несмотря на все их разговоры о вмешательстве в выборы, они здесь, чтобы совершить самое массовое вмешательство в выборы в американской истории», — заявил адвокат.

Сторона защиты будет выстраивать свою стратегию вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года, который и послужил поводом для запуска процедуры импичмента, а не на деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине.

«Президент Зеленский и его главные советники не знали на момент телефонного разговора 25 июля, что военная помощь была заморожена. Они не знали об этом до момента публикации статьи в Politico 28 августа. Мы знаем, что не было никакой «услуги за услугу» в ходе июльского разговора. Нигде нет никаких свидетельств, что президент Трамп когда-либо связывал помощь с каким-либо расследованием», — заявил адвокат Майкл Перпира. Демократы потерпели первое поражение в сенатском разбирательстве по импичменту Трампа © REUTERS, Joshua Roberts | REUTERS, Joshua Roberts | Перейти в фотобанк

Впрочем, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер на допросе в Палате представителей говорила, что 25 июля её аппарат получил электронные письма от Госдепартамента, в которых говорилось, что посольство Украины и комитет по международным делам Палаты представителей спрашивают о помощи, а также что на Капитолийском холме знают кое-что о ситуации с предоставлением помощи, и об этом также знает посольство Украины.

Адвокаты Трампа в Сенате акцентировали внимание на том, что все свидетели, которые говорили о связи между продолжением военной помощи Украине и началом расследования, признавали, что это лишь их личные догадки. Кроме того, защита напомнила, что президент лично говорил постоянному представителю США при ЕС Гордону Сондленду, что «не хочет ничего от Украины».

Болтон подыгрывает демократам

Одним из самых дискуссионных в ходе судебного процесса в Сенате станет вопрос о необходимости допроса свидетелей. Демократы, в частности, хотели бы выслушать бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

26 января газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что недавно политик раздал соратникам и направил в Белый дом рукописи своих мемуаров, которые намерен опубликовать в книге. Именно эту информацию он представит Сенату, если его вызовут в качестве свидетеля.

Болтон рассказывает, что раз 10 вместе с министром обороны Марком Эспером и госсекретарём США Майком Помпео пытался убедить Трампа возобновить военную помощь Украине в размере $391 млн, но тот был неприступен. Президент сказал своему советнику, что хотел бы приостановить финансирование до тех пор, пока украинские чиновники не передадут все запрашиваемые материалы, а также просил включить в расследование деятельность Национального комитета Демократической партии.

Как уточняет The New York Times, Белый дом может вычеркнуть из черновика отдельные фрагменты или отсрочить выпуск книги. Болтон мог выделить $141 млн Украине без одобрения Трампа - Bloomberg © Gage Skidmore / flickr

Трамп незамедлительно отреагировал на эту публикацию через Twitter: «Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине привязывалась к расследованию в отношении демократов, в том числе в отношении семьи Байдена. В действительности он никогда не жаловался на это на момент отставки. Если Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать свою книгу. Стенограмма моего разговора с президентом Зеленским, а также заявления президента Зеленского и министра иностранных дел Украины о том, что никакого давления не было, — это те самые необходимые доказательства».

До начала праймериз демократов осталась ровно неделя. Первое голосование пройдёт 3 февраля в штате Айова и может повлиять на дальнейший ход избирательной кампании. Опрос, проведённый Сиенским колледжем и The New York Times, показал, что в этом штате лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, его готовы поддержать 25% членов партийного собрания. Это притом что он был вынужден приостановить предвыборную кампанию из-за обязательства присутствовать на всех заседаниях по импичменту шесть дней в неделю в Сенате. Вторым идёт мэр города Саут-Бенда Пит Буттеджадж (18%), третьим — Джо Байден (17%), четвёртым — сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (15%). Однако эксперты сомневаются, что соперником Трампа, который выглядит наиболее вероятным кандидатом от республиканцев, станет Сандерс.

Сам Трамп на фоне импичмента сохраняет свою популярность среди американцев. По результатам исследования телеканала ABC News и газеты Washington Post, по сравнению с октябрём рейтинг главы государства вырос на 6% и достиг отметки 44%. Главной заслугой Трампа избиратели считают экономическую политику — её одобряют 56% опрошенных.