Скоропостижная смерть настоятеля храма Святого Феодора Студита, бывшего председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина, незаурядного человека и настоящего мыслителя, была очень болезненно воспринята пользователями соцсетей

Настоятель храма Святого Феодора Студита протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье, 26 января, на 52-м году жизни. Как написал на своей странице в соцсети Facebook член Общественной палаты Александр Пелин, священнослужитель ушел из жизни после того, как отслужил Божественную Литургию.

«Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо, и он скончался», — написал Пелин.

Протоиерей Всеволод Чаплин родился в 1968 году. В 1990-м окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.

Протоиерей Чаплин: Порошенко — орудие в руках разрушителей чуждой Западу цивилизации © из архива протоиерея Алексея Чаплина Кирилла в 2016 году назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.

Протоиерей Всеволод Чаплин был человеком, известным не только своими обширнейшими церковными знаниями, но и смелой гражданской позицией. Многим он запомнится своим искренним стремлением помогать жителям Донбасса и Украины, которые вынуждены были покинуть родину после вооруженного государственного переворота.

Следует напомнить, что именно в храме Святого Феодор Студита многие украинские политические беженцы получали поддержку, здесь проходил молебен в память об убитом правыми радикалами писателе Олесе Бузине… События на Украине отце Всеволод Чаплин воспринимал как личную боль.

Самыми теплыми словами о нем говорит председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Два дня назад мы встретились с отцом Всеволодом Чаплиным на обсуждении конституционных преобразований в Институте стран СНГ.

Он выступал, как всегда, искренне, горячо и, как всегда, главным в его выступлении была тема русских, России, веры, места в истории и ответственности перед ней. Я не общалась с ним накоротке, брала у него пару интервью, но несколько бесед с ним мне хватило, чтобы сложить мнение о нем. Особенно близко совпадали наши взгляды по вопросу Томоса и войны на Донбассе. Честный, искренний человек…

Он был горяч и прям, и в вере и в гражданской позиции, хотя это приносило ему немало неприятностей. Редкий человек. Невыносимо горько, что мы его потеряли. Мир его праху», — написала Шеслер на своей странице в соцсети Facebook.

Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков отмечает его яркую и бескомпромиссную гражданскую позицию.

«Всеволод Чаплин был очень яркий человек, который не боялся говорить, что думает на важные для общества темы. Поэтому его и выбрал патриарх Кирилл, сам общественный яркий лидер, когда нужно было РПЦ идти в общество и вести диалог с людьми. И Всеволод Чаплин шел к людям, в СМИ и говорил ярко и отстаивал позицию церкви, критиковал тех, кто по своей воле или по ошибке шел против церкви или от церкви. Или сидел вне церкви. Но по этой же причине РПЦ как бюрократическая организация отвергла активность Всеволода Чаплина. Слишком яркий», — написал политик на своей странице в соцсети.

Марков пояснил, какие факторы будут определять позицию Козака по Донбассу © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Видимо, поэтому ему досталась такая необычная и светлая для священника смерть. Ведь он умер в воскресенье сразу после службы в своей церкви, где он служил, в окружении друзей и прихожан. Какая-то идеальная смерть священника», — написал Марков.

Священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственной просьбе, актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель Иван Охлобыстин признал, что, несмотря на неоднозначное личное отношение к ушедшему, считает, что он был незаурядным священнослужителем.

«Ушёл один из ярчайших пастырей нового столетия. Признаться, я не любил его. Он сыграл в моей жизни грустную роль. Но так или иначе: Царствия Небесного тебе, отче Всеволод! Прости меня!» — написал Охлобыстин.

А вот протоиерей Александр Овчаренко из Запорожья убежден, что даже кончина Чаплина показала его беззаветную преданность церкви и своим прихожанам.

«Отец Всеволод Чаплин ушел из этой жизни… в воскресенье, после Причастия, возле своего Храма! Такая кончина просто так не дается. Дорогой отче, от искорки веры к Свету Невечернему! Спасибо Вам за пример жизни! Царство Небесное!» — написал он.

Российский журналист Андрей Малосолов отмечает, что Чаплин был блестящим интеллектуалом и сторонником условного тезиса «добро должно быть с кулаками».

«Умер отец Всеволод Чаплин, и это по-настоящему горестная новость для всего русского православия. Да и для той части мирового православия, которое стойко противостоит экуменизму, расколам, наступлению глобализма на религию, ювенальной юстиции.

Отец Всеволод — блестящий интеллектуал, был постмодернистом от религии, яркий и жесткий сторонник условного тезиса «добро должно быть с кулаками». Его неудобные и порывистые высказывания казались непосвящённым, да и в среде самой Церкви, слишком резкими и громкими. Однако наша Церковь прошла и проходит тяжелый путь последние 2 тысячи лет не только с проповедью и смирением, но и благословляя чад своих на защиту канонов и идеалов, а то и жизни их, мечом и копьем. Всеволод Чаплин: В отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Голос Чаплина всегда звучал «за» единую, святую и соборную Православную Церковь, которую он не предал от обиды за отстранение из высшей иерархии Русской Православной Церкви. Свою ссылку из окружения Патриарха принял болезненно, но не пошёл по поводу у гордыни, не стал безумствующим Кураевым, исполняя свой долг священника также ревностно и честно, пламенно и прямолинейно», — вспоминает Малосолов.

Он обращает внимание, что отец Всеволод был убежденным и принципиальным христианином, человеком недюжинного ума и таланта, добрым и честным человеком, которому Господь послал многие испытания, которые он прошёл их достойно.

Как большую личную трагедию уход Чаплина воспринял Владимир Мамонтов — российский журналист, председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва».

«Умер отец Всеволод Чаплин. Уж простите мне такой поворот, эгоистический, конечно, но ужас в том, что в последнее время один за одним помирают те, кто понимал, что ты говоришь. Кому не надо было говорить с прокладкой. Упрощать, делать поправку на положение, взгляды, изымать из текста неведомые фамилии и жевать и так ясное. От этого твой мир пустеет и съёживается. Несколько раз он мне очень помог по работе. Я всегда его читал и слушал, хотя часто не соглашался. Царство небесное, понятное дело, но чего рано так?» — отметил Мамонтов.

Смерть протоиерея Всеволода Чаплина, более пяти лет бывшего председателем Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, для многих пользователей соцсетей стала личной трагедией и настоящим шоком. Оценивая прижизненные поступки покойного, большинство отмечает, что главной чертой отца Всеволода можно назвать его смелость и неравнодушие. Он как свою воспринимал боль украинских мигрантов, волею судеб после Майдана оказавшихся вдалеке от родины. Протоиерея Чаплина запомнят как истового сторонника единства православия, который верил в общую судьбу братских народов Украины и России.