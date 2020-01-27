В настоящее время в Украине идет подготовка к призыву в армию. В соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского от 16 января, на срочную службу в Вооруженные силы теперь забирают с 18 лет, как это записано в законе «О военной повинности и военной службе». До этого юношей призывали с 20 лет

Как заверяет глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк, 18-19-летним парням повестка из военкомата не грозит, но они, конечно, могут пойти служить по собственному желанию, поскольку пока забирают по предыдущим законам, то есть с 20 лет.

«У нас сейчас срочной службы — примерно 10%. То есть она не имеет особенно большого влияния на способности, тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения Операции объединенных сил (переименованная из АТО. — Ред.)», — сообщил глава Минобороны.

Правда, аналитики убеждены, что в вопросе «срочки» скрыты законодательные коллизии с целью пополнения казарм. Особенно в свете заявления Загороднюка, который выступает «за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе». «Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается», — пообещал начальник МО.

Скрыто от общественности

Весенний призыв начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Все призывы последних лет, включая осенний 2019 года с 1 октября по 31 декабря, доказали, что служба в украинской армии не является популярной, и поэтому желающих «откосить» меньше никак не становится. Их количество даже увеличивается. Такое мнение сложилось у эксперта по вопросам безопасности, бывшего кадрового офицера МВД Сергея Шабовты. Конец патриотизма. На Украине проваливается призыв, никто не хочет служить © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Качество и прохождение осенней кампании по военному призыву мы могли оценить по набегам военных комиссаров и полицейских на улицах и в общественных местах ряда городов, которые продолжают нарушать процедуру вручения повестки. Массовые нарушения были в Киеве. Но итог кампании, ее качественные показатели скрыли от общественности», — прокомментировал эксперт во время прошедшей в Киеве пресс-конференции.

По его словам, правоведы сходятся во мнении, что президентский указ о призыве с 18-летнего возраста будет работать уже с этой весны. Потенциальные солдаты срочной службы, скорее всего, уже сейчас паникуют. Раньше 11 классов дети оканчивали преимущественно в 17 лет, а с 2017 года в стране введено 12-классное обучение в школах, и вчерашние старшеклассники при непоступлении в вуз практически без паузы идут в армию. Видимо, таким способом власть хочет решить проблему недобора. В Минобороны могут трактовать объявленную норму по-своему. Раз она противоречит сама себе, то крутить ее можно как угодно.

Фокусы с возрастом

Замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Кирилл Молчанов припомнил, что осенний призыв 2018 года был выполнен на 40%. В некоторых областях Западной Украины — на 10-20%, в Киеве тоже получилось около 10% призывников. Призывать физически некого, молодежь массово уклоняется от воинской повинности, убегая за рубеж на заработки или получая (вернее — покупая) академотпуск на 5 лет. Можно еще пойти учиться в аспирантуру, родить минимум двоих детей или дать взятку военкому.

«При «преступном режиме» (период правления Виктора Януковича. — Ред.) срочный призыв был отменен (указом президента осенью 2013 года, который должен был вступить в силу в 2014 году. — Ред.) в рамках перевода армии на западные стандарты. До этого призыв был с 18 до 25 лет. Когда (и.о. президента Александр) Турчинов возобновил срочную службу в 2014 году ввиду невозможности украинской армии отвечать на внешние вызовы, он перенес призывной возраст с 18-25 до 20-27 лет. Чтобы, как он объяснял, дети не были вовлечены в боевые действия. Сегодня же нижнюю планку понизили, а верхнюю оставили на прежнем уровне», — заявил Молчанов на прошедшей в Киеве пресс-конференции.

Таким образом, уверен политолог, теперь призывной коридор будет составлять не 7, а 10 лет. Хотя, если 10% срочников ни на что не влияют, зачем тогда создавать такую юридическую лазейку? Скорее всего новый указ действительно помогает военкоматам, которые срывают планы. Впоследствии это очень негативно повлияет на контрактных военнослужащих, которых, в свою очередь, нужно кем-то менять. По данным замдиректора УИАМП, число подписанных контрактов втрое меньше непродленных краткосрочных по 1-3 года в АТО/ООС. Наемники не имеют соцпакета, служебного жилья, нормального медобеспечения.

Вместо стандартов НАТО к советскому прошлому

Идет очевидный отток военных, хотя, как говорит эксперт, зарплата фронтовиков составляет 26-27 тысяч гривен (65,66 — 68,18 тыс. руб.). А средняя зарплата в стране по состоянию на сентябрь 2019 года была 10 783 гривны (27,23 тыс. руб.). Интересно, что Пенсионный фонд в этом январе для расчета пенсий утвердил среднюю зарплату в 9476 гривен (23,9 тыс. руб.). Тогда как в текущем году средняя зарплата должна составить 12 497 грн (31,5 тыс. руб.).

«Министр Загороднюк, который позиционирует себя реформатором армии, намерен ее подвести под стандарты НАТО и обещал для этого написать план-стратегию, ничего не может предложить, кроме обратного внедрения советской практики срочной службы. Если вместо профессиональной армии нам предлагают вернуться к срочной службе, я делаю вывод о том, что министр профнепригоден», — сказала политолог.

Андрей Загороднюк занимается военным делом с 2015 года, будучи до 2019 года членом проектного офиса реформ при Минобороны. Значит, концепция (реформа срочной службы, переходы на нормы НАТО), о которой глава МО говорил еще в октябре прошлого года, должна быть давным-давно завершена. Он занимался реформой пять лет, но, сев в министерское кресло, заявил, что «гораздо легче построить новую» систему. Операция «могилизация»? Что ждет украинских призывников и военных весной 2020 года © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Мифическую систему Загороднюк строит сейчас с Генштабом и отечественными, якобы независимыми аналитическими центрами. Значит, подозревает Молчанов, начальник Минобороны привлек к работе те же гражданские грантовые организации, с которыми работал раньше.

Ради чего?

Сергей Шабовта опасается, что новобранцы после короткого периода подготовки все-таки могут попасть в зону боевых действий, несмотря на заверения высших должностных лиц о том, что на фронт идут только контрактники. Как утверждает аналитик, срочников по прибытию в армию мгновенно и массово склоняют к идее заключения контракта с ВСУ.

Ему и другим специалистам сложно представить себе очереди перед военкоматами из молодых людей, мечтающих не получить высшее образование и работу за границей, а о службе в действующей армии за незначительное вознаграждение.

«Взрослые не понимают, во имя каких целей и задач их дети должны рисковать жизнями, если мы видим, что все преступления военачальников в «Укроборонпроме» остаются нераскрытыми», — заметил экс-офицер.

Он добавил, что для контрактников служба в армии остается проблемной по тем же причинам, что и для срочников: дезорганизация, самоубийства, убийства сослуживцев и другие воинские преступления. В этом контексте упразднение военной прокуратуры генпрокурором Русланом Рябошапкой является большой ошибкой. Ведь, по статистике, каждый четвертый военнослужащий совершает воинское преступление.

Дедовщина, воровство, превышение должностных полномочий, по словам эксперта, свойственны больше зоне проведения боевых действий на Донбассе. После ротации как обычные воины, так и военруки разного калибра, развращенные безнаказанностью, перемещаются в другие военные подразделения, где сеют преступную идеологию.

Коррупция увеличится

Тем временем, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет официально сообщил, что в стране проживает 37,28 млн граждан (3-4 миллиона из которых, уверены аналитики, уедут на сезонные заработки за пределы Украины). В то время как информация Госкомстата за сентябрь 2019 года давала цифру в 41,8 млн человек.

Следовательно, затыкать дыры ВСУ человеческим ресурсом становится все сложнее. Нет уверенности в том, что власть не будет проводить махинации с возрастной планкой для призыва. Но при расширении возрастных пределов, предполагает Молчанов, расширятся и коррупционные возможности у военкоматов, которым будут предлагать взятки родители военнообязанных.

Еще страшнее, что переустройство армии затеяла власть, где на высоком посту ни одного кадрового военного. Министр обороны, не разбираясь в своей сфере, будет делать популистские заявления в зависимости от поведения президента или премьер-министра.