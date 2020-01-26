Фигура Великого Кобзаря отбрасывает тень на украинскую ментальность со времен отмены крепостного права. Только вот раскрепостить эту ментальность оказывается иногда непосильной задачей. Она, по-прежнему, готова воспринимать поэта-революционера исключительно в усах, кожухе и папахе

Хотя попытки апгрейдить эту фигуру и вписать ее в постмодерный дискурс не прекращаются.



Вот и недавнее обновление Шевченковского комитета — призванного, собственно говоря, и определять лауреатов высшей творческой награды Украины — вызвало неоднозначную реакцию. Впрочем, как и выбранные новыми членами и членкинями претенденты на Национальную премию.



Которая, как известно, учреждена для награждения за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются вершиной духовного достояния украинского народа, утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность, направлены на создание государства и демократизацию украинского общества.



Первыми Диплом и Почетный знак лауреата 9 марта 1962 получили Павел Тычина, Олесь Гончар в области литературы и Платон Майборода в области музыки. А в течение 1962-2018 годов Шевченковской премией отмечены 648 человек и 8 коллективов. Среди отмеченных 196 писателей, литературоведов, искусствоведов, журналистов и публицистов; 119 деятелей изобразительного искусства и мастеров народного искусства; 136 деятелей театра и кино; 114 музыкантов; 82 архитектора, инженеры комплексных ландшафтов, полиграфисты и музейные работники, а также государственный и партийный деятель — Никита Хрущев.



Как говорится, «прошли годы». К власти в стране пришли министры образования, которые пишут с грамматическими ошибками, и премьер-министры, которые пляшут под дудку собирательного Сороса. Поэтому среди номинантов уже не встретить талантливых государственных деятелей. (Надо вспомнить, что премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчиль в 1953 году был награжден Нобелевской премией в области литературы за… ораторское мастерство). В этом году в финальном списке претендентов есть весьма примечательные:

В номинации «Литература»:

1. Марина Гримич — роман "Клавка"

2. Марианна Кияновская — книга стихов "Бабий Яр. Голосами"

3. Тарас Прохасько — сборник эссе "Да, но…"

*этот сборник уже имеет титут «Книга года ВВС», а у кого есть 10 минут, тот может послушать, что сам автор говорит о нем

В номинации «Публицистика, журналистика»:

4. Евгения Мягкая (Кононенко) — книга "Слово своего рода"

5. Василий Овсиенко — книга "Свет людей"

*автор — заслуженный диссидент Украины, который отбывал срок за антисоветсткую агитацию путем распространения так называемого самиздата; каким образом его претензии на премию признаны комитетом, несмотря на появление ранее нескольких его книг с таким же названием — в 1996, 2005, а впервые еще в конце 70-х годов — неизвестно, так как к рассмотрению принято принимать произведения, созданные в течение 5 лет до вручения.

6. Евгения Подобная — книга "Девушки срезают косы"

*написана военной корреспонденткой из Полтавы и состоит из 25 рассказов о женщинах, которые были задействованы или продолжают участвовать в войне на Донбассе в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений — стрелков, пулемётчиц, медиков, минометчиц, снайперок и т.д.

В номинации «Музыкальное искусство»

7. Группа ДахаБраха — музыкальный альбом «Шлях»

*гастрольный график этого оригинального коллектива расписан на несколько лет вперед, в перерывах зарубежных концертов он выступает в Украине, удивляя публику сочетанием классических инструментов, яркими этно-костюмами и заполошными голосами солисток

8. Группа "Vivienne Mort". Музыкальный альбом «Опыт»

*популярность этого коллектива отчасти объясняется сильным трендом украиноязычной музыки, так как особой харизмы не наблюдается, но исполняются все композиции не без выдумки

В номинации «Визуальные искусства»

9. Братков Сергей — серия работ «Империя снов»

*автор родился в 1960 г. в Харькове, с 1994 по 1997 гг. входил в состав Fast Reaction Group («Группа быстрого реагирования») совместно с фотографами Борисом Михайловым, Викторией Михайловой и Сергеем Солонским: авторы провокационных акций, объектов, фотосерий. С 2000 г. живёт в Москве, в своих произведениях отражает социальную действительность России и Украины, фокусируется на жизни бездомных, малоимущих, людей среднего класса, фиксирует нелепый коллаж повседневности, характерный для всего постсоветского пространства», т.е. явно спекулирует действительностью с выгодой для себя.

10. Александр Гляделов - художественный проект «Карусель»

*проект продолжает серию высказываний художника о природе человеческого в условиях распада тоталитарного государства — какого, неужели Украины?

11. Никита Кадан — проект «(не) определенные»

*кураторская концепция этого способного деятеля контемпорари арта объединила творения самого художника с рефлексиями 20 исследователей и писателей 9 стран.

В номинации «Киноискусство»

12. Игорь Минаев — фильм «Какофония Донбасса»

*безусловно, что название отсылает к киношедевру 20-х, снятому Дзигой Вертовым — «Симфонии Динбасса» — но созидательного начала в этом фильме-претенденте не в пример меньше: «Пропаганда советского периода полностью подорвала веру людей в реальность, поскольку она была подменена картонными декорациями» — пишется в заявке.

13. Тарас Томенко — документальный фильм «Дом «Слово»

*харьковский дом, специально построенный для советских литераторов (в форме буквы С, что тоже примечательно) становится олицетворением кровавой советской системы, а жильцов дома впоследствии назовут поколением «расстрелянного возрождения» — еще одно произведение о прошлом времени, как видно, весьма благодатном для получения «бочек варенья и ящиков печенья».



В номинации «Театральное искусство»

14. Опера-реквием «ИОВ» («IYOV») авторства Влада Троицкого сотоварищи.

*это одна из тех оригинальных вещиц этого режиссера, премьера которых готовится для программы ГогольФеста, чтобы потом шагнуть на широкую — в том числе, европейскую — сцену.



15. Тамара Трунова — спектакль «Плохие дороги».

*для интриги надо сказать, что это спектакль по пьесе Натальи Ворожбит — выпускницы-2000 Литературного института им.М.Горького в Москве, где в 2009 году она с удовольствием выступала сценаристкой сериала «Школа» и пр., что не помешало ей недавно писать для фильмов «Киборги» и «Дикое поле».

Третий тур конкурса планируется провести во второй декаде февраля, так что уже очень скоро выяснится — вручается ли главная премия страны за политическую выслугу лет, или в приоритете будут художественные достоинства произведений. То есть, нетленка — против кожуха и папахи.