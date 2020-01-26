Поэт и публицист Анна Ревякина о фольклоре болельщиков донецкого «Шахтёра» и горькой судьбе клуба-сироты

Второй раз я замахиваюсь на мужское и неприкосновенное — на футбол. И что самое удивительное, не вижу в этом ничего кощунственного (дончане поймут), ведь в довоенном Донецке футбол — это была не просто игра, это была религия. Девушки и женщины с удовольствием ходили на стадион со своими мужчинами, а иногда и без них. За «Шахтёр» болели всем сердцем, проигрыши воспринимались как самые настоящие трагедии, а победу праздновали всем городом. Всем вам, дорогие фанаты любимой, но теперь далёкой от своей родины команды я посвящаю эту статью. Бывший начальник пресс-службы «Шахтёра» вернулся на прежнее место работы © Павел Нырков

Многое из того, что вы найдёте в этом материале, было скрупулёзно записано учёным-фольклористом Петром Тимофеевым из уст болельщиков на стадионах, в группах фан-клубов, в кругу любителей. Болельщики клуба «Шахтёр» за всю свою многолетнюю историю всегда были за честную и открытую игру, но объективны ли болельщики? На эмоциях, на всплеске страстей, конечно, нет. Болельщику всегда кажется, что его любимую команду и обожаемых игроков засуживают, а любой игровой эпизод острой борьбы трактуется в пользу игрока своей команды.

Не торопись с выводами, дорогой читатель, конечно, в момент игры зрители болеют только за своих, но при этом реплики и замечания, которые выкрикивают умудрённые опытом болельщики, свидетельствуют, что они прекрасно разбираются в игре и довольно объективны. Язвительные и точные, иногда убийственные замечания по ходу игры говорят об этом. Я с невероятным сожалением пишу эти строки, но, кажется, у донецкого «Шахтёра» в обозримом будущем не будет таких преданных и дерзких болельщиков, какие были у него до событий 2014 года. Никогда больше донецкий «Шахтёр» не будут поддерживать так искренне и от всего сердца, как это было в то время, когда команда действительно была донецкой — по духу, не по названию!

Фольклор — это всегда народ! Вы только вчитайтесь в кричалки, которые уже стали историей футбола:

«Лучше Воробей в Донецке,

чем Агахова в Нигерии!»

***

«Воробей — не птица,

Нигерия — не заграница!»

***

«Лупи, Ателя, твоя неделя!»

Кажется невероятным, что среди всеобщего гула, накала эмоций на трибунах можно расслышать отдельные выкрики, комментарии болельщиков по ходу игры, но слух опытного болельщика многократно обострён, болельщик весь во внимании, поглощён происходящим на поле и одновременно слышит и видит всё вокруг.

Вышиванка раздора. «Шахтер» по дороге из Донецка в никуда © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Самые популярные кричалки

И хотя от матча к матчу кричалки меняются, ведь фантазия болельщиком всегда своевременно остро реагирует на события на поле и трибунах, тем не менее, существует некое количество кричалок, которые кочуют из игры в игру. Приведу некоторые примеры классических кричалок болельщиков «Шахтёра».

Оле! Оле! Оле! Оле!

«Шахтёр» — чемпион!

***

Прокричим мы дружно вместе:

«Наш «Шахтёр» на первом месте!»

***

«Шахтёр» — ребята высший класс!

За них болеет весь Донбасс!

***

Вам тут нечего ловить!

Вам «Шахтёр» не победить!

***

Ревёт, как трактор, стадион —

на поле вышел Чемпион!

***

«Шахтёр» — это сила,

«Шахтёр» — это класс,

мы любим «Шахтёр»,

а «Шахтёр» любит нас!

***

Болельщикам — квасу,

победу — Донбассу!

***

Давай, ребята! Гол, гол, гол!

Нет в мире лучше, чем «Шахтёр»!

***

Чемпион у нас один.

Наш «Шахтёр» непобедим!

***

Нет команды лучше в мире,

чем «Шахтёр» на Украине.

***

Мы объявляем шантаж мировой:

Днепр и Киев сровняем с землёй!

От бескрайней тайги до Британских морей

чёрно-оранжевые всех сильней.

***

Скоро будет вся планета

чёрно-оранжевого цвета!

***

Хоть ты лопни, хоть ты тресни,

а «Шахтёр» на первом месте.

***

Шахтёрский характер у нашей команды,

ей не страшны никакие преграды.

Мы рвёмся к победе всегда и сейчас.

Мы чемпионы! Это о нас!

После того, как «Шахтёр» забил гол:

Хорошо, хорошо, замечательно!

Просим, просим повторить обязательно!

Разговор с бывшими фанатами

Могут ли настоящие фанаты быть бывшими? Вряд ли! У моего героя до сих пор начинает колоть сердце, когда он вспоминает то, как позорно дезертировала любимая команда из Донецка в начале войны.

Дрова и утки «Донбасс Арены». Как в Донецке отметили десятилетие самого красивого стадиона Европы. Фоторепортаж © Руслан Мармазов

«Это было сложно, — сказал Александр, — всё же столько лет я жил победами и поражениями «Шахтёра», но решил тогда, в начале войны, что надо расстаться сразу. Иллюзий не питал, как некоторые, которые думали, что Донбасс побунтует и угомонится. Не бунтует Донбасс, не капризничает, а отстаивает себя и свои жизни. Знаете, политика Рината Ахметова, абсолютно европейская политика по насыщению команды иностранными кадрами, сыграла с «Шахтёром» злую шутку. Я любил этих ребят, но понимал, что им всё равно, в каком городе играть. «Шахтёр» последних лет перед войной — это совсем не советский «Шахтёр», патриотизма почти не было, привязок не было. У бразильцев родина Бразилия, а не Донецк, хотя, конечно, они и прикипели к нашему городу, полюбили его. Если бы в команде были реальные настоящие дончане, то чхали бы они и на чемпионат, и прочее, остались бы со своим городом, со своим народом. А этим, где поле позеленей, там и дом родной, как бы жестоко это ни звучало!»

Александр вспомнил несколько стихотворных строк от болельщиков по отношению к нигерийским легионерам Агахове и Окоронкво. Пели эти слова болельщики на стадионе, обращаясь к темнокожим футболистам.

Не смотрите, подруги,

на ШАХТЁРские руки:

с них донецкий не смыт уголёк!

Вы в сердца и глаза им

загляните, подруги,

в них горит золотой огонёк.

(Отрывок из песни «В чистом небе донецком»)

«А ведь и правда, наши темнокожие ребята нам казались просто потомками тех, самых первых горняков, — делится со мною Александр, — тех настоящих шахтёров, которые выходили после смены и играли. И глаза их были черны, вернее, кожа вокруг глаз!»

Как побеждать в футболе: Черный кролик, дикое видео, свитер Ахметова и другие проверенные методы © AFP, GENYA SAVILOV | AFP, GENYA SAVILOV | Перейти в фотобанк Сергей Марейченко вспомнил, как порою фанаты кричали с трибун, если горняки плохо играли, обидное слово «Силикозники». Силикоз — это профессиональное заболевание лёгких, обусловленное вдыханием пыли, содержащей свободный диоксид кремния. Болезнь чаще всего наблюдается у горнорабочих различных рудников. «Многие шахтёры страдали этой болезнью, — говорит Марейченко, — силикозниками футболистов называли болельщики в тех случаях, когда горняки плохо играли. Приходишь на стадион, а тут такое, не играют, а еле ходят, обидно. Вот и взрывались трибуны обидным словом. Знаете, в союзные времена «Шахтёру» могли простить практически всё, даже любое поражение, но только не «отбытие номера». Они должны были биться за каждый мяч. Мастерства, конечно, не хватало против москвичей или Динамо (Киев), но в самоотдаче им не откажешь. В то время «Шахтёр» называли кубковой командой».

Анекдоты

Один из моих самых любимых анекдотов о «Шахтёре», полностью отражающий настроения преданных болельщиков горняков, которых интересовала только игра любимой команды. И ничего более!

— Цена билета 3 гривны! — строго говорит кассир стадиона мужчине, который дал полторы гривны и просит билет на матч.

— А я буду смотреть только на «Шахтёр»!

Или вот ещё один анекдот, который вряд ли понравится модной девочке Гретте Тумберг, но мы, донбассовцы, шутили так. Суровый город — суровые анекдоты.

Встречаются два футбольных фаната.

Один другому говорит: «Когда "Динамо" забивает гол "Шахтёру", моя собака аж в воздухе переворачивается!»

Другой спрашивает: «А переворачивается через голову или через хвост?»

Первый отвечает: «А это, смотря с какой ноги я её ударю!»

Из пророчеств Нострадамуса или воспоминания о будущем

В книге Петра Тимофеева «Протекших дней очарованье» раздел, посвящённый «Шахтёру» завершается шуточным пророчеством Нострадамуса. Самого учёного-фольклориста Тимофеева вот уже три года, как нет с нами, «Шахтёр» уже шесть лет, как не играл на родине, а пророчество есть. И оно, кажется, даже больше, чем просто надежда на футбольную победу. Кажется, оно о победе здравого смысла над горем и войной.

И придёт (чемпион),

и падёт на землю поверженный идол,

и возрадуются болельщики,

и наступит новая эра,

и в этот миг всеобщей любви все люди станут братья.

И возрадуется народ, и будет плакать от счастья.

Хорошее пророчество, доброе, человечное, только вот загвоздка состоит в том, что, похоже, болельщики, которых предал «Шахтёр», никогда не смогут простить команду.

Ракицкий и чукотские прииски: Золотое решение Андрея Шевченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Зинченко, — у команды есть болельщик, у которого душа. А у команды уже нет души. Раньше была, а сейчас нет. Как только команда уехала из города, она лишилась своих рвущих сердце болельщиков, которые кричат с трибун, которые ходят на матчи при любой погоде. Посмотрите, что сейчас происходит! Как только начинает идти дождь, харьковские трибуны пусты! Некому болеть. Команду я не обвиняю, обвиняю Рината Ахметова. Он хозяин команды. Он их поднял, они встали и ушли. Такой сейчас футбол — коммерческий. А те, кто не захотели играть в той стране, которая убивает своих граждан, как Ярослав Ракицкий, например, те уехали. Легионеры искусственно становились патриотами своего города. Когда команда ушла из города, она стала сиротами, лишились поддержки болельщиков».

Настоящей шахтёрской души в команде «Шахтёр» уже нет. Это клуб-сирота, это клуб, который сегодня просто держится на деньгах хозяина. Таких клубов много в современном спорте, но как же обидно, что это так. Что клуб, на который молились, который был легендой края, остался бездомным и бездушным. Осталось только название. И деньги. И воспоминания. Да тоненькая книжечка милых сердцу кричалок, анекдотов и предсказаний, скрупулёзно собранных фольклористом Тимофеевым.